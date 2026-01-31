De una recalibración en Minnesota a la publicación de archivos de Epstein: Dentro de la caótica semana del Gobierno de Trump

Por Adan Cancryn, CNN

Por un breve momento después del tiroteo fatal de Alex Pretti, el presidente Donald Trump pareció recalibrar su postura.

Ante la creciente indignación por la segunda muerte de un ciudadano estadounidense en un enfrentamiento con agentes federales, Trump trasladó rápidamente al responsable de su ofensiva inmigratoria en Minnesota fuera del estado.

El presidente realizó llamadas conciliatorias a líderes demócratas estatales de los que previamente se había burlado. Y, además, continuó con una serie de eventos centrados en la economía.

Fue una muestra de disciplina alentada por sus principales asesores, quienes estaban ansiosos por cambiar de tema. Trump incluso se negó a responder preguntas en una reunión de gabinete y un evento en el Despacho Oval, evitando así cualquier posibilidad de que su estilo desenfadado pudiera desatar una nueva controversia.

Luego, en la madrugada del viernes, Trump recurrió a Truth Social.

“El valor de Alex Pretti, agitador y quizás insurgente, ha caído drásticamente”, publicó el presidente a la 1:26 a.m., hora de Miami, refiriéndose a un nuevo video de un enfrentamiento entre Pretti y agentes federales varios días antes de su asesinato. “Fue una muestra de abuso e ira, a la vista de todos, desenfrenada y fuera de control”.

Las declaraciones, que amenazaron con reavivar la tensión en Minneapolis, se produjeron antes del anuncio de Trump, esa misma mañana, de su elección para la presidencia de la Reserva Federal, una designación largamente esperada que Trump parecía ansioso por promover.

Pero incluso eso se vio pronto eclipsado por el arresto del periodista Don Lemon por parte del Departamento de Justicia y la posterior publicación de millones de archivos adicionales relacionados con Jeffrey Epstein.

Estos nuevos materiales incluían información no verificada sobre Trump, quien ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad.

Ese caótico lapso de 12 horas resumió una semana extraordinaria de latigazos dentro de la administración Trump, mientras los funcionarios se apresuraban a sofocar un incendio político furioso justo cuando surgían dos más en otras partes del Gobierno federal.

También subrayó el desafío cada vez más profundo que enfrentan Trump y los republicanos en un año de elecciones intermedias que se supone se centrarán en los logros centrales de la administración, solo para que ese plan se viera descarrilado repetidamente por las últimas controversias, a menudo impulsadas por el propio Trump.

“Pasamos de un mensaje ganador a uno perdedor en una hora”, declaró un republicano que asesora campañas republicanas sobre la avalancha de noticias impulsada por el Ala Oeste. “Hay muchas cosas en juego”.

En una declaración, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, desestimó el enfoque en lo que llamó “un escándalo artificial tras otro”.

“Durante el último año, la administración Trump ha obtenido una victoria importante tras otra, desde asegurar rápidamente la frontera hasta frenar la inflación y firmar nuevos acuerdos sobre precios de medicamentos”, declaró y agregó que la elección de Trump le dio un “mandato para hacer cumplir nuestra ley de inmigración y poner fin al desastre económico de Joe Biden”.

Sin embargo, los últimos días representaron el último ejemplo de la dificultad que enfrenta la administración para impulsar su narrativa preferida.

Trump inició un enero que sus asesores habían anticipado durante mucho tiempo que marcaría un giro radical hacia las prioridades nacionales, lanzando en su lugar una incursión sorpresa en Venezuela.

Luego pasó varios días enfrascado en una guerra dialéctica con sus aliados europeos por su deseo de poseer Groenlandia, un asunto que eclipsó las nuevas propuestas de política de vivienda nacional que la administración había estado gestando durante semanas.

La muerte de Pretti y la posterior prisa de altos funcionarios de Trump por etiquetar al enfermero de cuidados intensivos como “terrorista” y “asesino” amenazan con ser el más perjudicial de esos episodios, según los asesores.

En su opinión, esto le costó a la administración credibilidad ante los estadounidenses y un apoyo clave en un tema de inmigración que durante mucho tiempo se había considerado la principal fortaleza del presidente.

Dentro de la Casa Blanca, Trump se sentía cada vez más alarmado y frustrado al ver la cobertura del tiroteo y atender llamadas de aliados preocupados, según una persona familiarizada con el asunto.

