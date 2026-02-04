Trump quiere que los republicanos “nacionalicen” las elecciones en EE.UU. La Constitución podría evitarlo

Por Marshall Cohen y Michael Williams, CNN

Una amplia gama de expertos electorales afirman que el llamado del presidente Donald Trump a los republicanos a “nacionalizar el voto” es una escalada alarmante y potencialmente peligrosa de sus continuos esfuerzos por transformar el modo en que se administran las elecciones en EE.UU.

Los comentarios de Trump fueron notables tanto por su ambigüedad como por lo que podrían significar si se interpretaran literalmente, especialmente viniendo de un presidente que ya intentó revertir una elección y ahora está tratando de ejercer poderes sin precedentes en la historia estadounidense, declararon a CNN casi una docena de funcionarios electorales, abogados y expertos no partidistas.

El Poder Ejecutivo tiene algunas facultades en materia electoral, como el envío de observadores del derecho al voto del Departamento de Justicia a los centros de votación, como hizo el año pasado en California y Nueva Jersey.

Pero los comentarios de Trump del lunes, en los que afirmaba que los republicanos “deberían asumir el control del voto” y “nacionalizarlo”, llevarían el papel del Gobierno federal a un nivel nunca antes visto en este país, lo cual, según los expertos, usurpa las facultades que la Constitución otorga a los estados.

“Hay un pequeño problema: la Constitución impide federalizar las elecciones”, declaró a CNN la secretaria de Estado de Colorado, la demócrata Jena Griswold. “Es muy alarmante que Trump siga usando su plataforma para socavar las elecciones estadounidenses. Estos ataques están fracasando en gran medida, pero debemos tomarnos en serio estos comentarios”.

Desde entonces, la Casa Blanca ha intentado restar importancia a las declaraciones de Trump, afirmando el martes que simplemente estaba expresando su apoyo a la Ley SAVE, en espera de una legislación que exigiría a las personas demostrar su ciudadanía antes de registrarse para votar. (El proyecto de ley pretende combatir el voto ilegal de inmigrantes indocumentados, que, según estudios, ocurre a un nivel microscópico).

El momento de los comentarios de Trump también fue desconcertante para los profesionales electorales.

Se produjeron dos días después de que los demócratas ganaran un escaño en el Senado estatal de Texas; cinco días después de que el FBI utilizara una orden de registro para incautar los documentos electorales de 2020 en el condado de Fulton, Georgia; y en medio de múltiples demandas del Departamento de Justicia que buscan obtener los padrones electorales de los estados demócratas.

“Todos debemos ser muy sensatos al respecto”, señaló Lori Ringhand, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia, quien imparte derecho constitucional y electoral. “Hay pocas cosas que hagamos como país tan importantes como transferir pacíficamente el poder mediante el proceso electoral, y nadie debería tomarlo a la ligera”.

El presidente comenzó con una tangente familiar en una entrevista que se emitió el lunes con el podcaster de derecha Dan Bongino, quien hasta hace poco se desempeñaba como subdirector del FBI de Trump.

Trump afirmó haber heredado una frontera porosa del expresidente Joe Biden, quien permitió la entrada al país de “millones” de inmigrantes indocumentados, entre ellos muchos asesinos, drogadictos y personas internadas en instituciones psiquiátricas. (Algunos aspectos de estas afirmaciones son controvertidos).

“Si no los sacamos, los republicanos nunca ganarán otra elección”, afirmó Trump.

Luego añadió la nueva parte: “Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control’. Deberíamos tomar el control de la votación en al menos 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar la votación”.

Trump no dio detalles sobre a qué se refería, y Bongino no preguntó. No está claro cuáles de los “15 lugares” quiere examinar el presidente, aunque la Casa Blanca declaró el martes que se refería a estados donde cree que hay un “alto grado” de fraude electoral.

Tampoco quedó claro cuán en serio hablaba el presidente ni cuánta reflexión había dedicado a su controvertida propuesta antes del lunes.

