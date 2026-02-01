Por qué es importante la inesperada victoria de un candidato demócrata en el Senado de Texas

Análisis por Aaron Blake

El panorama político de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026 está ofreciendo algunos resultados inesperados. Mientras el Partido Republicano intenta contener una racha de resultados adversos, un histórico vuelco electoral en Texas ha encendido todas las alarmas en las filas conservadoras. Un candidato demócrata ganó un escaño en el Senado de Texas en un estado en la que había arrasado Trump en las elecciones de 2024, lo que marca un antes y un después en la estrategia republicana para mantener su hegemonía.

El demócrata Taylor Rehmet dio la sorpresa en un distrito del área de Fort Worth, derrotando a la republicana Leigh Wambsganss tras obtener el 57 % contra el 43 % en una segunda vuelta en un distrito sólidamente republicano.

Analicemos por qué es importante, junto con algunas salvedades.

Los demócratas han estado rindiendo mucho más de lo esperado en elecciones especiales por grandes márgenes prácticamente desde que el presidente Donald Trump ganó las elecciones de 2024. Pero Texas es uno de los mayores cambios hasta la fecha.

Mientras Trump ganó el distrito por unos 17 puntos en 2024, el demócrata mantenía una ventaja de 14 puntos con casi todos los votos contados hasta la mañana del domingo. Eso es una diferencia de aproximadamente 31 puntos, en los márgenes, y una de las actuaciones más destacadas del partido en elecciones especiales recientes.

A modo de comparación, las grandes actuaciones de los demócratas en las elecciones al Congreso que recibieron mucha atención el año pasado generalmente se situaron entre el 15 % y el 20 %.

Además, esta será la primera vez que un demócrata represente la parte norte del condado de Tarrant en el Senado estatal desde principios de la década de 1980, según el veterano periodista político local Bud Kennedy.

Muchas de las mejores actuaciones de los demócratas en elecciones especiales ocurren en pequeños distritos legislativos estatales, donde pueden darse grandes oscilaciones con muy pocos votantes. Pero el Distrito 9 del Senado estatal de Texas no es pequeño.

De hecho, es más grande que un distrito congresional de EE.UU.

Hay menos distritos del Senado estatal (31) que distritos congresionales (38) en Texas. Así que este distrito alberga a casi 1 millón de personas, en comparación con menos de 800.000 de un distrito congresional promedio.

La elección fue lo suficientemente importante como para obtener la participación de comités nacionales, de los principales republicanos estatales e incluso de Trump.

Trump publicó hasta tres mensajes de apoyo sobre la elección en los últimos días, con la clara intención de estimular la participación del Partido Republicano el día de la votación.

Pero no funcionó. De hecho, en un suceso poco común hoy en día, los demócratas realmente obtuvieron mejores resultados el día de la elección que en la votación anticipada. Mientras Rehmet ganó la votación anticipada 56-44, ganó la votación del día 58 % a 42 %, según los resultados del condado de Tarrant.

Claramente, no se atendió el llamado de Trump.

Wambsganss, una activista política local bien conectada, también superó con creces en recaudación de fondos a Rehmet, un líder sindical de maquiladores y veterano de la Fuerza Aérea.

Las declaraciones de recaudación de fondos más recientes de la semana pasada mostraron que ella había recaudado más de US$ 2.5 millones a lo largo de su campaña, en comparación con menos de US$ 400.000 para Rehmet.

La sorpresa es una cosa; dónde sucedió es otra.

El condado de Tarrant suele considerarse un importante termómetro electoral, no solo en Texas sino a nivel nacional.

Es hogar de importantes contratistas de defensa y durante mucho tiempo ha sido un epicentro del nacionalismo cristiano. Ha sido fuertemente republicano durante décadas y fue un foco de activismo del Tea Party durante el mandato del expresidente Barack Obama. Pero también se ha vuelto más competitivo en los últimos años.

Si hay un lugar donde los demócratas realmente quisieran lograr avances, es en uno como este.

También es el tipo de sorpresa que probablemente inyectará algo de esperanza a los demócratas para hacer lo impensable: ganar una elección al Senado federal en Texas este año. Los demócratas necesitan dar golpes de efecto en estados republicanos para voltear esa cámara.

Pero eso es una meta difícil de alcanzar, dado que los demócratas no han ganado a nivel estatal en Texas desde la década de 1990. Y las esperanzas demócratas podrían depender de que los candidatos adecuados ganen las primarias, especialmente que el fiscal general del estado, Ken Paxton, gane en el lado republicano. Generalmente, se considera que Paxton es más débil electoralmente que el senador republicano John Cornyn.

Existen algunas salvedades importantes respecto a cuán animados deberían sentirse los demócratas.

La más importante, como siempre, es que las elecciones especiales no siempre predicen la elección regular programada que se avecina. Es bastante evidente hoy en día que la base de Trump está compuesta de manera desproporcionada por votantes que no participan tanto en elecciones de bajo perfil.

Esta contienda también tuvo una baja participación, probablemente debido a que se llevó a cabo en un día inusual, sábado, durante un período de frío poco frecuente en Texas. Hubo menos de 100.000 votos, en comparación con aproximadamente 180.000 en la reciente y muy observada elección especial al Congreso en Tennessee. Y, como se señaló, esa elección de Tennessee fue en un distrito más pequeño.

Al mismo tiempo, la candidata demócrata también superó significativamente el porcentaje de votos demócratas usual en la primaria, que se llevó a cabo en el día de elecciones regular en noviembre y que tuvo una mayor participación: casi 120.000 votantes. En ese entonces, Rehmet obtuvo el 48 % y casi ganó el escaño sin necesidad de una segunda vuelta.

Y luego están las políticas locales.

Wambsganss es una activista de larga trayectoria que jugó un papel importante en un impulso conservador social para tomar control de los comités escolares locales a principios de esta década. Pero hay evidencia de que esto fue demasiado para los votantes, quienes reemplazaron a varios de los miembros partidistas por miembros más moderados en elecciones posteriores.

Parece posible que ella haya alienado a algunos votantes moderados e incluso a algunos republicanos, a quienes Rehmet esperaba convencer.

