Jueza rechaza suspender la Operación Metro Surge en Minnesota, mientras se prevén más protestas en todo EE.UU.

Por Elizabeth Wolfe y Zoe Sottile, CNN

Una jueza dictaminó este sábado que la Operación Metro Surge —la operación federal de inmigración que ha desplegado a miles de agentes en Minnesota y que ha dejado dos ciudadanos muertos— puede continuar mientras sigue una demanda contra el Gobierno federal.

Minnesota, St. Paul y Minneapolis demandaron a funcionarios federales a principios de este mes, calificando su operación de control migratorio como una “invasión federal” que involucra arrestos sin orden judicial y uso excesivo de la fuerza. La operación, que supuestamente apunta a inmigrantes somalíes indocumentados, ha provocado semanas de crecientes tensiones entre autoridades municipales y el Gobierno federal, así como enfrentamientos en las calles de Minneapolis.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) celebró el fallo y lo calificó como “una victoria para la seguridad pública y el orden público” en una declaración a CNN este sábado.

El Gobierno de Trump argumentó que la demanda era un exceso. “En pocas palabras, Minnesota quiere tener poder de veto sobre la aplicación de la ley federal”, señaló en un escrito judicial.

En el fallo que rechaza la moción de los demandantes para una orden judicial preliminar, la jueza federal Katherine Menendez destacó pruebas de que los agentes federales han “participado en discriminación racial, uso excesivo de la fuerza y otras acciones perjudiciales”, así como los impactos negativos de la operación en todo el estado, que van desde “el gasto de enormes recursos en horas extra de la policía hasta la caída en la asistencia estudiantil en las escuelas, desde retrasos en la respuesta a llamadas de emergencia hasta dificultades extremas para pequeños negocios”.

Reconoció que los demandantes “han demostrado de manera contundente que la Operación Metro Surge ha tenido, y probablemente seguirá teniendo, consecuencias profundas e incluso desgarradoras para el estado de Minnesota, Minneapolis, St. Paul y los habitantes de Minnesota”.

Aun así, la jueza dijo que los daños de la operación deben equilibrarse con los daños que una orden judicial supondría para los esfuerzos del Gobierno federal de hacer cumplir la ley migratoria.

Menendez señaló en la decisión que era poco probable que los demandantes tuvieran éxito en su argumento de que el Gobierno de Trump estaba violando la Décima Enmienda, que establece la división de poderes entre los estados y el Gobierno federal.

Apuntó que una “orden judicial mucho más limitada” que prohibía a los agentes federales implicados en la Operación Metro Surge arrestar o detener a manifestantes pacíficos o usar ciertas medidas de control de multitudes contra ellos fue anulada.

“Si esa orden fue demasiado lejos, entonces la que se plantea aquí —detener toda la operación— ciertamente lo sería”, escribió.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que él y los funcionarios de la ciudad estaban “decepcionados” con el fallo en un comunicado de la ciudad de Minneapolis.

“Esta decisión no cambia lo que la gente de aquí ha vivido: miedo, perturbación y daño causados ​​por una operación federal que, para empezar, nunca perteneció a Minneapolis”, declaró el alcalde en el comunicado de prensa.

La ciudad continuará con la demanda “para que el Gobierno de Trump rinda cuentas”, señala el comunicado.

El fallo llega mientras se esperan más manifestaciones el sábado y tras una huelga nacional en protesta por la ofensiva federal de control migratorio el viernes. Mesas de restaurantes quedaron vacías, escaparates de negocios apagados y escritorios de estudiantes abandonados en varias ciudades del país.

En el vecino estado de Wisconsin, estudiantes del bachillerato Preble colocaron flores y un cartel amarillo con mensajes en un monumento conmemorativo en el campus en honor a Alex Pretti, el segundo residente de Minnesota que murió baleado por agentes federales en el estado este año, quien asistía a esa escuela de Green Bay, de acuerdo con la cadena afiliada de CNN, WLUK.

“Sin trabajo, sin escuela, sin compras” fue el grito de los organizadores, lo que llevó a huelgas escolares, clases canceladas y marchas en lugares tan alejados del Medio Oeste como California, Carolina del Norte y Maine.

En Minnesota, oleadas de manifestantes salieron a las calles por segunda semana consecutiva, y algunos se congregaron en un lago helado para formar con sus cuerpos un mensaje de SOS en Bde Maka Ska.

Las muertes de Pretti y Renee Good han transformado la conversación nacional sobre la aplicación de la ley inmigratoria y parecen haber impulsado un cambio de tono en la Casa Blanca en los últimos días.

No obstante, incluso después de que Tom Homan, el zar de la frontera de la Casa Blanca, anunciara la posibilidad de una reducción del número de agentes en Minneapolis, los funcionarios federales y locales no logran ponerse de acuerdo sobre cómo podría llegar a un entendimiento.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, publicó en las redes sociales el viernes: “Los hechos valen más que las palabras”, y añadió que los habitantes de Minnesota “aún no han visto un cambio significativo”.

Mientras el Gobierno de Trump trabaja para contener la reacción por los tiroteos en Minnesota, ha creado una nueva ola de indignación por parte de los defensores de la libertad de expresión y de la libertad de prensa por los arrestos el viernes del expresentador de CNN Don Lemon y la periodista independiente Georgia Fort por cargos relacionados con su cobertura de una protesta en una iglesia.

Aquí está lo último:

El Departamento de Justicia investigará la muerte de Pretti: el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, anunció que la agencia ha abierto una investigación de derechos civiles sobre el tiroteo mortal de Pretti, que indagará si los agentes federales violaron la ley al desarmarlo y dispararle varias veces. El FBI está liderando las indagaciones, según informó CNN. Aun así, Blanche señaló que no quería “exagerar” la investigación. “No quiero que la conclusión sea que se está llevando a cabo una investigación masiva de derechos civiles”, indicó, señalando que es una “investigación estándar del FBI”.

el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, anunció que la agencia ha abierto una investigación de derechos civiles sobre el tiroteo mortal de Pretti, que indagará si los agentes federales violaron la ley al desarmarlo y dispararle varias veces. El FBI está liderando las indagaciones, según informó CNN. Aun así, Blanche señaló que no quería “exagerar” la investigación. “No quiero que la conclusión sea que se está llevando a cabo una investigación masiva de derechos civiles”, indicó, señalando que es una “investigación estándar del FBI”. Expresentador de CNN promete luchar contra los cargos: Lemon y Fort fueron arrestados el viernes en relación con su cobertura de una protesta en una iglesia en St. Paul, Minnesota, a principios de este mes. Una acusación formal alega que Lemon, Fort y los manifestantes “oprimieron, amenazaron e intimidaron a los feligreses y pastores de la Iglesia”. Lemon fue acusado de conspirar para violar los derechos constitucionales de alguien y violar la Ley FACE, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para interferir intencionalmente con alguien que expresa su derecho a la religión de la Primera Enmienda. Lemon fue liberado después de una comparecencia ante el tribunal el viernes en Los Ángeles, después de la cual prometió luchar contra los cargos, diciendo: “No hay momento más importante que ahora, este mismo momento para unos medios de comunicación libres e independientes… No me detendré ahora. No me detendré nunca”.

Lemon y Fort fueron arrestados el viernes en relación con su cobertura de una protesta en una iglesia en St. Paul, Minnesota, a principios de este mes. Una acusación formal alega que Lemon, Fort y los manifestantes “oprimieron, amenazaron e intimidaron a los feligreses y pastores de la Iglesia”. Lemon fue acusado de conspirar para violar los derechos constitucionales de alguien y violar la Ley FACE, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para interferir intencionalmente con alguien que expresa su derecho a la religión de la Primera Enmienda. Lemon fue liberado después de una comparecencia ante el tribunal el viernes en Los Ángeles, después de la cual prometió luchar contra los cargos, diciendo: “No hay momento más importante que ahora, este mismo momento para unos medios de comunicación libres e independientes… No me detendré ahora. No me detendré nunca”. “¿Tenemos constitución o no?”, preguntó Fort tras ser liberada el viernes. El arresto de periodistas por cargos relacionados con su trabajo ha provocado indignación y condena generalizadas por parte de grupos que defienden la libertad de prensa y la libertad de expresión, así como de varios políticos. CNN, en un comunicado, afirmó que el arresto de Lemon “plantea interrogantes profundamente preocupantes sobre la libertad de prensa y la Primera Enmienda”.

