¿Cómo, cuándo y dónde ver la luna llena de nieve de febrero que iluminará el cielo?

Este fin de semana, observa el cielo para tener la oportunidad de ver la Luna llena invernal de febrero, que llega mientras cuatro astronautas se preparan para realizar un viaje histórico alrededor del orbe plateado.

La luna llena alcanzará su máximo esplendor a las 5:09 p. m. (hora de Miami) del domingo, es decir, cerca del atardecer, y su punto más completo se observará mientras esté baja en el cielo del este, según EarthSky.

Sin embargo, la Luna aún se verá llena el sábado y el lunes, dijo Noah Petro, jefe del Laboratorio de Planetario, Geológico, Geofísico y Geoquímico de la NASA en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Greenbelt, Maryland.

La luna llena de febrero es conocida como luna de nieve, debido a las fuertes nevadas que a menudo se experimentan en partes de América del Norte en esta época del año, según Farmers’ Almanac.

Otros nombres de tribus indígenas para la luna llena de este mes incluyen la luna de aguanieve del pueblo comanche, la luna del viento de la tribu creek y la luna del cuervo, nombrada por los shawnee.

Con el esperado lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA, que podría despegar en febrero, es un gran momento para que los observadores del cielo se familiaricen con la Luna, dijo Petro.

“Sal y obsérvala cuando esté llena, cuando esté parcialmente llena, y aprende su geografía”, dijo Petro, quien lidera el equipo científico de la misión Artemis III, cuyo objetivo es llevar humanos cerca del polo sur lunar. “Comienza a aprender dónde se encuentran las características y cómo se ven a medida que la Luna pasa por sus fases para celebrar el hecho de que estamos en esta era de Artemis y regresamos a la Luna”.

Es posible ver áreas claras y oscuras en la superficie lunar a simple vista, pero Petro recomienda usar un telescopio, que es útil para observar cráteres y otras características.

Es una gran manera de “absorber toda la riqueza de lo que la Luna tiene para ofrecer al observador casual”, añadió Petro.

Los observadores del cielo pueden anticipar ver superlunas en el cielo nocturno en noviembre y diciembre. Las superlunas ocurren cuando la Luna está más cerca de la Tierra durante su órbita, haciéndola parecer más brillante y más llena que una luna llena regular.

En promedio, la Luna se encuentra a unos 384.472 kilómetros (238.900 millas) de la Tierra. Pero la superluna de diciembre será la más cercana del año, a 356.740 kilómetros (221.667 millas), según EarthSky.

Estas son el resto de las lunas llenas en 2026, según Farmers’ Almanac:

3 de marzo: luna de gusano

1 de abril: luna rosa

1 de mayo: luna de flores

31 de mayo: luna azul

29 de junio: luna de fresa

29 de julio: luna de ciervo

28 de agosto: luna de esturión

26 de septiembre: luna de cosecha

26 de octubre: luna del cazador

24 de noviembre: luna de castor

23 de diciembre: luna fría

Para quienes deseen ver una perspectiva diferente de la luna, un eclipse lunar total aparecerá en el cielo nocturno sobre Asia, Australia, las Islas del Pacífico y las Américas el 3 de marzo.

Un eclipse lunar solo puede ocurrir durante una luna llena, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la Luna pasa a la sombra de la Tierra. Cuando este fenómeno ocurre, la Tierra proyecta dos sombras sobre la Luna. La sombra exterior parcial se llama penumbra; la sombra completa y oscura es la umbra.

Cuando la Luna llena se mueve hacia la sombra de la Tierra, se oscurece, pero no desaparece.

En cambio, la luz solar que pasa a través de la atmósfera terrestre ilumina la Luna de forma dramática, volviéndola roja, por lo que el evento a menudo se denomina “luna de sangre”.

Este fenómeno ocurre porque la luz azul sufre una dispersión atmosférica más fuerte que la luz roja, y como resultado, el rojo es el color más dominante cuando la luz solar atraviesa nuestra atmósfera y llega a la Luna. Dependiendo de las condiciones climáticas en tu área, la Luna puede verse roja oxidada o color ladrillo.

Un eclipse lunar parcial será visible para quienes estén en América, Europa, África y Asia Occidental del 27 al 28 de agosto. Los eclipses parciales ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna no se alinean completamente, por lo que solo una parte de la Luna pasa a la sombra.

Consulta el sitio web de Time and Date para obtener detalles sobre cuándo y dónde ver estos eclipses.

