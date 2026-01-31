Una explosión sacude un edificio en la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, según medios estatales

Por Issy Ronald, CNN

Una explosión sacudió un edificio en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, este sábado, según informaron medios estatales.

Se desconocen las causas de la explosión, que causó la muerte de una niña. La agencia de noticias iraní Fars, afiliada al Estado, desmintió los rumores que, según afirmó, circulaban desde hacía horas, sobre la supuesta muerte del general de brigada Alireza Tangsiri, comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

La explosión se produce en medio de una creciente tensión en la región tras las recientes advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible acción militar contra Irán.

Un funcionario estadounidense declaró a CNN que la explosión no estaba relacionada con ninguna acción militar estadounidense, y un funcionario israelí afirmó que Israel tampoco estaba implicado.

Imágenes publicadas por Fars, este sábado, mostraron que la explosión había afectado los cuatro pisos inferiores de un edificio de nueve plantas en Bandar Abbas.

La agencia informó que una niña de cuatro años murió en la explosión, que 14 personas resultaron heridas y que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar.

El jefe de bomberos de la ciudad declaró a la agencia de noticias semioficial Tasnim que todos los residentes del edificio habían sido evacuados y que los servicios de emergencia seguían investigando la causa del incidente.

