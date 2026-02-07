Gobierno de Trump planea una reunión de la “Junta de la Paz” mientras persisten dudas sobre el mandato del grupo

Por Jennifer Hansler, CNN

El Gobierno de Trump está planeando una reunión de la “Junta de la Paz” este mes en Washington, según un funcionario estadounidense y un diplomático de un país que fue invitado, mientras la organización multinacional encargada de resolver conflictos globales enfrenta interrogantes persistentes sobre su misión más amplia.

Estados Unidos envió invitaciones para el evento del 19 de febrero el viernes, según una invitación vista por CNN. Está previsto que se lleve a cabo en el Instituto de la Paz de EE.UU., que el presidente Donald Trump renombró en honor a sí mismo.

La junta, presidida por Trump, fue concebida originalmente como un órgano limitado encargado de supervisar la reconstrucción de Gaza, que ha quedado devastada por una guerra de dos años con Israel. Sin embargo, de acuerdo con el anteproyecto de la carta, su misión se ha ampliado para abordar conflictos en todo el mundo. El borrador, que fue enviado junto con las invitaciones para unirse, ni siquiera menciona a Gaza.

El funcionario estadounidense dijo que se espera que la reunión sirva en parte para recaudar fondos, pero recalcó que los detalles aún se están definiendo. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios.

La reunión, reportada primero por Axios, sería la primera en la que el grupo se reúne desde la ceremonia de firma en el Foro Económico Mundial en Davos el mes pasado. Alrededor de dos decenas de países se han adherido a la “Junta de la Paz”.

El grupo ha sido recibido con escepticismo sobre su mandato y con preguntas sobre si busca sustituir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayoría de los aliados europeos de EE.UU. no han aceptado unirse e Israel no ha firmado formalmente la carta para integrar la organización a pesar de aceptar la oferta de Trump para unirse, aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que Israel lo haría.

No está claro qué países asistirán a la reunión del 19 de febrero ni a qué nivel estarán representados.

La próxima reunión se produce mientras el Gobierno trabaja para impulsar la Fase 2 de su plan de paz para Gaza y obtener apoyo para su reconstrucción. EE.UU. anunció el inicio de la siguiente fase del plan de alto el fuego de Gaza a mediados de enero, pero no ha proporcionado planes concretos sobre cómo planean abordar uno de los temas más complicados: la desmilitarización de Hamas.

El mes pasado, en el Foro Económico Mundial, Jared Kushner, yerno de Trump, presentó una llamativa presentación de 11 páginas para mostrar la visión de la junta sobre la reconstrucción e inversión en Gaza, incluyendo más de 150 rascacielos a lo largo de la costa.

Kushner dijo en ese momento que el “plan maestro” del Gobierno para la reconstrucción de Gaza “no tiene un plan B” más allá de su esfuerzo de varios pasos para poner fin a la guerra y transformar la región. El yerno del presidente enfatizó que gran parte de ese plan depende de la desmilitarización de Hamas. Aseguró que Estados Unidos “va a hacer cumplir” esa parte del acuerdo de alto el fuego, sin dar detalles.

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Bahrein, Pakistán, Turquía, Hungría, Marruecos, Kosovo, Albania, Bulgaria, Argentina y Paraguay se han adherido como miembros de la “Junta de la Paz”, al igual que los estados centroasiáticos de Kazajistán, Mongolia y Uzbekistán, y las naciones del sudeste asiático Indonesia y Vietnam.

La oficina de Netanyahu dijo que se reunirá con Trump en Washington el miércoles, aunque la Oficina del Primer Ministro indicó que la reunión será sobre negociaciones con Irán.

