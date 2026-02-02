Algunas empresas internacionales están dejando de hacer negocios con ICE

Por Hanna Ziady

Lo que comenzó como una serie de protestas locales ha escalado hasta convertirse en un boicot corporativo de alcance global. Diversas empresas han comenzado a romper vínculos y tomar medidas drásticas para distanciarse del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Capgemini, una importante empresa francesa de consultoría y tecnología de la información, dijo el domingo que venderá una división estadounidense que hace negocios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Al igual que otras empresas vinculadas a ICE, Capgemini ha sido objeto de escrutinio a medida que aumentan las críticas sobre las tácticas estrictas de control que utiliza la agencia. Jim Pattison Developments, una compañía inmobiliaria, y Hootsuite, una empresa de redes sociales, son dos empresas canadienses que han enfrentado presión pública por sus vínculos con ICE.

Se realizaron marchas contra ICE en varias ciudades importantes de Estados Unidos el fin de semana en respuesta a la represión del Gobierno de Trump contra los inmigrantes indocumentados, que ha resultado en los tiroteos que cobraron la vida de dos ciudadanos estadounidenses por parte de agentes de ICE en Minneapolis.

La decisión de Capgemini se produce tras revelarse que el Departamento de Seguridad Nacional había concedido a la división estadounidense en cuestión un contrato de US$ 48 millones a mediados de diciembre para proporcionar a ICE “servicios de localización de personas”. La localización de personas es el proceso de encontrar personas difíciles de ubicar, usando información en línea y otras fuentes, como los datos de registro de votantes.

“La naturaleza y alcance de este trabajo ha generado preguntas en comparación con lo que normalmente hacemos como empresa de tecnología y negocios”, escribió el director ejecutivo de Capgemini, Aiman Ezzat, en una publicación de LinkedIn la semana pasada.

La decisión de vender la división estadounidense llega después de que un organismo de control empresarial con sede en París, el Observatorio de Multinacionales, publicara detalles del contrato, lo que provocó preguntas del ministro de finanzas y economía de Francia, Roland Lescure.

Una página web archivada de Capgemini publicada en el sitio web del organismo de control afirma que Capgemini estaba trabajando con ICE para “ayudarle a minimizar el tiempo requerido y el costo incurrido para expulsar a todos los extranjeros ilegales removibles de Estados Unidos”.

En un comunicado anunciando la venta, Capgemini dijo que las restricciones legales asociadas con el trabajo gubernamental significaban que no podían “ejercer el control apropiado” sobre las operaciones de la subsidiaria estadounidense para asegurar que estuvieran alineadas con sus objetivos.

Capgemini dijo que la unidad representaba el 0,4 % de los ingresos globales del grupo en 2025 y menos del 2 % de sus ingresos en EE.UU.

Mientras tanto, Emily Lowan, la líder del Partido Verde en la Columbia Británica, ha apuntado al multimillonario canadiense Jim Pattison. La semana pasada, instó a los canadienses a boicotear las empresas propiedad del Grupo Jim Pattison, que incluyen cadenas de supermercados, empresas de empaques y concesionarios de automóviles, entre otras, a menos que él “rompa sus vínculos” con ICE.

El viernes, Jim Pattison Developments, que forma parte del Grupo Jim Pattison, dijo que ya no seguiría adelante con los planes para vender un almacén en Ashland, Virginia, al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. No proporcionó más detalles. La empresa no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

La instalación industrial iba a ser utilizada para “apoyar operaciones de ICE,” según una carta del mes pasado del Departamento de Seguridad Nacional a autoridades en Virginia.

Hootsuite ha enfrentado manifestaciones por el trabajo que realiza con la oficina de asuntos públicos de ICE. Manifestantes se reunieron frente a la sede de la empresa en Vancouver el viernes, pidiendo que deje de hacer negocios con ICE.

“Nuestro caso de uso con ICE no incluye el rastreo o la vigilancia de individuos utilizando nuestras herramientas,” dijo la directora ejecutiva de Hootsuite, Irina Novoselsky, en un comunicado la semana pasada. “Entendemos que este es un tema complejo y que la gente tendrá opiniones fuertes.”

“Lo que estamos viendo suceder en este momento está mal,” dijo. “La pérdida de vidas y el miedo que se siente en las comunidades como resultado de las recientes acciones de control son devastadores.”

Las empresas estadounidenses también están tomando medidas para distanciarse de ICE. Los propietarios de una propiedad en Oklahoma City “ya no están involucrados con el Departamento de Seguridad Nacional sobre una posible adquisición o alquiler”, según el alcalde de la ciudad, David Holt.

“Felicito a los propietarios por su decisión y les agradezco en nombre de la gente de Oklahoma City,” escribió Holt en X la semana pasada.

Los minoristas con sede en Minnesota, Target y Best Buy, pidieron una “desescalada de las tensiones” el mes pasado.

