Este es el listado de los más ganadores de la Serie del Caribe de Béisbol

Ya está en marcha la edición 2026 de la Serie del Caribe, en donde cinco equipos están en la búsqueda de llevarse el título de campeón en México (la sede original era en Venezuela, que luego boicoteó el evento cuando le retiraron la organización por la tensión política y social que vive el país desde hace meses).

El listado de campeones es amplio y variado, ya que compiten los campeones de las principales ligas del Caribe. Estos son los países con más títulos en la historia:

El país sudamericano, que no participa de esta edición, es el quinto de la lista con ocho equipos campeones, siendo el último de estos los Tiburones de la Guaira, en 2024.

Además, Venezuela tiene tres equipos que han ganado la Serie del Caribe en dos ocasiones: los Leones del Caracas, los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia.

Cuba está igualado con Venezuela con ocho trofeos. Los Vegueros de Pinar del Río son el último equipo que lo logró, en el año 2015, con Frederich Cepeda como su principal figura.

Los Alacranes del Almendares, los Tigres de Marianao y los Elefantes de Cienfuegos son los más ganadores de Cuba en la competencia, con dos títulos cada uno.

Además de los Vegueros, los Leones del Habana también cuentan con una sola corona.

Cinco equipos mexicanos han levantado el título de la Serie del Caribe. En 2016, los Venados de Mazatlán fueron los últimos que pudieron ganarlo para el país.

Los Venados, los Naranjeros de Hermosillo, los Tomateros de Culiacán y los Yaquis de Obregón son los equipos más ganadores de México, con dos coronas cada uno.

Puerto Rico es el segundo país más ganador de la Serie del Caribe, con 16 victorias en el torneo.

Los Criollos de Caguas y los Cangrejeros de Santurce son los equipos más ganadores de la competencia, con cinco trofeos cada uno. Cabe resaltar que los Criollos resultaron bicampeones con títulos en 2017 y 2018. Por su parte, los Cangrejeros ganaron la Serie del Caribe por última vez en el 2000.

Después de los Criollos y de los Cangrejeros, solamente los Indios de Mayagüez han conseguido ganar el torneo en varias ocasiones, con títulos en 1979 y 1992.

La República Dominicana es el país con más títulos de la Serie del Caribe, y por una notable diferencia.

Los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas son los equipos que registran la mayor cantidad de títulos con once y seis, respectivamente. Los Leones del Escogido son el tercer equipo dominicano con más coronas del torneo, con cinco.

Cabe resaltar que estos tres equipos, además, han ganado la Serie del Caribe en la presente década: las Águilas en 2021, los Tigres en 2023 y los Leones son el campeón vigente, con el título en 2025.

