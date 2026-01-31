He cubierto a Melania Trump durante más de una década. Esto aprendí con su documental

Análisis de Betsy Klein, CNN

“Melania” es una película que parece un gran y precioso libro de mesa, repleta de imágenes brillantes, alta costura y una banda sonora cautivadora.

Pero, al igual que su protagonista, notoriamente reservada, la película que se estrena el viernes está cuidadosamente curada y es escasa en contenido, carente de pistas que permitan comprender mejor quién es la primera dama en la intimidad.

He cubierto a Melania Trump durante la mayor parte de la última década. He viajado a su Eslovenia natal y he conocido a compañeros de clase de la infancia, he volado en su avión y he subido la Gran Muralla China con ella. Fui a Texas con ella el día que se puso esa chaqueta. Le he hecho preguntas y he visto casi todas las entrevistas que ha dado. Pero todavía no tengo ni idea de cómo es realmente ni de cómo es ser miembro de la familia Trump.

Esta película, y la gira de prensa que la rodea, dejan en evidencia que nunca lo sabremos realmente, porque ciertamente dejó mis preguntas sin responder. Aun así, para un observador de la Casa Blanca, tiene momentos entretenidos.

Melania siempre luce un maquillaje impecable y rara vez usa tacones altos en la película de una hora y 44 minutos de duración, siempre está impecablemente arreglada, sin ningún cabello fuera de lugar. Se muestra serena y estoica, incluso cuando describe momentos “emotivos”.

Esto es lo que sucede cuando eres la productora ejecutiva de tu propia narrativa.

La película se realizó con la plena participación y control editorial de Trump. Ella seleccionó a su director y estuvo profundamente involucrada en su producción, desde la banda sonora hasta el tráiler, los planes de marketing y el producto final. Amazon MGM Studios firmó un contrato de US$ 40 millones con ella, además de un enorme presupuesto de US$ 35 millones para marketing, según una fuente familiarizada con el asunto, lo que marca una notable ruptura con el precedente de que una primera dama lucre con el acceso a un momento histórico.

Cabe destacar que la película se estrena mientras el Gobierno del presidente Donald Trump enfrenta críticas, incluso de algunos miembros del Partido Republicano, por su gestión del asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis. Pero la política, al menos en el sentido convencional, no es el tema central de esta película.

La película prometía una mirada tras bambalinas a los 20 días previos al regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Ofrece detalles vívidos sobre lo que sucede durante una transición presidencial, las decisiones de diseño que deben tomarse y el mundo dorado que habitan los Trump entre Nueva York y Florida.

Trump completa los espacios en blanco con una narración en off que refleja su forma de hablar en público: muchas palabras vagas.

“Con esta película, quiero mostrarle al pueblo estadounidense mi trayectoria: la transición de ciudadana común a primera dama. Cada día, vivo con propósito y devoción, coordinando las complejidades de mi vida mientras atiendo las necesidades de mi familia”, dice con naturalidad.

La película comienza con olas rompiendo en una orilla y una toma aérea de la piscina de Mar-a-Lago que luego se precipita hacia los hombres en el putting green, al ritmo de “Gimme Shelter” de los Rolling Stones. (Trump nos dirá más tarde que el resort de Palm Beach es su “refugio”). Y entonces, nuestro primer vistazo es un primer plano dramático de unos tacones de aguja de Christian Louboutin con piel de serpiente. Los tacones son el motivo principal mientras la exmodelo desfila por la pasarela de su propia vida. Luego se sube a una camioneta que la espera y se dirige a Nueva York.

Hay regalos entre bastidores para los seguidores habituales de Trump y de la Casa Blanca. Los espectadores ven a la primera dama en sus aviones, pasando de las entrañas de la Torre Trump por un ascensor de servicio a unas enormes puertas doradas que conducen al interior de sus aposentos privados en el piso 66 e incluso a su armario de Mar-a-Lago (donde tiene un cajón solo para gafas de sol). En Washington, DC, vemos el interior de Blair House, observamos las instrucciones del Servicio Secreto de EE.UU. en el Capitolio con los Biden e incluso echamos un vistazo al interior de la residencia ejecutiva de la Casa Blanca.

