Mapa de resultados de las elecciones en Costa Rica

February 1, 2026 8:37 PM
Published 12:30 PM

CNN en Español

Los costarricenses acudieron a las urnas este domingo para elegir quién será el próximo presidente del país. Laura Fernández ganó en primera vuelta tras superar con amplio margen a los demás candidatos, según resultados preliminares.

Así se distribuyó la votación en cada una de las provincias del país.

Con el 96,87 % de las juntas escrutadas, estos son los resultados preliminares:

