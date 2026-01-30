Trump firmó un decreto que le permite sancionar la venta de petróleo a Cuba. ¿Está dedicado enteramente a México?

Análisis por Mario González, CNN en Español

No hay sorpresas; se veía venir; se advirtió. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá ahora imponer castigos a los países que envían petróleo y derivados a Cuba. No lo iban a dejar pasar ni él ni su secretario de Estado, Marco Rubio, ni muchos otros republicanos comprometidos con la causa del exilio cubano.

El decreto firmado este jueves lo confirma: aranceles extraordinarios para los países que hagan envíos a la isla. El proveedor más importante de la región hoy es México, principal socio comercial y vecino de Estados Unidos. Por cierto, ambos países anunciaron esta semana que están a unos días de iniciar la revisión del tratado comercial vigente desde hace 42 años y sus modificaciones hechas durante el primer Gobierno de Trump. ¿Casualidad o un mensaje directo?

Horas antes de darse a conocer el nuevo decreto, el mismo jueves por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada telefónica con Trump y la conversación se dio en buenos términos, según la mandataria mexicana, quien detalló que hablaron de comercio y seguridad fronteriza, pero descartó que se haya abordado el tema de Cuba.

Este viernes, después de conocer el decreto del presidente Trump, Sheinbaum mostró una postura pragmática: “Tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles, queremos saber los alcances, y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar”, dijo, en su conferencia matutina.

México y Cuba comparten una larga historia. Una historia de amistad y vecindad (sí, también son países vecinos). México jugó un papel importante en procesos históricos de la isla, desde su independencia hasta la revolución de Fidel Castro. Esta posición ha sido motivo de tensiones entre México y Estados Unidos en algunos capítulos de su historia.

Por una parte México ha mantenido esos lazos con la isla por convicción y, por otra, como un acto de soberanía frente a Estados Unidos.

Los primeros registros de envío de crudo, combustibles refinados y otros productos derivados de México a Cuba provienen de 1993, bajo los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Fidel Castro. Ambos mantenían una gran amistad, tan es así que años después Salinas de Gortari vivió en la Habana mientras era señalado por algunos temas legales en México.

El contexto de esos primeros envíos de combustibles era el llamado “período especial”, cuando la isla sufrió la pérdida de su principal aliado, la Unión Soviética (1991), y requería de urgente apoyo externo. Curiosamente, mientras esto sucedía, el presidente Salinas de Gortari instrumentaba con el entonces mandatario estadounidense, George H. W. Bush – con quien también tenía una buena amistad-, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994.

El tema con los envíos de combustible de México a Cuba no es sencillo porque no hay claridad sobre los montos y periodicidad de entregas.

Recientemente la presidenta Sheinbaum reconoció que su gobierno realiza dos tipos de envíos: unos por motivos humanitarios, de los cuales no se señala alguna cifra exacta, y otros por compromisos comerciales de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), que, según la mandataria, goza de autonomía en su toma de decisiones.

En un informe a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, PEMEX reconoce que, desde julio de 2023, envía combustible a la isla a través de la subsidiaria “Gasolinas del Bienestar”. De acuerdo con el informe en los primeros nueve meses de 2025, México exportó 17.200 barriles de crudo al día, lo que representaría menos del 4 % de sus exportaciones. Una cifra muy por debajo de los cerca de los 100.000 barriles diarios que enviaba Venezuela, según varios especialistas consultados, por lo que México estaría lejos de ocupar el lugar de Venezuela en el envío de crudo.

Si bien en el informe de PEMEX solamente se contabiliza el crudo enviado por contrato mercantil y no el correspondiente a las razones humanitarias, es difícil pensar que se llegó a una cifra similar a la aportada por el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

De cualquier manera y más allá del nuevo decreto del presidente Trump, los envíos de combustibles de México a Cuba habrían acabado en 2025. En diciembre se registró el último envío y después se reportaron dos cancelaciones, que no fueron ni confirmadas ni desmentidas por Pemex y Sheinbaum. No está claro si los envíos humanitarios corrieron la misma suerte.

¿Tiene razón Estados Unidos en presionar de esa manera a su socio y vecino? Hoy eso es lo de menos. ¿Es un atentado contra una decisión soberana de México? En todo caso México podría continuar con los envíos de crudo a Cuba pagando las consecuencias de una decisión soberana. Y Estados Unidos, por su parte, también tendría soberanía sobre los aranceles que aplique a cualquier país y por cualquier motivo, como ya lo hemos visto.

¿Qué le queda al Gobierno de México, qué margen de maniobra? Poco en realidad y ajustado a lo que ha hecho la presidenta Sheinbaum. Por lo pronto mantener la cabeza fría y priorizar las negociaciones comerciales del futuro inmediato. Para México se trata de pragmatismo puro, más allá de ideologías.

