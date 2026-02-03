Adolescente australiano nadó por horas para pedir ayuda para su madre y sus hermanos, que habían sido arrastrados al mar

Por Jack Guy, CNN

Un adolescente de 13 años que fue arrastrado al mar junto con su madre y dos hermanos salvó a su familia nadando cuatro kilómetros (2,5 millas) hasta la orilla en busca de ayuda “en condiciones adversas”, según informó la policía australiana.

El grupo practicaba kayak y paddleboard frente a la costa de Quindalup, en Australia Occidental, el viernes por la tarde cuando fueron arrastrados mar adentro, informó la Policía de Australia Occidental (WA Police Force) en un comunicado publicado el lunes en Facebook.

El joven “decidió regresar a la orilla cuando la luz empezaba a desvanecerse” y remó una corta distancia en su kayak antes de que este comenzara a llenarse de agua, lo que lo obligó a nadar de regreso para alertar a las autoridades alrededor de las 6 p.m., hora local (5 a.m. hora de Miami), explicaron los policías.

Se puso en marcha entonces un operativo de búsqueda y rescate, y una mujer de 47 años, un niño de 12 y una niña de ocho fueron “localizados por un helicóptero de rescate aferrados a una tabla de paddleboard”, según el comunicado.

“Se envió una embarcación de rescate marítimo voluntaria a su ubicación y los tres fueron rescatados con éxito y devueltos a la orilla”, añadieron las autoridades.

El adolescente, Austin Appelbee, dijo a la cadena 9News, afiliada a CNN, que pensar en su familia lo impulsó a seguir nadando.

“Solo me dije: ‘Está bien. Hoy no, hoy no, hoy no’”, contó. “Tenía que seguir adelante”.

“Las olas eran enormes. Nadé pecho, estilo libre y de espalda para sobrevivir”, declaró Austin al medio de comunicación.

“Llegué a la orilla de la playa y me derrumbé, y después tuve que correr dos kilómetros para llegar al teléfono”, añadió.

La hazaña del joven fue un “esfuerzo sobrehumano”, declaró el comandante de Rescate Marítimo Paul Bresland a 9News.

“Dos horas sin chaleco salvavidas y sí, lo logró”, dijo Bresland.

La madre de Austin, Joanne Appelbee, dijo que todos sus hijos han nadado desde muy pequeños.

“Estoy sin palabras por su esfuerzo, pero al mismo tiempo sabía que podía hacerlo”, comentó a 9News.

Marine Rescue Busselton dijo que fue “un gran resultado” en un comunicado independiente publicado el sábado en Facebook.

“Fantástico esfuerzo de todos los involucrados en condiciones difíciles”, decía el comunicado.

“Por favor, tengan en cuenta los fuertes vientos marinos que pueden producirse en esta época del año”, añadió.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.