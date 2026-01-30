Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, estrella de “Mi pobre angelito”

Por Miriam Elder, CNN

Catherine O’Hara, quien protagonizó las legendarias películas “Beetlejuice” y “Mi pobre angelito” antes de brillar como Moira Rose en “Schitt’s Creek”, ha fallecido. Tenía 71 años.

La muerte de O’Hara fue confirmada a CNN por un miembro del equipo de la oficina de su representante, Marc Gurvitz. Esta persona prefirió no revelar su nombre ni proporcionar más detalles.

O’Hara comenzó su carrera en Second City, en su Canadá natal, antes de dedicarse al cine. Sus papeles en “Beetlejuice” (1988) y “Mi pobre angelito” (1990) le valieron un amplio reconocimiento. Posteriormente, colaboró ​​con el director Christopher Guest, protagonizando muchos de sus icónicos falsos documentales, como “Waiting for Guffman” (1996) y “Best in Show” (1996).

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.