“Eso es parte del desafío, ¿verdad? No sabemos qué significa”, comentó Ringhand. “Y creo que lo primero, y quizás lo más importante, es que, sea lo que sea que signifique, es algo que el Congreso tiene que hacer”.

El martes, la Casa Blanca también vinculó las declaraciones de Trump con la Ley SAVE, pero este proyecto de ley no tiene nada que ver con la nacionalización de las elecciones.

Más tarde, Trump instó a los legisladores a tomar medidas respecto a su idea de “nacionalización” y afirmó que los estados trabajaban para el Gobierno federal en las elecciones, un concepto contrario a los principios del federalismo consagrados en la Constitución.

“Un estado es un agente del Gobierno federal en las elecciones”, afirmó el presidente, y agregó: “No sé por qué el Gobierno federal no las realiza de todos modos”.

Cuando Kaitlan Collins de CNN le presionó sobre las disposiciones constitucionales que permiten a los estados realizar elecciones, contestó: “Pueden administrar las elecciones, pero tienen que hacerlo honestamente”.

Apenas 44 palabras de la Constitución de Estados Unidos lo cuentan todo. La parte clave que regula la administración de las elecciones es el Artículo I, Sección IV, conocido como la “Cláusula Electoral.

Dice: “Los tiempos, lugares y manera de celebrar elecciones para senadores y representantes serán prescritos en cada estado por la legislatura del mismo; pero el Congreso podrá en cualquier momento mediante ley hacer o alterar dichas reglamentaciones, excepto en lo referente a los lugares de elección de senadores”.

Esta cláusula encomienda a las legislaturas estatales la determinación de cómo se celebrarán las elecciones al Congreso. Otorga al Congreso margen de maniobra para supervisar y regular dichas normas. Por ejemplo, el Congreso ha utilizado esta facultad para establecer un día electoral estándar.

Los Documentos Federalistas ofrecen información sobre cómo los redactores desarrollaron esta disposición.

Los juristas afirman que los escritos de Alexander Hamilton describen una firme determinación por dividir los poderes electorales y un temor real de otorgarle al nuevo Gobierno federal demasiado poder. Y, en la práctica, los estados ya contaban con la infraestructura necesaria para organizar las elecciones.

“Les preocupaba que los estados o el Gobierno federal tuvieran demasiado control sobre las elecciones”, manifestó Tim Ford, abogado electoral demócrata que imparte clases en la facultad de derecho de la Universidad de Temple. “Por eso, intentaron encontrar un equilibrio. Ambos tienen voz y voto en ese proceso”.

Fundamentalmente, la Constitución no prevé ninguna vía para que un presidente decida cómo se llevan a cabo las elecciones. Por lo tanto, independientemente de lo que Trump pretenda decir con nacionalizar las elecciones, no es algo que él tenga la facultad de ordenar únicamente en nombre del Poder Ejecutivo.

“Los fundadores fueron muy acertados al señalar las elecciones como un ámbito donde el presidente literalmente no tiene poder”, sostuvo David Becker, experto independiente en procedimientos electorales que asesora a funcionarios electorales de ambos partidos. “Solo las legislaturas estatales y el Congreso tienen la autoridad para regular las elecciones, y los tribunales lo han confirmado en numerosas ocasiones”.

El sistema electoral de Estados Unidos está altamente descentralizado, y eso es una característica, no un error.

Existen más de 10.000 jurisdicciones de administración electoral en todo el país, y cada estado tiene diferentes normas sobre la gestión de las elecciones.

Las legislaturas estatales aprueban leyes que regulan la apertura y el cierre de los centros de votación, la cantidad de días de votación anticipada permitidos, quién puede votar por correo, el número de buzones de entrega permitidos y más.

Las jurisdicciones locales implementan estas normas y gestionan los centros de votación. También son responsables del recuento de los resultados y, a menudo, informan de estos datos al secretario de estado, quien es el principal funcionario electoral en la mayoría de los estados.

