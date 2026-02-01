Trump anuncia el cierre del Kennedy Center. ¿Cuándo inicia la pausa del Centro de las Artes y qué pasará con sus eventos?

Por Piper Hudspeth Blackburn

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo el cierre del Kennedy Center for the Performing Arts por un periodo de aproximadamente dos años. La principal institución artística del país pausará sus actividades para dar paso a un ambicioso plan de renovaciones extensas, una decisión drástica que llega en un momento crítico para el centro, que actualmente lidia con una gran ola de cancelaciones y una crisis institucional sin precedentes.

Trump ha hecho de la remodelación de la institución de Washington una prioridad en su segundo mandato, y en diciembre su consejo de Gobierno, seleccionado por él, añadió su nombre al edificio, lo que llevó a que una ola de artistas cancelara sus presentaciones.

Trump, quien es presidente de la junta del centro, dijo en redes sociales que determinó que el cierre, previsto para el 4 de julio, “producirá un resultado mucho más rápido y de mayor calidad” mientras busca reconstruir el complejo.

Trump dijo que la medida está pendiente de la aprobación de la junta del centro.

“Esta importante decisión, basada en la opinión de muchos Expertos Altamente Respetados, convertirá un Centro cansado, deteriorado y ruinoso, que ha estado en mal estado, tanto financiera como estructuralmente durante muchos años, en un Bastión de Clase Mundial de las Artes, la Música y el Entretenimiento, mucho mejor de lo que jamás ha sido”, dijo, y agregó que la financiación está “totalmente asegurada”.

Trump no dio más detalles sobre cómo se financiará el proyecto ni cuánto costará.

CNN se ha comunicado con el Kennedy Center y la Casa Blanca para obtener más información.

Desde que Trump añadió su nombre al complejo, el compositor ganador de premios Philip Glass retiró el estreno mundial en junio de su sinfonía basada en Abraham Lincoln y la Ópera Nacional de Washington rompió lazos con el centro.

Incluso antes de que el centro fuera renombrado en diciembre, el impulso agresivo de Trump para transformar la institución había llevado a algunos artistas a cancelar presentaciones.

Después de que la junta de Trump lo eligiera presidente en febrero, artistas como Issa Rae, Renée Fleming, Shonda Rhimes y Ben Folds renunciaron a sus cargos de liderazgo o cancelaron eventos en el lugar. Y Jeffrey Seller, productor del exitoso musical “Hamilton,” canceló la temporada planeada del espectáculo.

Trump ha afirmado que el complejo, que alberga eventos importantes como los Kennedy Center Honors, está en “tremendo deterioro” y que “no va a ser woke”.

Su “One Big, Beautiful Bill” incluyó US$ 257 millones para “gastos necesarios de reparación de capital, restauración, mantenimiento acumulado y estructuras de seguridad”.

Desde entonces, Trump ha promocionado la restauración del mármol exterior, las sillas interiores y los escenarios “totalmente” renovados, que dijo el verano pasado estarían completos en un año.

Incluso en medio de las primeras renovaciones, el recinto ha servido como vehículo para que Trump impulse el trabajo que se alinea con sus preferencias artísticas. En diciembre, presidió los Kennedy Center Honors, entregando premios a Sylvester Stallone, la banda de rock KISS y Gloria Gaynor. Y la semana pasada, el centro acogió el estreno del documental de la primera dama Melania Trump.

El Kennedy Center, que abrió en 1971 en Washington, fue designado como un monumento al presidente John F. Kennedy tras su asesinato en 1964. Normalmente presenta más de 2.000 funciones en un año típico, según su sitio web.

Los esfuerzos de Trump por dejar su huella estética en Washington se han extendido más allá del Kennedy Center.

Pavimentó el Jardín de Rosas de la Casa Blanca para crear un patio al estilo Mar-a-Lago, demolió el ala este para hacer espacio para un enorme salón de baile, y buscó pintar de blanco brillante un edificio de oficinas ornamentado donde trabaja su personal, incluso cuando los conservacionistas advirtieron que podría dañar permanentemente la estructura. También ha anunciado planes para construir un enorme arco triunfal para conmemorar el 250 aniversario del país.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

Con información de Betsy Klein y Kaanita Iyer de CNN.