Pero el tema dominante es la moda. Trump pasa varias escenas probándose prendas con el diseñador Adam Lippes, quien creó su abrigo azul marino para la ceremonia inaugural, y con su estilista personal, Hervé Pierre, quien diseñó el vestido de gala inaugural de esa noche, su característico blanco y negro.

“No das la receta… Todo está debajo”, dice sobre las costuras ocultas del vestido, una descripción acertada de cómo Trump se protege. Solicita meticulosamente ajustes al abrigo y a la colocación de la solapa. Se preocupa por la elegancia de su sombrero, pero no explica por qué eligió un estilo que le cubría los ojos de la vista del público durante gran parte del día.

El diseño de interiores también recibe su merecido. En una de las primeras escenas, Trump se reúne con la diseñadora Tham Kannalikham mientras hojean libros de muebles y obras de arte que las primeras familias entrantes pueden elegir para decorar la casa.

Es “la instalación olímpica para diseñadores”, dice Kannalikham mientras explica el proceso de mudanza de una primera familia y otra de la primera, todo en cuestión de horas.

Trump, cuya naturaleza reservada la ha convertido en una especie de test de Rorschach para los observadores políticos, deja muy claro que ella y su esposo están completamente de acuerdo.

“Estar de la mano con mi esposo en este momento es muy emotivo. Nadie ha sufrido lo que él ha sufrido en los últimos años. Intentan asesinarlo, encarcelarlo, difamarlo, y aquí está. Estoy muy orgullosa”, narra.

Aun así, hay momentos en los que se impone, incluyendo una escena en la que Donald Trump está preparando su discurso inaugural y ella lo anima a modificar una frase en la que se autodenomina “pacificador” para incluir la palabra “unificador”.

“No grabes eso, por favor”, dice el entonces presidente electo, a lo que su esposa exclama: “Por favor, hazlo”.

Barron Trump, a quien la primera dama considera una “mente increíble”, es el que más aparece de todos los miembros de la familia Trump, con sus hijastros relegados a unas pocas escenas de fondo. Pero ninguno de ellos habla ante la cámara.

Quizás el aspecto más humanizador de la película sea la reflexión de Trump sobre la pérdida de su madre. El primer aniversario de la muerte de Amalija Knavs coincidió con el funeral de Jimmy Carter, el 9 de enero, una inusual reunión del club de expresidentes a la que asistieron Donald y Melania Trump.

Pero resulta desconcertante cómo su propio proceso de duelo se superpone al funeral de un difunto presidente demócrata al que su esposo ha criticado ampliamente.

“Atesoro todos los increíbles recuerdos que tengo de mi madre”, dice Trump mientras una cámara enfoca el féretro de Carter, cubierto con la bandera estadounidense, en la Catedral Nacional de Washington.

La película elogia los logros de Trump, con varios textos al final que los enumeran. La muestra trabajando en algunas de esas iniciativas, como la lucha contra el ciberacoso, por ejemplo, que aborda en una videollamada con la primera dama francesa, Brigitte Macron, y la ayuda a la educación de niños en hogares de acogida, algo que ella y la reina Rania de Jordania conversan en Mar-a-Lago. Si bien Trump ha seguido promoviendo estas iniciativas, no ofrece ninguna explicación de por qué son una pasión. Su oficina tampoco ha dado ninguna explicación.

Sus campañas diplomáticas incluyen una reunión con Aviva Siegel, una mujer israelí que fue rehén en Gaza.

“No te guardes eso”, dice Trump, acercándose para consolar con un abrazo a Siegel, que lloraba, en un momento que ella describe como “muy emotivo”.

En un momento dado, Trump dice que quiere “evolucionar el rol de primera dama más allá de las obligaciones sociales formales”, una narración que se escucha mientras se prepara para una cena formal en el Museo Nacional de la Construcción.

