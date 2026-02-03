Portaaviones de EE.UU. derriba dron iraní y ataca botes armados que amenazaban un petrolero estadounidense

Por Natasha Bertrand, CNN

Un portaaviones de EE.UU. derribó un dron iraní que “se acercó de manera agresiva” al buque en el mar Arábigo el martes, horas antes de que dos botes armados operados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se acercaran a un petrolero con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz y amenazaran con abordar y apoderarse de la nave, según un portavoz militar de EE.UU.

Los dos incidentes ocurren días antes de que funcionarios de EE.UU. e Irán se reúnan el viernes para negociaciones diplomáticas destinadas a evitar un enfrentamiento militar.

En el primer incidente del martes, fuerzas estadounidenses derribaron un dron iraní “cuando la aeronave no tripulada se acercó de manera agresiva” al portaaviones USS Abraham Lincoln, que transitaba el mar Arábigo a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán, dijo el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de EE.UU.

“El dron iraní continuó volando hacia el buque a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operaban en aguas internacionales”, dijo Hawkins. Un caza F-35C del Lincoln derribó el dron para proteger al portaaviones y a su personal, añadió.

“Ningún miembro del servicio estadounidense resultó herido durante el incidente, y ningún equipo estadounidense fue impactado”, dijo Hawkins.

Horas después, dos botes armados iraníes se acercaron al M/V Stena Imperative —un petrolero químico operado por estadounidenses bajo bandera de EE.UU. en el estrecho de Ormuz— pasando junto al buque tres veces a alta velocidad mientras un dron iraní Mohajer también sobrevolaba la zona, señaló Hawkins. Durante una de sus pasadas, los iraníes amenazaron por radio con abordar y apoderarse del petrolero. El buque se encontraba en aguas internacionales, indicó Hawkins.

Fuerzas militares estadounidenses que operaban en la zona respondieron al enterarse de las amenazas iraníes. El destructor USS McFaul escoltó al petrolero fuera del área junto con apoyo aéreo defensivo de la Fuerza Aérea de EE.UU., agregó Hawkins. Como resultado, la situación se desescaló.

Hawkins dijo que el comportamiento iraní era un ejemplo de la “falta de profesionalismo y conducta agresiva” de los iraníes, lo que incrementa el riesgo de errores de cálculo para los buques que operan en la zona, y afirmó que su “hostigamiento” en aguas internacionales no será tolerado por EE.UU.

Los incidentes se producen mientras el presidente Donald Trump sopesa un ataque importante contra Irán en medio de las estancadas discusiones sobre la limitación del programa nuclear y la producción de misiles balísticos de ese país.

En la última semana, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han acelerado el despliegue de material militar en el Medio Oriente, y envió el grupo de ataque del portaaviones Lincoln a la región junto con tres destructores lanzamisiles y el ala aérea del portaaviones, que incluye escuadrones de cazas F/A-18E Super Hornet, F-35C Lightning II y aviones de guerra electrónica EA-18G Growler.

La Marina también cuenta con tres destructores —el USS McFaul, el USS Delbert D. Black y el USS Mitscher— en la región, aparte del grupo de ataque del portaaviones.

