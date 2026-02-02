Trump pide a los republicanos “nacionalizar” las futuras elecciones

Por Piper Hudspeth Blackburn y Samantha Waldenberg, CNN

El presidente Donald Trump pidió a los republicanos que “nacionalicen el voto” en una entrevista que se emitió este lunes, mientras su administración presiona para revisar las reglas básicas electorales antes de los cruciales comicios intermedios de este año

“Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control, deberíamos tomar el control de la votación, la votación en al menos 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar la votación’”, declaró Trump a Dan Bongino, exsubdirector del FBI, en una aparición en un podcast.

Los comentarios del presidente se producen menos de una semana después de que el FBI allanara una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, que durante mucho tiempo ha sido un eje central de las afirmaciones infundadas de Trump de que su derrota en 2020 ante Joe Biden fue fraudulenta.

El allanamiento estaba relacionado con un esfuerzo del Departamento de Justicia para incautar registros electorales e investigar presuntos casos de fraude electoral en el condado, según informó anteriormente CNN.

“Tenemos estados muy corruptos que cuentan los votos. Tenemos estados que gané y que demuestran que no gané”, manifestó Trump. “Ahora verán algo en Georgia, donde lograron obtener las papeletas con una orden judicial; verán resultados interesantes”.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó que el propio Trump le indicó que fuera a Atlanta para la controvertida búsqueda.

Como muestra de su implicación e interés en la investigación, Gabbard puso al presidente al teléfono con algunos de los agentes del FBI involucrados en la búsqueda, según dos fuentes familiarizadas con la llamada. Una de ellas afirmó que la conversación consistió en una breve charla motivadora.

Las elecciones son dirigidas por funcionarios estatales y locales, y el Gobierno federal solo tiene un papel limitado. Pero eso no ha impedido que Trump intente reformar la forma en que se llevan a cabo las elecciones.

El año pasado, firmó un decreto que busca exigir a los votantes que presenten prueba de ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en las elecciones y prohibir a los estados contabilizar las papeletas de voto por correo que lleguen después del día de las elecciones.

Si bien esta medida ha sido parcialmente bloqueada en un tribunal federal, los no ciudadanos ya tienen prohibido votar en las elecciones federales.

En varias ocasiones, Trump se ha comprometido a cambiar la forma en que se ejerce el sufragio en el país, centrándose en métodos que, según él, falsamente conducen al fraude electoral.

En agosto, el presidente afirmó que iba a “liderar un movimiento” para eliminar el voto por correo y se comprometió a firmar un decreto que lo prohibía, además de las máquinas de votación. Finalmente, no firmó lo hizo.

El presidente también dio inicio a una inusual campaña de redistribución de distritos a mediados de la década, destinada a ayudar a los republicanos a ganar escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de mitad de período de noviembre.

El Departamento de Justicia, que ha amplificado las acusaciones de que inmigrantes indocumentados se han infiltrado en las elecciones estadounidenses sin pruebas independientes, ha demandado a dos docenas de estados para obtener registros electorales completos, incluyendo información personal como números de Seguro Social y direcciones particulares.

Algunos funcionarios electorales demócratas han tomado medidas para prepararse ante una posible intromisión del Gobierno federal en las elecciones intermedias.

El secretario de Estado de Minnesota, Steve Simon, declaró a CNN a finales del mes pasado que él y sus colegas habían discutido diversas medidas, desde proteger a los votantes de las interacciones con las fuerzas del orden federales en los centros de votación hasta gestionar la iniciativa de la administración para acceder a la información personal de decenas de millones de votantes.

“Esta es ahora una categoría de planificación legítima. Es sumamente triste, pero sería irresponsable de nuestra parte descartar esta posibilidad”, declaró Simon durante la reunión anual de invierno de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado.

Los secretarios de estado demócratas se mostraron reacios a proporcionar detalles explícitos sobre su planificación anticipada por temor a alarmar a los votantes o a proporcionar una hoja de ruta para cualquier malhechor. Sin embargo, señalaron que sus preparativos estaban evolucionando con los nuevos riesgos planteados por la administración.

Fredreka Schouten, Kristen Holmes y Tierney Sneed de CNN contribuyeron a este informe.