Y a medida que la reacción se intensificaba entre los republicanos —con algunos legisladores emitiendo inusuales reproches públicos sobre la situación—, optó por un cambio de estrategia.

La medida fue un avance bien recibido entre los aliados de Trump y algunos en la administración que estaban preocupados de que la represión inmigratoria se había vuelto demasiado severa, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Las imágenes de enfrentamientos llenos de gases lacrimógenos en las calles suburbanas y las historias de niños detenidos estaban erosionando rápidamente el apoyo público.

Si bien muchos estadounidenses apoyan la implementación de límites inmigratorios más estrictos, declaró una persona cercana a la administración, “a la gente no necesariamente le gusta verlo”.

En los días posteriores, según informaron dos personas familiarizadas con el asunto, altos funcionarios debatieron un nuevo mensaje para Trump, con el objetivo de enfatizar los beneficios más amplios de su agenda inmigratoria, sin abordar específicamente las circunstancias que llevaron a la muerte de Pretti.

También alentaron al presidente a centrarse en promover otros elementos clave de su agenda nacional.

“Ustedes leen mucho sobre Minnesota, donde, sin que el público lo sepa, hemos reducido la delincuencia de manera muy sustancial”, indicó Trump durante un discurso el martes en Iowa, una de varias ocasiones durante la semana en las que intentó conectar su ofensiva contra la inmigración con las disminuciones en la delincuencia que generan un apoyo más amplio de los votantes.

Al día siguiente, Trump encabezó una conferencia sobre su iniciativa de cuentas Trump, que deposita US$ 1.000 en cuentas individuales para los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

El presidente apareció junto a la rapera Nicki Minaj para promover una política económica que los funcionarios creen que tiene un amplio atractivo pero que, sin embargo, hasta ahora ha encontrado dificultades para ganar terreno entre el electorado.

Fue el Trump más firme y centrado que los asesores habían esperado ver durante meses. El único problema, bromearon algunos asesores con tono sombrío, es que probablemente pocos estadounidenses estaban prestando atención cuando sucedió.

Además del prolongado furor en Minnesota, el FBI acababa de registrar una oficina electoral en Georgia por un presunto fraude relacionado con la derrota electoral de Trump en 2020.

Y un portaviones estadounidense en Oriente Medio reavivó las especulaciones sobre si el presidente ordenaría más ataques contra Irán.

“Se puede ver lo difícil que es abrirse paso entre las noticias cuando hay tantas otras prioridades en esta administración”, comentó Ron Bonjean, veterano estratega del Partido Republicano. “Es una campaña que requiere tiempo y presión para difundir su mensaje, y tienen que seguir hablando de la asequibilidad y la economía, sin perder de vista lo que realmente les importará a los votantes al final del día”.

Un funcionario de la Casa Blanca restó importancia a la preocupación, señalando que todos los presidentes deben abordar diversos asuntos a la vez.

Trump, quien en su segundo mandato se ha animado a perseguir todos sus objetivos a toda velocidad, solo está intensificando esa dinámica, afirmó el funcionario.

Mientras tanto, los asesores que planifican los próximos meses de Trump han buscado nuevas formas de mantenerlo involucrado en los asuntos internos que creen que decidirán las elecciones intermedias y determinarán si el presidente pasará sus últimos dos años ejecutando su agenda o enterrado bajo investigaciones demócratas.

Los colaboradores han presionado a Trump para que organice más encuentros, como el que realizó esta semana en un restaurante local de Iowa antes de su discurso, argumentando que es clave para humanizar al presidente tras un primer año confinado principalmente en la Casa Blanca.

Estos probablemente se complementarían con los discursos por todo el país que planea ofrecer hasta una vez por semana para difundir su mensaje sin depender tanto de la cobertura mediática nacional.

Y a medida que el clima se calienta, algunos asesores han discutido un regreso a los mega mítines que Trump realizó durante sus campañas y su primer mandato, con la esperanza de aumentar aún más el entusiasmo antes de una elección que dependerá en gran medida de la participación de los votantes de Trump.

Aun así, a pesar del optimismo en el entorno de Trump, existe una amplia conciencia de que el tiempo ya se agota.

El presidente no puede permitirse más semanas como esta, que lo obligan a estar a la defensiva y corren el riesgo de lastrar aún más los índices de aprobación que la administración ya está luchando por mejorar.

“Pasan cosas, y tenemos mucho tiempo de aquí a las elecciones intermedias”, confesó un asesor de Trump. “Se trata de comunicación y éxito. Pero necesitamos un éxito sostenido”.

