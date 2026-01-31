Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, estrella de “Mi pobre angelito”

Por Miriam Elder, Dan Heching y Sandra Gonzalez, CNN

Catherine O’Hara, quien protagonizó las legendarias películas “Beetlejuice” y “Mi pobre angelito” antes de brillar como Moira Rose en “Schitt’s Creek”, ha fallecido. Tenía 71 años.

Un comunicado de CAA, la agencia que representaba a O’Hara, informó que la actriz falleció este viernes “en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad”.

O’Hara comenzó su carrera en Second City, en su Canadá natal, antes de dedicarse al cine, donde dio vida a dos de las madres más memorables de la pantalla grande.

En “Beetlejuice” (1988), interpretó a Delia Deetz, una madre excéntrica que no ocultaba su amor por el “Príncipe Valium” y que convirtió el playback en un arte. Repitió el papel en “Beetlejuice Beetlejuice” (2024).

En “Solo en casa” (1990), O’Hara convirtió una sola palabra (“¡KEVIN!”) en un icono de la cultura pop. Como la madre estresada de cinco hijos que dejó a uno de ellos (Macaulay Culkin) en casa durante sus vacaciones en Francia, O’Hara aportó calidez y humor a esta película navideña que ya es un clásico. La secuela se estrenó en 1992.

Hace solo dos años, O’Hara asistió a la ceremonia del Paseo de la Fama cuando su hijo en la ficción, Culkin, recibió su estrella.

“Gracias por invitarme, a tu madre ficticia que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión”, le dijo O’Hara. “Estoy muy orgullosa de ti”.

El viernes, Culkin rindió homenaje a O’Hara en las redes sociales, dirigiéndose a ella como “mamá”. “Pensé que teníamos tiempo”, escribió. “Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero”.

El director de “Mi pobre angelito”, Chris Columbus, se mostró “conmocionado y desconsolado” por el fallecimiento de O’Hara y elogió la “profunda intensidad emocional” que aportó a la película. “Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que Catherine carga con el peso del 50 % de esa película. La película simplemente no funcionaría sin su extraordinaria actuación”, declaró a CNN en un comunicado.

Añadió: “La echaré mucho de menos. Sin embargo, me consuela un poco saber que dos de los seres humanos más maravillosos que he conocido, Catherine y John Candy, están juntos de nuevo, improvisando brillantemente y haciéndose reír mutuamente”.

Candy tuvo un papel en la película, interpretando a un músico ambulante cuya banda ayuda al personaje de O’Hara a regresar a casa con su hijo.

Tras el éxito de “Mi pobre angelito”, comenzó a colaborar con el director Christopher Guest, protagonizando muchos de sus icónicos falsos documentales, incluyendo “Waiting for Guffman” (1996) y “Best in Show” (2000).

“Estoy devastado”, declaró Guest a CNN en un comunicado. “Hemos perdido a una de las grandes figuras de la comedia de nuestra época”.

En esas películas, O’Hara trabajó a menudo junto a Eugene Levy, formando una dupla característica que luego coprotagonizaría la aclamada serie “Schitt’s Creek”. Como la excéntrica y sofisticada actriz Moira Rose, las frases ingeniosas de O’Hara se convirtieron en memes virales y le valieron el reconocimiento de la crítica.

O’Hara ganó un Emmy en 2020 durante una ceremonia en la era del covid-19, en la que las estrellas, con mascarillas, celebraron dispersas por todo el mundo, con la acción capturada por 130 cámaras distribuidas.

En su discurso, O’Hara agradeció a los creadores Eugene y Dan Levy por “darme la oportunidad de interpretar a una mujer de cierta edad, mi edad, que puede ser completamente ella misma, con todas sus excentricidades”.

El viernes por la noche, Dan Levy escribió en Instagram que O’Hara y su padre trabajaron juntos durante más de 50 años, por lo que la consideraba “parte de la familia incluso antes de que interpretara a mi familia en la serie”.

“Es difícil imaginar un mundo sin ella. Atesoraré cada recuerdo divertido que tuve la suerte de compartir con ella”, escribió.

O’Hara también ganó un Globo de Oro por su actuación en la serie en 2021.

“Moira es mucho más interesante que yo”, le dijo una vez a The New York Times. “Y lo divertido de ella era que era actriz, así que de vez en cuando podía actuar o practicar algún acento. Una vez que has experimentado eso en tu vida, es muy difícil renunciar a ello”.

Recientemente, O’Hara interpretó a una ejecutiva caída en desgracia en “The Studio”, por la que fue nominada a un Globo de Oro y a un premio Emmy. También apareció en un papel importante en la segunda temporada de “The Last of Us” de HBO Max, por la que también fue nominada a un Emmy.

El actor Pedro Pascal se refirió a O’Hara como una “genia” en un homenaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te recordará siempre”, escribió.

A O’Hara le sobreviven su esposo Bo Welch y sus hijos Matthew y Luke.

Según su agencia, la familia celebrará una ceremonia privada en su memoria.

Con información de Wendy Brokaw y Jessica Jezewski, de CNN.

