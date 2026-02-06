¿Cuánto cuesta organizar una reunión para ver el Super Bowl 2026?

Por Vanessa Yurkevich y Amy O’kruk, CNN

Los estadounidenses se están preparando para organizar fiestas para ver El Super Bowl, y la comida del día del partido probablemente será el centro de atención para muchos.

Hacer las compras para El Super Bowl de este año trae una noticia digna de un baile de celebración: organizar esta reunión podría no vaciar tu bolsillo.

Un menú para 10 personas con muchos de los acompañamientos típicos de El Super Bowl costará en promedio US$ 140 este año, solo un 1,6 % más que el año pasado, según un análisis del Instituto Agri-Food de Wells Fargo, gracias al aumento de la producción y cosechas más fuertes. Ese incremento es más lento que el costo general de los comestibles, que ha subido un 2,4 % respecto al año pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

CNN desglosa una mesa ganadora de comida para El Super Bowl. Qué cuesta menos, qué cuesta más y qué productos se mantienen igual:

