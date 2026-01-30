Protestas contra ICE llegan a todos los rincones de EE.UU. mientras líderes en Minnesota desafían a la administración Trump

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Las mesas de los restaurantes estaban vacías, los escaparates de los negocios quedaron apagados y los escritorios de los estudiantes permanecieron abandonados en varias ciudades de todo EE.UU. este viernes, en medio de una huelga nacional en protesta contra la ofensiva federal de inmigración en Minnesota.

“Sin trabajo, sin escuela, sin compras” fue el grito de guerra de los organizadores, lo que provocó huelgas escolares, clases canceladas y marchas en lugares tan distantes del Medio Oeste como California, Carolina del Norte y Maine.

En Minnesota, oleadas de manifestantes salieron a las calles por segunda semana consecutiva.

Lo hicieron luego de un anuncio del Departamento de Justicia de que abriría una investigación de derechos civiles por el tiroteo fatal de Alex Pretti, el segundo ciudadano que muere a manos de agentes federales en el estado este año.

Las muertes de Pretti y Renee Good han transformado la conversación nacional sobre la aplicación de la ley inmigratoria y parecen haber impulsado un cambio de tono en la Casa Blanca en los últimos días.

Pero incluso después de que el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció la posibilidad de una reducción de agentes en Minneapolis, los funcionarios federales y locales no parecen poder ponerse de acuerdo sobre cómo debería ser el compromiso.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, publicó el viernes en las redes sociales: “Las acciones hablan más que las palabras”, y agregó que los habitantes de Minnesota “aún no han visto un cambio significativo”.

Mientras la administración Trump trabaja para contener la reacción por los tiroteos en Minnesota, ha creado una nueva ola de indignación por parte de los defensores de la libertad de expresión y de la libertad de prensa por los arrestos este viernes del expresentador de CNN Don Lemon y la periodista independiente Georgia Fort por cargos relacionados con su cobertura de una protesta en una iglesia.

Aquí está lo último:

El Departamento de Justicia investigará la muerte de Pretti: El subsecreatrio de Justicia adjunto de EE. UU., Todd Blanche, anunció que la agencia ha abierto una investigación de derechos civiles sobre el tiroteo fatal de Pretti, que indagará si los agentes federales violaron la ley al desarmarlo y dispararle varias veces. El FBI está liderando las indagaciones, según informó CNN. Aun así, Blanche señaló que no quería “exagerar” la investigación. “No quiero que la conclusión sea que se está llevando a cabo una investigación masiva de derechos civiles”, indicó, señalando que es una “investigación estándar del FBI”.

Lemon y Fort fueron arrestados el viernes en relación con su cobertura de una protesta en una iglesia en St. Paul, Minnesota, a principios de este mes. Una acusación formal alega que Lemon, Fort y los manifestantes “oprimieron, amenazaron e intimidaron a los feligreses y pastores de la Iglesia”. Lemon fue acusado de conspirar para violar los derechos constitucionales de alguien y violar la Ley FACE, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para interferir intencionalmente con alguien que expresa su derecho a la religión de la Primera Enmienda. Lemon fue liberado después de una comparecencia ante el tribunal el viernes en Los Ángeles, después de la cual prometió luchar contra los cargos, diciendo: “No hay momento más importante que ahora, este mismo momento para unos medios de comunicación libres e independientes … No me detendré ahora. No me detendré nunca”. “¿Tenemos constitución o no?”, preguntó Fort tras ser liberada el viernes. El arresto de periodistas por cargos relacionados con su trabajo ha provocado indignación y condena generalizadas por parte de grupos que defienden la libertad de prensa y la libertad de expresión, así como de varios políticos. CNN, en un comunicado, afirmó que el arresto de Lemon “plantea interrogantes profundamente preocupantes sobre la libertad de prensa y la Primera Enmienda”.

Demanda impugna política de órdenes judiciales del ICE: Defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda en Boston impugnando una política de ICE que permite a sus agentes entrar en domicilios sin orden judicial. Anteriormente, los agentes de ICE debían obtener una orden judicial firmada por un juez antes de poder entrar en domicilios y negocios privados. Sin embargo, la denuncia de una persona reveló que un funcionario de ICE les indicó en un memorando del pasado mes de mayo que podían utilizar órdenes administrativas.

Defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda en Boston impugnando una política de ICE que permite a sus agentes entrar en domicilios sin orden judicial. Anteriormente, los agentes de ICE debían obtener una orden judicial firmada por un juez antes de poder entrar en domicilios y negocios privados. Sin embargo, la denuncia de una persona reveló que un funcionario de ICE les indicó en un memorando del pasado mes de mayo que podían utilizar órdenes administrativas. ¿Prohibirá Nueva York la colaboración policial con ICE?: La gobernadora Kathy Hochul, quien ha sido una dura crítica de las operaciones de inmigración del DHS, anunció que propone una legislación que prohibiría los acuerdos de cooperación entre los departamentos de policía locales y ICE. La gobernadora se centra en un programa llamado 287(g), que permite a ICE autorizar a las fuerzas del orden estatales y locales a realizar ciertas tareas de control inmigratorio. Los datos del DHS muestran que 14 agencias de Nueva York tienen acuerdos 287(g) vigentes. Es probable que la propuesta sea aprobada por la legislatura estatal, controlada por los demócratas.

Taylor Romine, Kara Scannell, Gloria Pazmino, Holmes Lybrand, Brian Stelter, Emma Tucker y Zoe Sottile de CNN contribuyeron a este informe.

