Un año después de la disolución de USAID, estudio estima que recortes provocarían 9,4 millones de muertes globales para 2030

Ha transcurrido un año desde que la administración Trump desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con recortes de ayuda que llevaron al cierre de clínicas de VIH en Sudáfrica, la terminación de programas médicos en Afganistán y el fin de numerosos programas que abordaban la desnutrición y enfermedades prevenibles en todo el mundo.

El recorte de la ayuda exterior estadounidense fue seguido por recortes en el Reino Unido, Alemania, Canadá y otros países desarrollados, que entrarán en vigor este año y el próximo, lo que agravará el impacto.

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista médica The Lancet busca cuantificar el costo humano de estas decisiones presupuestarias, proyectando que los recortes a la ayuda global podrían causar al menos 9,4 millones de muertes adicionales para 2030, si la tendencia actual de financiación continúa.

Se estima que alrededor de 2,5 millones de estas muertes corresponden a niños menores de 5 años.

El estudio revisado por pares, realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) con financiación del Gobierno español y la Fundación Rockefeller, modeló el resultado si los recortes de la ayuda se mantuvieran en línea con los promedios recientes y comparó estas cifras con las muertes que se habrían producido si la ayuda se hubiera mantenido en los niveles de 2023.

La investigación se basó en datos de 93 países de ingresos bajos y medios que reciben ayuda exterior para el desarrollo.

Los investigadores también modelaron lo que podría suceder si los recortes de financiación se profundizan aún más hasta el final de la década, proyectando que el número de muertes adicionales podría llegar a 22,6 millones.

“Nuestros análisis muestran que la ayuda al desarrollo se encuentra entre las intervenciones de salud global más eficaces disponibles. En las últimas dos décadas, ha salvado un número extraordinario de vidas y fortalecido estados de bienestar y sistemas de salud frágiles”, afirmó Davide Rasella, coordinador del estudio y profesor de investigación de ISGlobal y del Instituto Brasileño de Salud Colectiva.

“Retirar este apoyo ahora no solo revertiría el progreso duramente conseguido, sino que se traduciría directamente en millones de muertes evitables de adultos y niños en los próximos años”, agregó Rasella en un comunicado.

El estudio también destacó algunos de los logros atribuidos a la ayuda internacional para el desarrollo durante las últimas dos décadas. Entre 2002 y 2021, la ayuda mundial contribuyó a reducir la mortalidad infantil en un 39 % en menores de 5 años.

También contribuyó a una disminución drástica de la mortalidad por varias enfermedades transmisibles importantes, incluyendo descensos del 70 % en el caso del VIH/sida y del 56 % en el de la malaria, mientras que las muertes por deficiencias nutricionales se redujeron en un 56 %, según los investigadores.

La nueva investigación llega aproximadamente un año después de que la administración Trump comenzara a desmantelar USAID y pusiera fin a la financiación de un gran número de programas de ayuda en todo el mundo, incluidos aquellos que se dedicaban a trabajos para salvar vidas.

Estados Unidos financió alrededor del 47 % del llamamiento humanitario global en 2024, según funcionarios de la ONU, lo que lo convierte en el mayor proveedor de asistencia humanitaria a nivel mundial (posición que aún mantiene). Históricamente, la ayuda exterior ha representado alrededor del 1 % del presupuesto federal estadounidense.

Al ser preguntado sobre el estudio, un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. calificó a The Lancet de “revista fallida” y declaró: “Algunos ‘estudios’ recientes se basan en ideas obsoletas, insistiendo en que el viejo e ineficiente sistema de desarrollo global es la única solución al sufrimiento humano. Esto simplemente no es cierto”.

“En lugar de ayudar a los países receptores a ayudarse a sí mismos, el antiguo sistema creó una cultura global de dependencia, agravada por una ineficiencia y un despilfarro considerables. Esto ha llevado a los donantes para el desarrollo de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, a reconsiderar su enfoque de la ayuda exterior”, añadió el alto funcionario.

En julio pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió el nuevo enfoque como una estrategia que prioriza el comercio sobre la ayuda, las oportunidades sobre la dependencia y la inversión sobre la asistencia.

