Estos son los nominados a los premios Grammy 2026: lista completa por categorías

Ya están los nominados a los Premios Grammy 2026.

Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, inauguró hoy la temporada de votaciones de los Grammy con una serie de anuncios grabados repletos de estrellas, entre ellas Sabrina Carpenter, Sam Smith y Sharon Osbourne.

La gala premia la mejor música publicada durante un período que este año abarca del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025. Por lo tanto, no esperen ver entre los nominados a “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift (publicado el 3 de octubre).

Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de los Premios Grammy que tendrá lugar en el Crypto.com Arena del centro de Los Ángeles el domingo 1 de febrero.

Aquí les presentamos algunos de los nominados en las 95 categorías:

“Debí tirar más fotos”, Bad Bunny

“SWAG”, Justin Bieber

“Man’s Best Friend”, Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out”, Clipse, Pusha T y Malice

“Mayhem”, Lady Gaga

“GNX”, Kendrick Lamar

“Mutt”, Leon Thomas

“Chromakopia”, Tyler, the Creator

“DtMF”, Bad Bunny

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“Anxiety”, Doechii

“Wildflower”, Billie Eilish

“Abracadabra”, Lady Gaga

“Luther”, Kendrick Lamar w/ SZA

“The Subway”, Chappell Roan

“APT.”, Rosé y Bruno Mars

“Abracadabra”, Lady Gaga

“Anxiety”, Doechii

“DtMF”, Bad Bunny

“Golden”, KPop Demon Hunters

“Luther”, Kendrick Lamar w/ SZA

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“Wildflower”, Billie Eilish

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

“Daises”, Justin Bieber

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“Disease”, Lady Gaga

“The Subway”, Chappell Roan

“Messy”, Lola Young

“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande

“Golden”, HUNTR/X: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami

“Gabriela”, Katseye

“APT.”, Rosé y Bruno Mars

“30 for 30”, SZA con Kendrick Lamar

“Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T y Malice

“Glorious”, GloRilla

“God Does Like Ugly”, JID

“GNX”, Kendrick Lamar

“Chromakopia”, Tyler, The Creator

“Outside”, Cardi B

“Chains & Whips”, Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar & Pharrell Williams

“Anxiety”, Doechii

“TV off”, Kenrick Lamar con Lefty Gunplay

“Darling, I”, Tyler, the Creator con Teezo Touchdown

“Dollar A Day”, Charley Crockett

“American Romance”, Lukas Nelson

“Oh What A Beautiful World”, Willie Nelson

“Hard Headed Woman”, Margo Price

“Ain’t In It For My Health”, Zach Top

“Patterns”, Kelsea Ballerini

“Snipe Hunter”, Tyler Childers

“Evangeline Vs. The Machine”, Eric Church

“Beautifully Broken”, Jelly Roll

“Postcards From Texas”, Miranda Lambert

“Nose on the Grindstone,” Tyler Childers

“Good News,” Shaboozey

“Bad As I Used to Be,” Chris Stapleton

“I Never Lie,” Zach Top

“Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson

“Private Music”, Deftones

“I Quit”, HAIM

“From Zero”, Linkin Park

“Never Enough””, Turnstile

“Idols,” Yungblud

“U Should Not Be Doing That”, Amyl y The Sniffers

“The Emptiness Machine”, Linkin Park

“Never Engough”, Turnstile

“Mirtazapine”, Hayley Williams

“Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning”, Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman II

“Beloved”, Giveon

“Why Not More?”, Coco Jones

“The Crown”, Ledisi

“Escape Room”, Teyana Taylor

“Mutt”, Leon Thomas

“Yukon”, Justin Bieber

“It Depends”, Chris Brown con Bryson Tiller

“Folded,” Kehlani

“Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)”, Leon Thomas

“Heart Of A Woman”, Summer Walker

