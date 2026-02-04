The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, despide a un tercio de su personal

Por Brian Stelter y Liam Reilly, CNN

El diario The Washington Post despidió a aproximadamente uno de cada tres empleados en la mañana de este miércoles, lo que asestó otro duro golpe a una redacción que ya se encuentra al borde del colapso.

El propietario de The Post, Jeff Bezos, no hizo comentarios hasta ahora sobre los recortes.

Bezos ha estado presionando al equipo directivo de The Post para que la publicación vuelva a ser rentable, pero muchos periodistas del periódico han criticado su enfoque y cuestionado sus motivos.

“Bezos no intenta salvar a The Washington Post. Intenta sobrevivir a Donald Trump”, declaró Glenn Kessler, exverificador de datos del Post, en una columna a principios de esta semana.

Bezos y la empresa que fundó, Amazon, tienen relaciones complicadas con el Gobierno de Trump. A principios de esta semana, Bezos recibió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la empresa de cohetes Blue Origin, también de su propiedad.

Los empleados de The Post llevaban varias semanas preparándose para despidos generalizados. El miércoles por la mañana, se les indicó a los empleados que “se quedaran en casa hoy” mientras se enviaban avisos sobre los despidos.

“Estas medidas incluyen reducciones sustanciales en la redacción que afectan a casi todos los departamentos de noticias”, declaró el editor ejecutivo Matt Murray en un memorando interno.

El impacto incluye la drástica reducción de la sección de Metro, el cierre de casi toda la sección de Deportes, el cierre de la sección de Libros y la cancelación del podcast diario “Post Reports”, según informaron fuentes del periódico.

La cobertura internacional del Post también se reducirá notablemente, aunque algunas corresponsales fuera de EE.UU. mantendrán una “presencia estratégica en el extranjero”, afirmó Murray.

También se anunciaron importantes recortes en el área comercial de las operaciones de The Post, que se encuentra en crisis.

Murray afirmó que “esta reestructuración ayudará a asegurar nuestro futuro al servicio de nuestra misión periodística y nos brindará estabilidad de cara al futuro”, aunque muchos empleados se mostraron escépticos ante su afirmación.

Los empleados describieron los severos recortes en publicaciones en redes sociales el miércoles por la mañana. “Me voy, junto con un montón de los mejores del sector. Horrible”, escribió Caroline O’Donovan, reportera de The Post especializada en Amazon, en X.

“Estoy entre los cientos de personas despedidas por The Post”, escribió Emmanuel Felton, reportero de raza y etnicidad. “Esto ocurre seis meses después de escuchar en una reunión nacional que la cobertura racial impulsa las suscripciones. No fue una decisión financiera, sino ideológica”.

El editor de The Post, Will Lewis, ha hablado en privado sobre cómo encontrar una vía para la rentabilidad del periódico centrando la inversión en política y algunas otras áreas clave, a la vez que recorta en áreas como deportes y asuntos exteriores.

Esta conversación impulsó a equipos de reporteros a enviar a Bezos cartas vehementes en la que lo instaban a no reducir la redacción.

En una carta obtenida por CNN, firmada por el jefe de la oficina, Matt Viser, y otros siete reporteros de la Casa Blanca, el personal afirmó que no podrá mantener su historial de excelencia periodística si el periódico despide a un número significativo de empleados de otras unidades de noticias.

“Si el plan —si es que hay uno— es reorientarnos hacia la política, queríamos dejar en claro cuánto dependemos de la colaboración con el periodismo internacional, deportivo, local; en realidad, con todo el periódico. Y si otras secciones se ven afectadas, nosotros también”, dijeron Viser y los demás firmantes.

Pero Lewis siguió adelante con el plan.

El miércoles por la mañana, Murray escribió en un memorando dirigido a todo el personal: “En el futuro inmediato, nos concentraremos en áreas que demuestren autoridad, distinción e impacto, y que conecten con los lectores: política, asuntos nacionales, personas, poder y tendencias; seguridad nacional en Washington D.C. y en el extranjero; fuerzas que configuran el futuro, como la ciencia, la salud, la medicina, la tecnología, el clima y los negocios; periodismo que empodere a las personas para actuar, desde consejos hasta bienestar; investigaciones reveladoras; y lo que capta la atención en la cultura, en línea y en la vida cotidiana”.

El legendario exeditor ejecutivo de The Post, Marty Baron, quien se jubiló del periódico en 2021, declaró en un comunicado que “este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo”.

“Por supuesto, hubo graves problemas comerciales que debían abordarse”, escribió Baron. “Nadie puede negarlo”.

The Post, como muchos otros periódicos estadounidenses, ha experimentado numerosas rondas de recortes de costos a lo largo de los años.

Pero esas dificultades “se agravaron enormemente por decisiones desacertadas que vinieron desde la cúpula”, escribió Baron.

Cientos de miles de suscriptores leales “se alejaron”, escribió Baron, citando, entre otros factores, la decisión de Bezos a finales de 2024 de retirar su respaldo a Kamala Harris en una página editorial.

Esa decisión, aunque independiente de las operaciones de la redacción, provocó cancelaciones masivas de suscriptores, lo que perjudicó los resultados del Post.

Baron también citó lo que llamó los repugnantes intentos de Bezos por congraciarse con Trump.

Hace un año, Bezos esbozó una nueva visión para la otrora respetada sección de opinión del Post, promoviendo ideales libertarios, incluyendo el libre mercado y las libertades personales. Esa decisión llevó al editor de opinión David Shipley a abandonar la empresa.

Cuando Baron dirigía la redacción, recordó, Bezos “a menudo declaraba que el éxito del Post sería uno de los logros de los que más se enorgullecería en su vida. Ojalá hubiera percibido ese mismo espíritu hoy. No hay rastro de él”.

