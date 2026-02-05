Díaz-Canel dice que Cuba está dispuesta a diálogo con EE.UU. “sin presiones”; reconoce que la isla vive momento “complejo”

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, dijo este jueves que su gobierno está dispuesto a dialogar con la administración estadounidense de Donald Trump, siempre y cuando no haya “presiones”.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos”, señaló Díaz-Canel en conferencia con medios.

El mandatario señaló que, pese a tener puntos de vista diferentes, Cuba y EE.UU. deben hablar “de manera común” de varios asuntos por ser vecinos geográficos, entre ellos, “temas migratorios, de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, y temas medioambientales que también tienen que ver con todos los mares y todo lo que está alrededor del golfo de México, las corrientes marinas”.

Díaz-Canel agregó que también puede dialogar con EE.UU. aspectos como la colaboración científica o los intercambios académicos.

“Hay una agenda grande de temas (…) De un diálogo como ese, se puede construir una relación entre vecinos civilizada, que le podría aportar un beneficio mutuo a los pueblos de las dos naciones”, indicó.

A pesar de las diferencias entre ambos países, Díaz-Canel dijo que el pueblo de Cuba no odia al pueblo estadounidense.

“Los cubanos y cubanas no odian al pueblo norteamericano. Reconocemos los valores del pueblo norteamericano, los valores de su historia, los valores de su cultura. Cuando hemos tenido la oportunidad de espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, científico, deportivo, religioso, cultural, sanitario, incluso a nivel político, hemos descubierto que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos sin prejuicios, lo cual podría ser de gran ayuda”, destacó.

La declaración de Díaz-Canel llega en un momento complicado para la isla, sobre todo en el aspecto económico y social. Luego de la captura del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero por parte de fuerzas militares de EE.UU., Cuba perdió el importante suministro de petróleo que el país sudamericano le entregaba. El combustible ayuda a Cuba, entre otras cosas, a impulsar el servicio eléctrico del país y a mantener en funciones sectores sensibles como los hospitales o las escuelas.

Asimismo, EE.UU. no solo impidió la llegada de petróleo venezolano a Cuba, sino que también amenazó con imponer aranceles a cualquier país que suministre crudo a la nación caribeña —particularmente afectando el envío de petróleo desde México, el segundo mayor proveedor de Cuba—, con lo cual la isla queda más aislada.

En la conferencia, el presidente de Cuba calificó estas acciones estadounidenses como un “bloqueo energético” y “criminal”, y aseguró su país sufre un “desabastecimiento agudo de combustible”, por lo que su Consejo de Ministros se acaba de reunir para actualizar un plan que ayuda a enfrentar el problema.

Las palabras de Díaz-Canel están en sintonía con las del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, quien el miércoles dijo a CNN que Cuba está dispuesta a entablar un diálogo “significativo” con EE.UU., pero no discutirá un cambio en su sistema de gobierno.

“No estamos listos para discutir nuestro sistema constitucional, así como suponemos que Estados Unidos no está listo para discutir su sistema constitucional, su sistema político ni su realidad económica”, afirmó Fernández de Cossío.

Luego de que Trump llamara “Estado fallido” a Cuba y revelara que ha habido conversaciones con líderes de la isla, el vicecanciller dijo que ambos países aún no han establecido “un diálogo bilateral”, aunque sí ha habido “algunos intercambios de mensajes” que estuvieron “vinculados” a los más altos niveles del gobierno cubano.

Con información de Bianna Golodryga, Michael Rios, Alessandra Freitas, Gerardo Lemos y Mauricio Torres, de CNN.