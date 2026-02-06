Del conejo inocente al conejo malo: Liam y Bad Bunny desnudan la política migratoria de Trump y la confrontan con alto riesgo

Análisis por Juan Carlos López

Las imágenes pueden ser más poderosas que las palabras y hasta que las armas. Basta ver la foto que tomó Ali Daniels de la AP a Liam Conejo, de cinco años, el martes 20 de enero en Minneapolis. Ese día la temperatura rondaba lo menos seis grados centígrados, algo que Liam enfrentó con su gorro azul de conejo.

Por casualidad su apellido coincide con el nombre artístico de Benito Martínez, el “conejo malo” o Bad Bunny. Seguro ha oído hablar de él. Cada uno de ellos dos, a su manera, ha desnudado y desafiado una de las políticas que más define esta segunda administración del presidente Donald Trump.

Le propongo algo para arrancar, mire la foto en este enlace. El rostro del Liam lo dice todo, la angustia en un rostro inocente, en medio de adultos y mucha incertidumbre, difícil no conmoverse. Acababa de llegar de la escuela con Adrián, su papá. Las versiones difieren. El gobierno —un gobierno de baja credibilidad— aseguró que Adrián Conejo salió corriendo y dejó a su hijo solo y que, como reportaron mis colegas Holly Yan y Priscilla Alvarez, “la supuesta madre de Liam se negó a hacerse cargo de su propio hijo” a pesar de “múltiples intentos de que la madre dentro de la casa se hiciera cargo de su hijo”.

Pero la madre de Liam, quien está embarazada y también tiene un hijo adolescente, estaba “aterrada” de los agentes fuera de su puerta, dijo el pastor Sergio Amezcua, quien ayudó a la madre cuando su esposo e hijo fueron detenidos.

“Agentes de ICE intentaban usar al niño para que ella saliera de su casa, pero los vecinos le aconsejaron que no lo hiciera”, temiendo que fuera detenida, dijo Amezcua.

Doce días después de ser detenidos, Liam recuperó su gorro de conejo y su maletín del hombre araña y regresó a Minneapolis.

El juez federal Fred Biery, quien incluyó la foto de Liam bajo su firma en el fallo, fustigó al gobierno de Trump: “Este caso tiene su génesis en el mal concebido e incompetentemente ejecutado plan de establecer cuotas diarias de deportación, aparentemente aun si requiere traumatizar niños”.

Fue más allá: “En consecuencia, este Tribunal considera que la Constitución de estos Estados Unidos prevalece sobre la detención por parte de esta administración del peticionario Adrián Conejo Arias y su hijo menor, L.C.R. La liberación de la detención es concedida conforme al fallo adjunto. Observar el comportamiento humano confirma que, para algunos de nosotros, la pérfida sed de poder desenfrenado y la imposición de la

crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de decencia humana. Y maldito sea el estado de derecho”.

En entrevista con la cadena ABC, Todd Blanche, vicesecretario de Justicia, no respondió al fallo de juez Biery, pero dijo que “en la medida que debamos apelar la decisión del juez, prometo que lo haremos”. Es decir, el gobierno no descarta volver a detener a Liam y a su padre, para deportarlos.

Otra imagen que vale la pena analizar es la del momento en que Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es anunciado como ganador del premio Grammy al Álbum del Año. Difícil interpretar lo que pasaba por su mente, pero es evidente que lo tomó por sorpresa. No es un logro menor, es la primera vez que el premio más codiciado de la industria musical estadounidense es otorgado a un trabajo exclusivamente en español.

El activismo de Martínez Ocasio es reconocido. Decidió no traer su exitosa gira mundial “Debi tirar más fotos” a territorio continental —tuvo una residencia de dos meses en Puerto Rico, que es parte de Estados Unidos— por las redadas de inmigración.

Por eso no sorprendió con su discurso de aceptación: “Antes de agradecer a Dios, ICE OUT”. La ovación de los asistentes se hizo sentir y Bad Bunny siguió: “Quiero decir fuera. No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos seres humanos y somos estadounidenses”.

Lo dijo días antes de ser el acto central del principal evento televiso del año en Estados Unidos, el Super Bowl, que se jugará el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle. En 2025 más de 127,7 millones de personas sintonizaron el partido, la mayor transmisión televisiva de la historia en Estados Unidos. Ese el público al que accederá Bad Bunny, con su espectáculo en “Spanish only”, en la era trumpiana del “America First”, que se refiera al Estados Unidos blanco y que habla inglés.

No fue con Bad Bunny que escuché por primera vez el pedido de ICE OUT, que refleja algo más profundo. Fue días antes cuando Bruce Springsteen, el “Jefe”, una leyenda viviente del rock, lanzó su canción “Streets of Minneapolis”. Observe la indignación que se refleja en su rostro mientras canta su protesta a las tácticas de mano dura de los agentes federales, con énfasis en la muerte violenta de Rebecca Good y Alex Pretti en las “Calles de Minneapolis”.

En siete días, la canción ha sido vista más de 5 millones de veces en YouTube y fue escuchada casi 3 millones de veces en Spotify. Habla del “ejército privado del Departamento de Seguridad Nacional del Rey Trump” y exige “ICE OUT, NOW”, lo que luego repetiría Bad Bunny.

Este miércoles, Tom Homan, llamado zar de la frontera de Trump, anunció la salida de 700 agentes federales de Minneapolis, aunque por lo menos 2.000 permanecerán. Homan fue enviado por Trump para retomar el control de su operativo de redadas, luego de las crecientes protestas por las muertes de Rene Good y Alex Pretti, que no terminan.

Una encuesta de la cadena de noticias Fox, afín a Trump y su movimiento, reveló que el 59 % de los consultados considera muy agresivas las tácticas de ICE, un incremento de 10 puntos desde julio, mientras que un 55 % rechaza la política inmigratoria de Trump y un 52 % aprueba su cierre de la frontera con México.

Esos resultados ya se reflejan sobre el terreno. Carlos Giménez, congresista republicano por la Florida y alfil incondicional de Trump, lo dijo en una entrevista en la cadena Fox Business: “Le hemos estado advirtiendo a la administración sobre cómo están llevando a cabo los operativos. Pensábamos que debería haberse corregido el rumbo hace mucho tiempo. Deberíamos habernos centrado en criminales, miembros de pandillas y personas con órdenes de deportación activas. No creo que debiéramos centrarnos en personas que llevan mucho tiempo aquí, abuelas, etcétera, que están en un barrio cuando se realiza una acción de ejecución. Creo que fue un error y creo que ahora mismo nos está persiguiendo”.

Texas es un ejemplo concreto. El demócrata Taylor Rehmet derrotó a la republicana Leigh Wambsganss, respaldada por Trump, por 57 % a 43 %, en la disputa de un escaño del noveno distrito para el Senado estatal. En noviembre, Rehmet había obtenido un 47 %, lo que forzó una segunda vuelta. Trump ganó ese mismo distrito por 17 puntos porcentuales en 2024 y ahora los republicanos lo perdieron por un 14 puntos porcentuales.

Trump intervino numerosas veces por su candidata, pero cuando perdió dijo que no había tenido nada que ver en la contienda. Según análisis del diario Texas Tribune, uno de los factores para la victoria demócrata fue el respaldo de los latinos, que en el área de Forth Worth habrían tenido un giro cercano al 50 %, comparado a la forma en que votaron por Kamala Harris en 2024.

Ya sea la imagen del rostro de Liam Conejo detenido o de Bruce Springsteen cantando, el aluvión de videos en redes en los que agentes federales parecen cometer excesos en su interacción con observadores en las redadas mantiene la atención sobre las tácticas y hace crecer la indignación.

Hasta ahora la narrativa de Trump y su movimiento MAGA sobre una defensa del país dominaba la cobertura. Pero, como pidió Bad Bunny, muchos que se oponen a esas tácticas pasaron de ser espectadores a movilizarse en las calles de Minneapolis y de otras ciudades.

Serán meses de tensión y de ellos dependerán los resultados de las elecciones intermedias de noviembre, en las que se vaticina un resurgimiento de los demócratas, no por sus acciones o mensaje, sino por la mano dura del gobierno de Trump contra sus propios ciudadanos.

