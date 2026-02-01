Liberan bajo fianza al manifestante iraní Erfan Soltani tras temores de ejecución, según informes

Por Lex Harvey

Un hombre iraní que fue detenido en relación con protestas antigubernamentales y, según se informa, condenado a muerte fue liberado bajo fianza, según un grupo de derechos humanos y medios estatales iraníes.

Erfan Soltani, de 26 años, había sido arrestado el mes pasado durante las manifestaciones que sacudieron el país, lo que desencadenó una violenta represión por parte de las autoridades. Fue detenido el 10 de enero en su domicilio en Fardis, ciudad a unos 40 kilómetros al oeste de Teherán, y acusado de “reunión y colusión contra la seguridad interna del país”, así como de “actividades de propaganda” contra el régimen, según la emisora ​​estatal IRIB.

Tras su arresto, el Departamento de Estado de Estados Unidos y uno de los familiares de Soltani dijeron que las autoridades iraníes planeaban ejecutar a Soltani, pero el poder judicial de Irán desestimó esos informes como “noticias inventadas”, según IRIB.

La familia de Soltani declaró posteriormente que su ejecución se había pospuesto, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber recibido garantías “de buena fuente” de que no había planes de ejecución en Irán, ante el temor por el destino de Soltani. Trump advirtió a Irán contra la ejecución de manifestantes, afirmando que Estados Unidos “tomaría medidas enérgicas”.

El sábado, Soltani fue puesto en libertad bajo fianza, según Hengaw, una organización de derechos humanos con sede en Noruega. El medio de comunicación estatal iraní Press TV también confirmó la liberación de Soltani en una publicación en Telegram.

El precario destino de Soltani se convirtió en uno de los casos más resonantes a nivel internacional durante las multitudinarias protestas antigubernamentales que convulsionaron Irán el mes pasado. Las fuerzas de seguridad iraníes respondieron con una brutal represión y un prolongado bloqueo de internet en todo el país.

El 19 de enero, CNN informó que Soltani gozaba de buena salud física y había podido reunirse con su familia, según Hengaw y uno de sus familiares.

Un pariente de Soltani, identificado como Somayeh, dijo que Soltani es un “joven increíblemente amable y de buen corazón” que “siempre ha luchado por la libertad de Irán” en una entrevista con CNN el mes pasado.

Más de 6.400 manifestantes murieron y más de 1.000 fueron arrestados desde que estallaron las protestas el mes pasado, según informes recientes de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos. La agencia añadió que se están investigando otras 11.280 muertes. CNN no puede verificar de forma independiente las cifras de HRANA.

A pesar del corte de Internet, los detalles de la brutal represión siguieron surgiendo, y testigos, activistas de derechos humanos y profesionales médicos dijeron a CNN que las fuerzas de seguridad desataron una violencia generalizada contra los manifestantes.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, reconoció que miles de iraníes murieron durante más de dos semanas de disturbios, pero culpó de algunas de las muertes a Trump, quien, según dijo, “alentó abiertamente” a los manifestantes al prometerles “apoyo militar” estadounidense.

Mientras las protestas se intensificaban, Trump animó a los iraníes a continuar las manifestaciones y a tomar el control de las instituciones del país, asegurándoles que la ayuda estaba en camino. Sin embargo, no se produjo ninguna acción militar durante las protestas ni la represión posterior.

En cambio, Trump ahora está considerando un ataque importante contra Irán después de que las negociaciones para limitar el programa nuclear y la producción de misiles balísticos del país no avanzaran, según informaron a CNN personas familiarizadas con el asunto. Estados Unidos también ha reforzado su presencia militar en la región.

En una publicación en Truth Social el miércoles, Trump exigió que Irán se siente a la mesa para negociar “un acuerdo justo y equitativo: NO ARMAS NUCLEARES”, y advirtió que el próximo ataque estadounidense contra el país “será mucho peor” que el que llevó a cabo el verano pasado contra tres de los sitios nucleares de Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró a CNN el domingo que confía en que podremos llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa de armas de Teherán. Sin embargo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, adoptó un tono desafiante, advirtiendo que un ataque estadounidense se enfrentaría a fuertes represalias.

“Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, dijo el domingo a una multitud en la mezquita Imam Khomeini de Teherán.

Irán tiene una de las tasas de ejecuciones más altas del mundo y anteriormente ha ejecutado a numerosos manifestantes después de períodos de manifestaciones y disturbios a gran escala.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.