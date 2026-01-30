La gripe en EE.UU. aún no termina. Nuevos datos sugieren que las infecciones están volviendo a aumentar

Por Brenda Goodman, CNN

La actividad de la gripe ha vuelto a subir ligeramente en Estados Unidos, debido a un pequeño aumento en las infecciones causadas por la influenza B, virus distintos de la nueva subclase K, que ha sido la principal protagonista de esta temporada hasta ahora.

“Estamos viendo un segundo pico, un segundo rebrote de la gripe”, declaró la doctora Caitlin Rivers, epidemióloga que escribe sobre tendencias de enfermedades infecciosas en su boletín Force of Infection. “Está concentrado en niños en edad escolar”, explicó Rivers, es decir, aquellos de 5 a 17 años.

“Los niños siempre son los primeros en registrar nuevas tendencias. Así que creo que el aumento también llegará a los adultos, pero por ahora, realmente está concentrado en los niños”.

Rivers señaló que es similar al patrón que se observó el año pasado en Estados Unidos, cuando la gripe alcanzó un segundo pico a finales de febrero tras una caída inicial.

La tormenta invernal que afectó a cerca de la mitad de Estados Unidos la semana pasada podría estar influyendo en las tendencias actuales, añadió.

Nuevos datos reportados este viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que las cepas B están en aumento, incrementándose en menos de un punto porcentual respecto a la semana anterior, mientras que la actividad de la gripe A se mantiene estable.

Aún no se sabe si esto es el inicio de una ola de influenza B en primavera, agregó Rivers.

Las cepas de influenza B son una familia completamente diferente de virus. Incluso si ya tuviste gripe una vez esta temporada, es posible volver a contraerla si te contagias con otra cepa diferente.

La vacuna contra la gripe de este año protege contra dos cepas A y una cepa B, por lo que las dosis deberían ofrecer cierta protección contra enfermedad grave y hospitalización.

Tanto la gripe A como la B generalmente causan los mismos síntomas, como fiebre alta, dolor de garganta, tos, dolores corporales y fatiga, y pueden tratarse con antivirales.

En general, la actividad gripal sigue siendo intensa, impulsada por la subclase K recientemente surgida, una cepa de influenza A del linaje H3N2. Los años en los que predominan las cepas H3N2 suelen ser más severos.

Entre los resultados de pruebas de laboratorio reportados a los CDC durante la semana que terminó el 24 de enero, el 87 % correspondía a cepas A de la gripe, mientras que alrededor del 13 % provenía de cepas B.

El mapa nacional de los CDC sigue mostrando una alta carga de influenza: 29 estados reportan actividad gripal alta o muy alta, mientras que 10 estados reportan actividad moderada.

Ocho muertes más por gripe en niños se reportaron la semana pasada, lo que eleva el total de la temporada a 52.

Entre la gripe, el covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), la primera sigue siendo la infección respiratoria dominante, aunque la actividad de covid-19 y VRS está en aumento.