Expertos en ayuda humanitaria y para el desarrollo declararon a CNN que los modelos matemáticos para la proyección del número de muertos tienen limitaciones. Sin embargo, el impacto de los recortes de ayuda ya se está sintiendo, aunque aún no está claro cómo se concretarán exactamente los recortes ni cómo responderán los países receptores.

“Lo que podemos afirmar con seguridad es que estos recortes ya están matando gente. La magnitud de esto aún es difícil de calcular completamente, en parte porque los propios recortes de ayuda lo han dificultado”, declaró Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International.

Por ejemplo, las clínicas de salud que solían recopilar datos de mortalidad en muchas comunidades ahora han cerrado. “No se están recopilando datos. Estamos actuando a ciegas”.

“Pero vemos evidencia de que la gente ya está muriendo. Vemos evidencia de que los sistemas que sabemos que salvan vidas están colapsando”, declaró Konyndyk a CNN. “Si las tendencias actuales se mantienen, la situación empeorará mucho en los próximos años”.

Lee Crawfurd, investigador principal del grupo de expertos Center for Global Development, que no estuvo afiliado al estudio de Lancet, dijo a CNN que los modelos de proyección del número de muertos pueden variar y “deberíamos tomar las cifras precisas con cautela, pero creo que la conclusión general probablemente sea correcta: la gente morirá en grandes cantidades”.

El propio análisis del Centro para el Desarrollo Global, basado únicamente en los recortes de USAID, concluyó que la disminución del gasto actual podría haber provocado la pérdida de entre 500.000 y 1.000.000 de vidas en 2025, en comparación con años anteriores.

Se proyecta que la disminución de los compromisos de gasto futuro provocará la pérdida de entre 670.000 y 1.600.000 vidas al año.

“Los recortes del último año han sido considerables”, declaró Crawfurd a CNN. “Muchos de los recortes anunciados por los países europeos aún no se han implementado, pero están previstos para este año y el próximo, así que aún quedan malas noticias”.

Señaló, sin embargo, que el estudio de Lancet no modeló los esfuerzos filantrópicos ni las respuestas de los gobiernos de los países en desarrollo que “han ayudado a mitigar algunos de los peores daños”.

Varios países, como Kenya, Ruanda y Nigeria, han firmado acuerdos bilaterales sobre política sanitaria con Estados Unidos. Estos acuerdos implican canalizar la ayuda a través de sus gobiernos, en lugar de hacerlo a través de socios y organizaciones internacionales, como parte de la nueva “Estrategia de Salud Global América Primero” de la administración Trump.

Sin embargo, expertos en políticas sanitarias han advertido que la nueva estrategia conlleva riesgos de corrupción y de no atender a las personas más vulnerables.

Los expertos también criticaron el limitado alcance de la estrategia, ya que se centra principalmente en el VIH/sida, la malaria, la tuberculosis y los brotes de enfermedades infecciosas, sin prestar atención a otras áreas clave como la salud maternoinfantil y la nutrición.

Mientras tanto, la ONU ha respondido a las presiones de financiación con un proceso de austeridad, trabajando para reducir la burocracia y redistribuir las donaciones hacia las medidas más vitales.

Konyndyk argumentó que los datos de mortalidad no reflejarán muchos de los efectos adversos de los recortes de ayuda, ya que los trabajadores humanitarios y los beneficiarios de la ayuda están reasignando fondos frenéticamente; por ejemplo, desviando fondos de la educación para destinarlos a la alimentación.

También afirmó que Refugees International ha sido testigo de cómo personas vulnerables adoptan estrategias de supervivencia a corto plazo, lo que tendrá consecuencias adversas a largo plazo, como la venta de sus bienes, la contracción de deudas insostenibles y la retirada de los niños de la escuela.

“El costo correspondiente de esto es que menos personas encuentren trabajo, que las personas dependan más de la ayuda en el futuro y que la pobreza aumente”, añadió. “La idea de la administración de que se puede reducir drásticamente la financiación de la ayuda global y luego, de alguna manera, encontrar eficiencias para compensarlo por completo es una quimera”.