Las preocupaciones de seguridad sobre la investidura también parecen pesarle tras dos intentos fallidos de asesinato contra su esposo durante la campaña de 2024. Cuando los Trump discuten los planes para el desfile inaugural con el Servicio Secreto de EE.UU., ella se pregunta si es seguro salir de la caravana.

“¿Cómo podría ser seguro, especialmente con lo que ha pasado este último año? Sinceramente, tengo inquietudes, y sé que Barron no se bajará del coche. Lo respeto. Es su decisión. Tenemos que hablarlo”, dice en una de sus conversaciones más apasionadas de la película.

También hay un par de momentos que insinúan la historia como inmigrante de Trump. Alude a su “país natal” —nació en la Yugoslavia comunista, ahora Eslovenia— sin mencionarlo por su nombre mientras selecciona copas de vino para grabar con el sello presidencial.

Y menciona su conversión a Estados Unidos al narrar los momentos del Día de la Inauguración.

“Al entrar en la Rotonda del Capitolio, sentí el peso de la historia entrelazado con mi propia trayectoria como inmigrante, un recordatorio de por qué respeto tanto a esta nación. Todos deberían hacer lo que puedan para proteger nuestros derechos individuales. Nunca los demos por sentados”, dijo.

Pero no hay nada que aborde la retórica inmigratoria de línea dura de su esposo durante la campaña.

El enorme presupuesto de la película —sin muchos rivales en el género documental— generó dudas sobre si Amazon estaba llevando a cabo el proyecto con fines políticos. Su multimillonario presidente, Jeff Bezos, cenó con los Trump en Mar-a-Lago en diciembre de 2024 y asistió a la toma de posesión.

“No, no lo sé, es decir, no lo sé realmente, no estoy involucrado, eso se hizo con mi esposa”, dijo Donald Trump a un periodista el jueves por la noche cuando se le preguntó sobre el gran acuerdo con Amazon que alimentaba la percepción de corrupción.

Amazon ha apostado a que la curiosidad pública sobre la primera dama impulse a la audiencia, incluso cuando los cines han luchado contra la caída en la venta de entradas. Las proyecciones preliminares sugerían que la película recaudaría entre 2 y 5 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según Boxoffice Pro. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la película.

“Licenciamos la película por una sola razón: porque creemos que a los clientes les va a encantar”, declaró un portavoz de Amazon MGM Studios.

El director Brett Ratner respondió el jueves a los informes de que algunos miembros del equipo de la película pidieron no aparecer en los créditos por temor a que eso dañe su reputación.

“Contratamos a actores secundarios. Así que entiendo que si alguien progresista trabaja en la película y no quiere aparecer en los créditos, aunque quiere alimentar a su familia. No culparía a nadie por eso”, declaró a la prensa antes del estreno en el Kennedy Center el jueves.

La película también supone una prueba clave para Ratner, quien fue acusado de conducta sexual inapropiada por numerosas mujeres en 2017, tras casi una década de exilio de Hollywood. (Él ha negado las acusaciones).

Ratner se mete en la película varias veces, cantando “Billie Jean” con Trump mientras ella viaja desde la Torre Trump hasta el aeropuerto, un momento poco común en el que se desata un poco. “¿Vamos a hacer karaoke en el coche con Melania?”, pregunta Ratner.

La primera dama dijo que eligió al director por su talento, mientras que su asesor principal, Marc Beckman (también productor de la película), afirmó que Ratner estaba “transformando el concepto de documental”.

Trump, por su parte, afirmó que no era un documental.

“Algunos lo han llamado documental. No lo es”, declaró ante un público compuesto por miembros del gabinete, influencers conservadores y celebridades menores en el estreno.

“Es una experiencia creativa que ofrece perspectivas, reflexiones y momentos memorables”, afirmó.

Cuando CNN le preguntó cómo definiría el éxito de la película, no mencionó las cifras de taquilla ni las estadísticas de streaming, porque, en su opinión, el acuerdo ya ha sido un éxito.

“Estoy muy orgullosa de la película. Así que a la gente puede gustarle, puede que no, y esa es su decisión”, afirmó.

