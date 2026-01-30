Una poderosa bomba ciclónica traerá nieve y vientos huracanados al sureste este fin de semana

Por Briana Waxman, CNN

Se espera que nieve, vientos dañinos e inundaciones costeras peligrosas afecten partes de los Apalaches del sur, las Carolinas y el sur de Virginia este fin de semana a medida que una poderosa tormenta invernal se intensifica rápidamente en la costa sureste.

Los impactos comenzarán a finales del viernes y se extenderán hasta el sábado, con nieve y ráfagas de viento huracanadas en partes de la costa de Carolina del Norte y Virginia para la noche del sábado. La costa de Nueva Inglaterra, en particular la zona este de Massachusetts, podría experimentar nieve y viento más tarde el fin de semana si la tormenta se acerca a la costa.

Se espera que un sistema de baja presión se forme cerca de la costa de Carolina del Norte a última hora del viernes, antes de fortalecerse rápidamente a medida que avanza hacia el norte el sábado, un proceso conocido como bombogénesis. A medida que la bomba ciclónica se intensifica, atraerá aire muy frío hacia el sur, lo que permitirá que caiga nieve en zonas donde no suele haber condiciones climáticas invernales significativas.

Más de 28 millones de personas en el sureste se encuentran bajo vigilancia y advertencia de tormenta invernal, incluyendo partes del norte de Georgia, las Carolinas y el sur de Virginia. Muchas de estas zonas aún se están recuperando de la mortal tormenta invernal del fin de semana pasado, que dejó carreteras cubiertas de nieve y hielo, interrupciones generalizadas en los viajes y cortes de electricidad prolongados.

Se espera que la nieve se acumule en partes de los Apalaches del sur, las Carolinas y el sur de Virginia desde la noche del viernes hasta el sábado a medida que la tormenta se fortalece rápidamente en alta mar.

Se esperan las nevadas más fuertes en el centro y este de Carolina del Norte hasta el sur de Virginia, donde se proyectan entre 12 y 25 cm de nieve. Es posible que se produzcan totales más altos a nivel local si se forman franjas estrechas de nieve intensa. Ciudades como Raleigh y Greensboro, Carolina del Norte, y Norfolk, Virginia, se encuentran entre las que corren el riesgo de acumulaciones significativas de nieve.

Más al sur, también se espera acumulación de nieve en partes de Carolina del Sur y el este de Georgia, donde las temperaturas se mantendrán lo suficientemente bajas como para que nieve. En general, se espera que los totales en estas áreas sean menores, pero incluso una pulgada o menos de nieve sería perjudicial en lugares como Atlanta, donde rara vez se experimenta el clima invernal.

El aire muy frío ya presente permitirá que la nieve se acumule rápidamente en toda la región, adhiriéndose a carreteras, puentes y superficies sin tratar, con poco derretimiento. Se espera que las condiciones de viaje se deterioren rápidamente una vez que comience a nevar, y las condiciones peligrosas podrían persistir hasta la mañana del domingo antes de que la nieve disminuya.

A medida que la tormenta se intensifica rápidamente en alta mar, los vientos poderosos empeorarán significativamente los impactos en el sudeste y el Atlántico medio.

Se esperan vientos más fuertes cerca de la costa, donde las ráfagas podrían alcanzar la fuerza de un huracán, o 120 kilómetros por hora, en partes de la costa de Carolina del Norte y Virginia para el sábado por la noche. Donde estos vientos coincidan con fuertes nevadas, es posible que se produzcan ventiscas, con visibilidad casi nula y viajes extremadamente peligrosos, especialmente en los Outer Banks de Carolina del Norte y el sureste de Virginia.

Más al interior, los vientos fuertes y persistentes seguirán planteando graves problemas. Se esperan ráfagas de entre 40 y 56 km/h desde Georgia, a través de las Carolinas y hacia el sur de Virginia, con posibles ráfagas más fuertes en ocasiones. Estos vientos se combinarán con nieve seca y en polvo para causar ventiscas y amontonamientos de nieve, lo que reducirá drásticamente la visibilidad y hará que los viajes sean peligrosos incluso después de que disminuyan las nevadas.

Los vientos racheados también podrían extenderse a la costa de Nueva Inglaterra más tarde durante el fin de semana, especialmente si la tormenta permanece más cerca de la costa.

Se pronostica que fuertes vientos terrestres coincidirán con algunas de las mareas más altas del mes, lo que aumentará el riesgo de inundaciones costeras moderadas a localmente significativas, particularmente durante los ciclos de mareas altas desde el sábado por la noche hasta el domingo.

La mayor preocupación se encuentra a lo largo de los Outer Banks de Carolina del Norte y en la región Tidewater de Virginia, donde los fuertes vientos, el oleaje elevado y la erosión de las playas podrían provocar inundaciones en comunidades costeras vulnerables.

Más al norte, incluidas partes de la costa de Nueva Inglaterra, también son posibles inundaciones y condiciones marinas difíciles si la tormenta se acerca a la costa.

Si bien hay mucha confianza en que esta tormenta ocurrirá, pequeños cambios en su trayectoria podrían cambiar significativamente sus impactos, particularmente en Nueva Inglaterra, así que permanezca atento a los últimos pronósticos locales.