preguntó Fort tras ser liberada el viernes. El arresto de periodistas por cargos relacionados con su trabajo ha provocado indignación y condena generalizadas por parte de grupos que defienden la libertad de prensa y la libertad de expresión, así como de varios políticos. CNN, en un comunicado, afirmó que el arresto de Lemon “plantea interrogantes profundamente preocupantes sobre la libertad de prensa y la Primera Enmienda”. Demanda impugna política de órdenes judiciales del ICE: defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda en Boston impugnando una política de ICE que permite a sus agentes entrar en domicilios sin orden judicial. Anteriormente, los agentes de ICE debían obtener una orden judicial firmada por un juez antes de poder entrar en domicilios y negocios privados. Sin embargo, la denuncia de una persona reveló que un funcionario de ICE les indicó en un memorando del pasado mes de mayo que podían utilizar órdenes administrativas.

defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda en Boston impugnando una política de ICE que permite a sus agentes entrar en domicilios sin orden judicial. Anteriormente, los agentes de ICE debían obtener una orden judicial firmada por un juez antes de poder entrar en domicilios y negocios privados. Sin embargo, la denuncia de una persona reveló que un funcionario de ICE les indicó en un memorando del pasado mes de mayo que podían utilizar órdenes administrativas. ¿Prohibirá Nueva York la colaboración policial con ICE?: la gobernadora Kathy Hochul, quien ha sido una dura crítica de las operaciones de inmigración del DHS, anunció que propone una legislación que prohibiría los acuerdos de cooperación entre los departamentos de policía locales y ICE. La gobernadora se centra en un programa llamado 287(g), que permite a ICE autorizar a las fuerzas del orden estatales y locales a realizar ciertas tareas de control inmigratorio. Los datos del DHS muestran que 14 agencias de Nueva York tienen acuerdos 287(g) vigentes. Es probable que la propuesta sea aprobada por la legislatura estatal, controlada por los demócratas.

la gobernadora Kathy Hochul, quien ha sido una dura crítica de las operaciones de inmigración del DHS, anunció que propone una legislación que prohibiría los acuerdos de cooperación entre los departamentos de policía locales y ICE. La gobernadora se centra en un programa llamado 287(g), que permite a ICE autorizar a las fuerzas del orden estatales y locales a realizar ciertas tareas de control inmigratorio. Los datos del DHS muestran que 14 agencias de Nueva York tienen acuerdos 287(g) vigentes. Es probable que la propuesta sea aprobada por la legislatura estatal, controlada por los demócratas. Cooperación con las cárceles: el zar de la frontera Homan reiteró el viernes en Fox News que la cooperación de las cárceles de Minnesota es esencial para una eventual reducción de la actividad de control de inmigración en el estado. Sin embargo, funcionarios federales y estatales han discrepado incluso sobre datos básicos, como el número de reclusos con órdenes de detención del ICE en el estado. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha dicho que la ley estatal exige que las autoridades estatales y locales compartan información con las autoridades federales de inmigración sobre los no ciudadanos condenados por delitos graves, pero las cárceles del condado no pueden retener a las personas más allá de su fecha de liberación.

el zar de la frontera Homan reiteró el viernes en Fox News que la cooperación de las cárceles de Minnesota es esencial para una eventual reducción de la actividad de control de inmigración en el estado. Sin embargo, funcionarios federales y estatales han discrepado incluso sobre datos básicos, como el número de reclusos con órdenes de detención del ICE en el estado. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha dicho que la ley estatal exige que las autoridades estatales y locales compartan información con las autoridades federales de inmigración sobre los no ciudadanos condenados por delitos graves, pero las cárceles del condado no pueden retener a las personas más allá de su fecha de liberación. “Nada de esto se siente normal”, dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en una entrevista con The New York Times filmada el jueves. El alcalde añadió que había tenido una llamada “relativamente cordial”, pero desconcertante con el presidente Trump sobre la operación que involucra a miles de agentes federales en Minneapolis y St. Paul: “Nunca en la vida pensé que tendría una llamada telefónica con el presidente Trump sobre esta invasión a gran escala que estamos experimentando en la ciudad que amo”.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Taylor Romine, Kara Scannell, Gloria Pazmino, Holmes Lybrand, Brian Stelter, Emma Tucker y Zoe Sottile de CNN contribuyeron a este informe.