Savannah Guthrie pide oraciones tras la desaparición de su madre. Las preguntas clave del caso

Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada de su dormitorio en Arizona, pero han guardado silencio sobre qué detalles les llevaron a esa conclusión sobre la madre de 84 años de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie.

Guthrie fue vista por última vez en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson, el sábado por la noche y la policía dice que el tiempo es esencial para encontrarla, especialmente porque no tiene la medicación crucial que toma a diario.

Cuando la policía llegó a la casa el domingo, encontraron cosas que eran “muy preocupantes”, dijo el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, y eso dio inicio a una investigación criminal.

Savannah Guthrie, quien viajó a Tucson después de enterarse de la desaparición de su madre, ahora pide oraciones por su familia.

Aquí están las preguntas clave y lo que sabemos sobre el caso.

Guthrie fue vista por última vez el sábado cuando su familia la trajo a casa después de cenar alrededor de las 9:30 p. m., según declaró Nanos a CNN. La metieron en la casa y se fue a dormir, añadió.

Cuando ella no se presentó a la iglesia el domingo por la mañana, un miembro de la iglesia llamó a su familia, quienes fueron a su casa alrededor de las 11 a. m. para buscarla, dijo el sheriff en una conferencia de prensa el lunes.

Un familiar llamó al 911 alrededor del mediodía del domingo para reportar su desaparición, dijo Nanos, y detectives de homicidios fueron enviados a la casa.

“Algo que me contaron sobre esa escena me hizo creer que hay más que una persona desaparecida”, dijo Nanos sobre la decisión de iniciar una investigación criminal. “Aún tenemos esperanza de que esté viva y continuamos con las misiones de búsqueda y rescate”.

Nanos afirmó que los investigadores creen que la secuestraron de su cama, pero no pueden explicar por qué. Las autoridades desconocen la hora a la que se llevaron a Guthrie, añadió Nanos.

La policía está tratando la casa de Guthrie como una escena de un crimen y ha descrito las circunstancias que rodean su desaparición como sospechosas, dijo Nanos.

El caso “no está relacionado con la demencia”, declaró Nanos en una conferencia de prensa el lunes por la mañana, y Guthrie está “en pleno uso de sus facultades mentales” y “muy lúcida”. Sin embargo, también tiene movilidad limitada y “no podía caminar ni 50 metros”, explicó el sheriff, lo que llevó a los investigadores a creer que la sacaron de la casa.

“No es alguien que se haya ido”, dijo Nanos.

“También tenemos algunos elementos en esa escena que nos indican que fue sacada de allí contra su voluntad. No puedo entrar en detalles”, dijo Nanos, argumentando que es para proteger la integridad del caso.

También se negó a dar información sobre si aparentemente Guthrie resultó herido durante el incidente.

Cuando CNN le preguntó si Guthrie podría haber sido parte de un complot de secuestro para pedir rescate, dado el alto perfil de su hija, Nanos dijo que esa no es la dirección que están tomando los investigadores, pero “nunca lo descartaremos”.

Los investigadores tampoco creen que se tratara de una invasión a la vivienda o un robo que salió mal, dijo Nanos a MS NOW, y agregó que tampoco descartan esa posibilidad.

En este momento, “el tiempo es crucial” para encontrarla, declaró el sheriff en la conferencia de prensa. Guthrie toma medicamentos a diario, y si no los toma, “podría ser fatal”, añadió. Sin embargo, no hay indicios de que represente una amenaza para el público, añadió Nanos.

Las fuerzas del orden locales lideran la investigación, y agentes del FBI de todo Arizona están plenamente comprometidos y ofrecen numerosos recursos técnicos a las autoridades locales, según declaró a CNN una fuente policial familiarizada con la investigación. Esto incluye la asistencia con el análisis de datos de las torres de telefonía móvil cercanas a la casa de los Guthrie.

Una prioridad para los investigadores en este momento es descargar las grabaciones de seguridad de la casa, dijo. Empresas privadas como Google y Apple también han ofrecido ayuda, añadió el sheriff.

Las autoridades instan a la comunidad a colaborar, pidiendo a los vecinos que revisen las grabaciones de sus casas y reporten cualquier actividad sospechosa. Cualquier información podría ayudar a los investigadores a reconstruir lo sucedido, dijo.

“Necesito que esta comunidad de un paso adelante y comience a hacer algunas llamadas, avísenos si ha visto algo”, dijo Nanos.

El departamento del sheriff ha establecido una línea de información para que las personas envíen videos o imágenes que puedan ser útiles para la investigación y se ofrece una recompensa de hasta US$ 2.500 por información que conduzca a un arresto.

Las autoridades también están revisando evidencia digital, incluyendo el uso de un lector de matrículas y la manipulación de videos de vigilancia. Nanos afirmó que no está claro si hubo un vehículo involucrado.

La policía está en posesión del teléfono celular de Guthrie y también lo está revisando, dijo Nanos.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos trajo a su equipo de perros para ayudar en la búsqueda, dijo a CNN.

“En esta comunidad, adoptamos un enfoque regional muy sólido para la aplicación de la ley”, dijo Nanos. “El Departamento de Policía de Tucson, el departamento del sheriff y otras diez agencias locales de este valle… he tenido noticias de todos ellos”.

El sheriff se mostró optimista sobre su equipo y dijo al final: “Realmente creo que la encontraremos”.

Savannah Guthrie se encuentra en Arizona, dijo Nanos. El programa “Today” abrió el lunes con una declaración suya: “En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nos centramos en el regreso sano y salvo de nuestra querida mamá”.

El comunicado también instó a cualquier persona que tenga información a comunicarse con la oficina del sheriff.

El equipo de seguridad de la presentadora también ha estado en contacto con el departamento del sheriff, dijo Nanos, y agregó que las autoridades no tienen conocimiento de ninguna amenaza hacia la presentadora de televisión.

En una publicación en Instagram el lunes por la noche, Savannah Guthrie escribió: “Gracias por unir sus oraciones a las nuestras por nuestra amada madre, nuestra querida Nancy”, y describió a su madre como “una mujer de profundas convicciones, una buena y fiel sierva”.

“Eleven sus oraciones con nosotros y crean con nosotros que serán reconfortadas por ellas en este preciso momento. Los necesitamos”, escribió, y citó un pasaje de la Biblia antes de concluir con un mensaje solemne: “Tráiganla a casa”.

Savannah Guthrie ha elogiado a menudo a su madre y su estrecha relación. Durante la celebración de su 80º cumpleaños en “Today”, Savannah Guthrie la describió como alguien que ha “vivido una vida de integridad y lealtad”. Habló de cómo su madre crió a tres hijos tras la pérdida de su padre, quien falleció antes de que Savannah terminara el último año de secundaria.

“Ella ha enfrentado desafíos impensables en su vida con coraje, sin autocompasión, con determinación y siempre, siempre con una fe inquebrantable”, dijo Savannah Guthrie durante ese homenaje.

