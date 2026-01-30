Trump nomina a Kevin Warsh para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed

Por Bryan Mena y Matt Egan, CNN

El presidente Donald Trump anunció que nominará a Kevin Warsh para ser el 17º presidente de la Reserva Federal después de que finalice el mandato de Jerome Powell en mayo.

La publicación en Truth Social de Trump nominando a Kevin Warsh para convertirse en el próximo presidente de la Reserva Federal fue como un artículo de enciclopedia.

Trump enumera credencial tras credencial: Warsh fue a Stanford, obtuvo su título de abogado en Harvard, se convirtió en el gobernador más joven de la Reserva Federal, trabajó en Morgan Stanley en el departamento de fusiones y adquisiciones…

Pero Trump reservó un par de líneas de elogio para su elección al final, incluyendo uno de sus cumplidos favoritos para sus nominados: Warsh simplemente luce perfecto, argumentó Trump.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no dudo de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor”, declaró Trump. “Además, es un personaje central y nunca te decepcionará. ¡Felicidades, Kevin!”

Warsh es un candidato bastante convencional a la presidencia de la Fed: un ex gobernador de la Fed que estuvo considerado para ser secretario del Tesoro durante el segundo mandato de Trump y fue candidato al máximo cargo de la Fed durante su primer mandato.

Warsh fue nombrado miembro de la Fed en 2006 a la edad de 35 años, lo que lo convirtió en la persona más joven en haber formado parte de la poderosa junta directiva de la entidad.

Warsh, ahora de 55 años, ha cambiado recientemente su postura sobre política monetaria. Antes defendía duramente la inflación, ahora favorece tasas de interés más bajas, según numerosas declaraciones públicas que ha hecho en los últimos meses, mientras Trump lanzaba un espectáculo casi televisivo por su decisión sobre la presidencia de la Reserva Federal.

El presidente también ha pedido una reestructuración del personal del banco central.

La selección del nuevo presidente de la Reserva Federal es una de las contrataciones más importantes que realiza cualquier presidente, pero la nominación cobra aún mayor importancia con este presidente.

Trump se ha comprometido a reducir el coste de la vida, y la Reserva Federal es responsable de mantener la estabilidad de precios.

Trump ha criticado a la Reserva Federal y a Powell durante el último año, reprendiendo a Powell, el presidente de la Reserva Federal elegido personalmente por él, calificándolo de “im****l” el jueves.

La elección de Trump para el puesto de director del banco central culmina un extenso proceso de búsqueda que en un momento dado consideró a una docena de personas, desde figuras clave del movimiento MAGA, como el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, hasta la exsecretaria del Tesoro, Janet Yellen, según Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Trump, quien dirigió la búsqueda.

El propio Bessent también fue considerado para el puesto, pero le dijo a Trump que prefería permanecer en su cargo actual.

La comisión bancaria del Senado considerará la nominación de Warsh mediante una audiencia pública, y luego la cámara del Senado votará sobre su confirmación.

Pero incluso ese proceso podría verse empañado por la extraordinaria investigación criminal de Powell por parte de la administración Trump, una línea roja que, según algunos senadores republicanos clave, Trump cruzó y que podría retrasar la nominación de Warsh hasta que la investigación concluya.

Los esfuerzos de Trump por politizar las decisiones de la Reserva Federal han amenazado con socavar la preciada independencia del banco central.

Es casi seguro que los miembros de la Comisión Bancaria del Senado le preguntarán a Warsh sobre su cambiante política de tasas de interés y sobre cualquier posible promesa que le haya hecho a Trump sobre la definición de políticas.

También podría recibir preguntas sobre su suegro, el gran donante republicano Ronald Lauder.

Warsh trabajó como economista de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush. Actualmente es investigador visitante en la Institución Hoover, un centro de estudios de tendencia conservadora de la Universidad de Stanford.

Aunque Trump está buscando recortes profundos en las tasas de interés para impulsar el crecimiento de Estados Unidos, algunos economistas y analistas señalan que Warsh tiene antecedentes de favorecer políticas duras contra la inflación.

Por ejemplo, en abril de 2009, en medio de la Gran Recesión, cuando la tasa de desempleo estaba aumentando, Warsh expresó su preocupación por la inflación.

“Sigo estando más preocupado por los riesgos al alza para la inflación que por los riesgos a la baja”, señaló Warsh durante una reunión de la Fed, según actas que se publicaron posteriormente.

Agregó que esperaba que la Fed eliminara su apoyo a la política de emergencia más rápido que los economistas de la Fed.

“Si Trump quería a alguien tolerante con la inflación, se equivocó de persona: Kevin Warsh”, escribió Anna Wong, economista jefe para Estados Unidos de Bloomberg Economics, en una publicación en X el jueves.

