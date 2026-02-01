Sheinbaum afirma que no habló con Trump sobre los envíos de petróleo a Cuba y anuncia envío de ayuda humanitaria

Por EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo que su Gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba “esta semana”, con alimentos y otros productos básicos, mientras busca “por todas las vías diplomáticas” el cómo retomar el envío de petróleo a la isla, en medio de las restricciones que impulsó Estados Unidos.

Durante una gira por el estado de Sonora, en el noroeste del país, la mandataria explicó que la asistencia será coordinada por la Secretaría de Marina e incluirá “alimentación y otros productos” para atender necesidades inmediatas.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es mantener el apoyo humanitario y, al mismo tiempo, encauzar el tema del combustible por la vía diplomática.

“Estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, reveló.

Además, la presidenta mexicana rechazó que ella haya abordado directamente el asunto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien anuncio la imposición de aranceles a los países que ayuden de manera directa o indirecta a Cuba.

“No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, dijo, y señaló que el tema sí fue tratado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en una conversación del canciller Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“Estamos buscando todas las vías diplomáticas porque como lo hemos dicho, es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla, pero mientras vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano”, insistió.

El anuncio ocurre después de que la noche del sábado Trump afirmara públicamente que pidió a Sheinbaum frenar el envío de petróleo a Cuba y que la presidenta accedió.

Sobre el mismo tema, el canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró este sábado, ante diputados oficialistas, que México no frenará la ayuda humanitaria “donde sea requerida” y defendió que los principios constitucionales y el marco del derecho internacional sustentan la postura del país, de acuerdo con la nota previa compartida.

En ese contexto, De la Fuente sostuvo que mantener abierto el diálogo es clave para una diplomacia efectiva.

México se ha convertido en el principal suministrador de petróleo a Cuba, tras el declive de los envíos de Venezuela, donde las exportaciones petroleras del país hacia la isla suman más de 1.106 millones de dolares en los primeros 13 meses del Gobierno de Sheinbaum.

