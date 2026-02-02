Desde Vega Baja, los puertorriqueños celebran el éxito de Bad Bunny en los Grammy: “Todavía siguen hablando de nosotros”

Por Rafy Rivera y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

En Vega Baja, el municipio donde nació Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), el nombre del artista puertorriqueño se pronuncia como el de uno de los suyos: alguien que habla por su gente, en su idioma, desde su historia. A una semana de encabezar el medio tiempo del Super Bowl y un día después de su poderoso mensaje en los Grammy contra las acciones de ICE, los vecinos dicen sentirse orgullosos de verlo llevar la identidad boricua a los escenarios internacionales.

“La pregunta es qué otro premio le vamos a otorgar a Bad Bunny o a Benito, cuando prácticamente ya ha acaparado todos los premios que existen en el planeta Tierra”, dice a CNN Rubén Marzán, residente de Dorado, un municipio vecino de Vega Baja, en la costa norte de Puerto Rico.

Para Marzán, el mayor mérito de Bad Bunny no está solo en los premios internacionales, sino en poner a Puerto Rico en el mapa y despertar curiosidad sobre la isla y su cultura en todo el mundo. “Puerto Rico no la ha dejado caer. Todavía siguen hablando de nosotros”, insiste y recuerda cómo personas que nunca habían oído hablar de la isla ahora quieren conocerla.

Para su gente en Vega Baja, Bad Bunny ha llevado la cultura y las raíces de Puerto Rico a cada escenario que pisa y esa visibilidad atrajo a miles de visitantes de todo el mundo en el verano de 2025. Los 30 conciertos que Bad Bunny ofreció en el Coliseo de Puerto Rico generaron cerca de US$ 200 millones para la economía de la isla, impulsando el turismo, la hotelería y otros sectores locales.

“Gente que ni sabía de Puerto Rico vino para acá”, recuerda Nomina Galloza, residente de Vega Baja. Desde allí observa ahora la reacción negativa de los sectores conservadores en Estados Unidos, en especial del mundo MAGA, ante la idea de que Bad Bunny cante completamente en español durante el Super Bowl.

“Ahora estamos yendo para el Super Bowl. Eso está súper porque la gente está criticando de que va a cantar en español. Pero, ¿sabes qué?”, dice Galloza con orgullo, “su música es tan pegajosa que, aunque no entiendas lo que canta, igual te va a gustar”.

La discusión sobre el idioma y la identidad se intensificó tras su discurso en los Grammy, donde Bad Bunny hizo historia al ganar el premio a mejor álbum urbano por “Debí tirar más fotos”, un disco completamente en español. En su mensaje, lanzó un contundente “¡Fuera ICE!” en inglés y defendió a la comunidad inmigrante. “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos”, dijo ante una audiencia que respondió con aplausos.

Además, Martínez Ocasio se llevó el premio más importante de la noche: mejor álbum del año. Emocionado, volvió al escenario y habló en español: “Quiero dedicar este premio a todas las personas que han tenido que dejar su país”. Luego repitió el mensaje en inglés y agregó: “Para todos los que han perdido un ser querido y han tenido que seguir adelante. Para todos los latinos que merecían estar en esta tarima, recogiendo este premio”.

Para muchos en Vega Baja, ese mensaje fue un reflejo de lo que ellos sienten y defienden. “Él es un ídolo demasiado y muy grande. Esto es inolvidable, algo nuevo para mucha gente latina que no solamente es de Puerto Rico, sino de esos lugares hispanos que escuchan en la música latina y siempre, siempre, siempre, cuando él habla y saca un tema, lo pega y lo pega duro”, dice Luis Álvarez, residente de Yabucoa, en la costa sureste de Puerto Rico.

Otros, como Ángel Rivera, van más allá: “Lo considero un embajador de Vega Baja, no solo de Puerto Rico. Ha puesto este pueblo en alto”, asegura al destacar que la humildad y las raíces del artista han sido clave en su trayectoria internacional.

Mientras algunos cuestionan que cantará en español en el Super Bowl, en Vega Baja es motivo de orgullo que Bad Bunny lleve sus raíces consigo al evento más visto de la televisión estadounidense, en un momento crítico para la comunidad inmigrante.