Los secretarios de estado realizan auditorías para verificar las cifras y posteriormente certifican los resultados electorales finales.

Estos procedimientos varían de un estado a otro y de un condado a otro. El modelo descentralizado permite a los funcionarios locales adaptar sus normas a las necesidades locales.

Además, dificulta considerablemente que los actores maliciosos cometan fraudes sistémicos o lancen ciberataques a nivel nacional, según los expertos.

“El presidente está presionando para desmantelar un sistema que ya está construido para prevenir una interferencia electoral generalizada, y cualquiera que sugiera una toma de control federal no ha tenido en cuenta la pesadilla logística que desataría sobre los votantes y los funcionarios electorales”, comentó Rebekah Caruthers, quien dirige el Fair Elections Center, que se opone a la Ley SAVE.

Durante la pandemia de covid-19, muchos estados ampliaron significativamente el acceso al voto por correo, lo que llevó a una participación récord en las elecciones de 2020.

Trump afirmó erróneamente en su momento que un mayor voto por correo beneficia automáticamente a los demócratas (lo cual ha sido desmentido por numerosos estudios a lo largo de los años), y posteriormente afirmó falsamente que solo perdió esas elecciones porque estaban amañadas.

El presidente no ha abandonado esa obsesión, lo que ha llevado a muchos estados gobernados por republicanos a recortar muchas de esas reformas electorales.

Si Trump realmente quiere que el Gobierno federal tome el control de las elecciones, tendría que pasar por el Congreso.

La “Cláusula Electoral” de la Constitución no otorga ningún poder al presidente. Los estados toman la iniciativa al establecer las normas electorales, pero el Congreso puede regular sus acciones.

Los expertos legales afirmaron que si el Congreso adoptaba el enfoque maximalista de Trump, los legisladores podrían aprobar leyes que impusieran un control federal radical sobre las elecciones.

Sin embargo, durante generaciones, los legisladores se han mantenido al margen de esto. La ley importante más reciente que invocó esta autoridad fue la Ley de Ayuda al Voto en Estados Unidos de 2002, tras la debacle electoral de 2000.

“Si se interpreta con imparcialidad, la Constitución otorga al Congreso un amplio poder para crear normas nacionales para las elecciones federales”, declaró Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. “Pero hay una razón por la que, durante 237 años, el Congreso no ha ejercido esa facultad en general… es más inusual de lo que se cree”.

Recientemente, fueron los demócratas quienes abogaron por establecer normas electorales federales.

Después de 2020, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron la Ley Para el Pueblo, que habría obligado a los estados a ofrecer el registro de votantes el mismo día, ampliar el voto anticipado y flexibilizar otras restricciones.

Los republicanos del Senado la criticaron, calificándola de “apropiación demócrata de las leyes electorales” y una “toma de poder unilateral” y obstruyeron el proyecto de ley, que nunca se convirtió en norma.

Ahora parece que los papeles se han invertido. Los republicanos promueven la Ley SAVE y un proyecto de ley más agresivo, propuesto la semana pasada, llamado “Ley para que las Elecciones Vuelvan a Ser Grandes”, que codificaría la lista de deseos de Trump para las elecciones, incluyendo requisitos de identificación de votantes a nivel nacional.

“Incluso viniendo de un político común, esta toma de control federal sería una idea terrible”, señaló Walter Olson, un republicano convertido a independiente, miembro senior del Cato Institute, de tendencia libertaria, quien agregó que una legislación para afirmar un nuevo control federal sobre las elecciones sería “extremadamente improbable que se aprobara en el Congreso este período”.

Trump intentó anular los resultados electorales de 2020 tras perder contra Biden. Sus acciones, que dieron lugar a una acusación penal federal, ahora descontinuada, presentada por el fiscal especial Jack Smith, ofrecen una hoja de ruta de lo que podría hacer para perturbar las elecciones intermedias.

Debido a la naturaleza descentralizada de las elecciones estadounidenses, muchos de los esfuerzos de Trump en 2020 se centraron en intentos de presionar a los funcionarios republicanos estatales y locales para retrasar el recuento de votos, negarse a certificar los resultados o incluso “encontrar” suficientes papeletas para cambiar el resultado.

Hubo una importante intrusión federal en las elecciones de 2020 que Trump contempló: consideró firmar decretos que habrían ordenado al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional confiscar las máquinas de votación y buscar fraude electoral.

Se retractó tras una discusión a gritos en el Despacho Oval, donde muchos de sus principales asesores se opusieron con vehemencia a los conspiranoicos de derecha que apoyaban las órdenes, según informó previamente CNN.

Trump declaró al New York Times el mes pasado que lamentaba su decisión de 2020 y que “debería haber” firmado los decretos.

“Hay una gran diferencia entre entonces y ahora”, expresó Becker, el experto electoral independiente. “Muchos teóricos de la conspiración están ahora en el Gobierno, trabajando para el presidente. Y muchas personas con principios han sido destituidas. Eso nos hace mucho más vulnerables”.

Es difícil determinar con exactitud cómo imagina Trump que se llevarían a cabo estas elecciones “nacionalizadas”. Pero sus acciones durante su primer año de regreso a la Casa Blanca ofrecen pistas sobre el poder que podría aspirar a ejercer sobre el sistema electoral estadounidense.

El año pasado, Trump firmó un decreto que, según los expertos, parecía diseñada para eludir los controles constitucionales que impiden a un presidente tomar el control del sistema electoral.

La mayoría de las disposiciones de dicho decreto han sido bloqueadas por los tribunales.

También ha lanzado una iniciativa sin precedentes para que los estados gobernados por el Partido Republicano rediseñen sus mapas congresionales para ayudar a los republicanos de la Cámara de Representantes, que tienen una mayoría muy estrecha.

Pero esos esfuerzos parecen haber fracasado: los estados demócratas han rediseñado algunos de sus propios mapas, mientras que otros estados republicanos se resistieron, lo que prácticamente ha resultado en un empate.

Trump ha buscado crear una base de datos nacional de votantes, y su administración ha demandado a casi la mitad de los estados por sus propios padrones electorales.

Estos esfuerzos se han topado con una férrea oposición de los funcionarios electorales demócratas e incluso con el aparente escepticismo de algunos funcionarios republicanos, quienes parecen recelosos de revelar los datos privados de sus electores.

Las demandas del Departamento de Justicia han sufrido reveses judiciales, con casos desestimados en California y Oregon.

“Esta administración ha realizado esfuerzos concertados para arrebatarles la autoridad electoral a los estados”, señaló Becker. “Afortunadamente, los tribunales se han mantenido firmes y han rechazado estos intentos. Y sigo confiando en nuestro sistema”.

La retórica de Trump también está generando tensión. Frecuentemente coquetea con la idea de postularse para un tercer mandato, algo que la Constitución prohíbe (se ha retractado de esa idea, afirmando que está “bastante claro” que no puede volver a presentarse). Y en enero afirmó que Estados Unidos “ni siquiera debería tener elecciones” (la Casa Blanca posteriormente afirmó que estaba “siendo gracioso”).

Toda la saga de la “nacionalización” supone un cambio radical respecto de la era de la política estadounidense anterior a Trump.

Mientras Rusia interfería en las elecciones de 2016, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la era Obama ofreció reforzar su asistencia cibernética a los estados. Algunos gobernadores republicanos se resistieron, acusando a la administración demócrata de intentar subvertir el papel del estado en la gestión electoral.

“Recuerdo cuando los republicanos creían en los derechos de los estados y se oponían firmemente a cualquier intromisión federal en muchas políticas estatales, y sobre todo en las elecciones”, manifestó Ben Ginsberg, veterano abogado electoral republicano que ahora critica a Trump. “La doctrina parece haber cambiado, y los principios parecen haberse olvidado”.

Sylvia Kirsch, Samantha Waldenberg y DJ Judd de CNN contribuyeron a este informe.

