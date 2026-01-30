Guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia: aumenta la incertidumbre entre dos socios comerciales clave

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Los sectores comerciales y empresariales de Ecuador y Colombia estaban muy pendientes este semana de un posible encuentro en Panamá entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro que ayude a zanjar la crisis arancelaria desatada por Ecuador tras imponer un arancel del 30% a los productos importados desde el país vecino, por considerar que Colombia no ha hecho suficiente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Una especie de sanción que ha impuesto Noboa, pese a que su país cerró el 2025 como el año más violento de su historia.

Sin embargo, el diálogo no llegó y Noboa abandonó sorpresivamente el Foro Económico Internacional que se desarrolló en Ciudad de Panamá y donde se esperaba que los dos países puedan suavizar las recientes tensiones a nivel diplomático y económico.

Colombia también ha impuesto una tanda de aranceles recíprocos a Ecuador y la relación se encuentra en un momento de alta incertidumbre, pues el domingo empezarán a regir los aranceles impuestos desde el lado ecuatoriano.

Una breve reunión de las cancilleres de ambos países en Panamá fue confirmada por el Gobierno ecuatoriano el jueves, pero aún sin anuncios o resultados concretos. “Ecuador ha planteado una posición y Colombia debe responder por ello”, dijeron desde la Cancillería a los periodistas.

Varias cámaras de comercio de zonas fronterizas de Ecuador y Colombia como Ipiales, Tulcán, Pasto, Ibarra, Tumaco, Putumayo y Amazonas, advirtieron en un comunicado conjunto que la guerra arancelaria tendrá un impacto significativo en los sectores económico, productivo y social de forma bilateral.

“Podrían derivar en un incremento del contrabando, alza de precios, afectación al empleo y mayores riesgos de inseguridad en los pasos no autorizados”, alertaron.

Los gremios han pedido a los gobiernos que lleguen a acuerdos para evitar que esta escalada en sus posiciones afecte irreversiblemente las relaciones comerciales históricas entre las dos naciones.

Arturo Moscoso, profesor de ciencias políticas de la Universidad de las Américas de Quito, dijo a CNN que es “gravísimo” lo que está ocurriendo entre los dos países y que sus decisiones pueden escalar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que podría fallar en contra de sus recientes resoluciones.

“Estamos en la época en la que primero se da el golpe y luego se ve la opción de una negociación. No se ve una intención de diálogo sino una serie de disposiciones que pueden perjudicar más a Ecuador que a Colombia. Puede ser un tiro en el pie”, precisó Moscoso.

Sobre el argumento del presidente Noboa de que Colombia no está cooperando en la lucha contra el narcotráfico, Moscoso consideró que esa idea puede valer como un “llamado de atención, pero nada más”, pues dice que el problema es regional y debe abordarse con todos los involucrados. El analista consideró que Colombia “podría hacer mucho más” en el combate a la criminalidad, pero que Ecuador también debe trabajar en frenar la penetración del narco en las instituciones del Estado.

Moscoso señaló que la tensión entre Ecuador y Colombia se da en medio de un escenario geopolíticamente importante, pues está programada la visita de Petro a la Casa Blanca el 3 de febrero y tanto Petro como Trump “son dos presidentes impredecibles”.

“De cara a una visión regional, lo que debería suceder es que Trump aborde el tema de forma regional y que el tema no escale más”, puntualizó.

Para el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, el anuncio de Noboa “tomó por sorpresa” al gobierno pues asegura que su país mantiene estrecha cooperación con Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Insistió en que su Ejército ha ayudado a incautar droga junto a fuerzas militares ecuatorianas y que las operaciones se realizan de manera constante.

“Hemos desplegado helicópteros, drones, antidrones, aviones, aeronaves de inteligencia, articulados con Estados Unidos. Dijimos que debemos crear un centro de fusión de inteligencia para que fluya mejor la información y neutralizamos la amenaza, pero si las naciones no nos hablamos, si comenzamos a decir ‘es culpa suya’, ‘es culpa mía’ y si no encontramos una estrategia común, pues son los criminales los que están ganando”, dijo Sánchez a Ecuavisa, afiliada de CNN.

Sánchez cree que si se fractura la relación entre militares y policías de ambas naciones, los dos países van a perder. “Los canales de comunicación están abiertos para aclarar las cosas y observar dónde se debe reforzar la estrategia”, propuso.

El panorama para la relación histórica entre Ecuador y Colombia no es alentador si la tensión arancelaria y las medidas recíprocas en materia energética se mantienen. María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, dijo a CNN que las consecuencias inmediatas del paquete de tasas incluirán un incremento de precios, posible desabastecimiento, pérdidas económicas para el sector empresarial y toda la cadena productiva.

“En una guerra comercial nadie gana. El sector empresarial no tenía en su radar estas medidas del lado ecuatoriano y colombiano. Representan un golpe para los ciudadanos. Los procesos productivos necesitan previsibilidad y estabilidad”, señaló Jervis.

El Gobierno colombiano anunció que evalúa imponer aranceles del 30% a una variedad de productos ecuatorianos, como respuesta a la decisión de Ecuador. El objetivo del país vecino es promover condiciones de “equilibrio comercial”. Además, Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador y a su vez Ecuador elevó en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) de U$S 3 a U$S 30.

Las reacciones fueron subiendo de tono y se han convertido en un efecto dominó en un momento en que a ojos de los expertos la imposición de aranceles se ha convertido en un mecanismo de presión entre los países para conseguir réditos políticos.

“Los temas de seguridad no deben mezclarse con los temas comerciales. Insistimos en el diálogo por parte de los gobiernos para superar los problemas de seguridad que Ecuador ha expuesto y pedido cooperación. Seguramente las demandas en materia de seguridad del gobierno ecuatoriano son legítimas, pero definitivamente asfixiar comercial y económicamente a la ciudadanía colombiana y ecuatoriana no genera ningún tipo de incidencia en los tomadores de decisiones. La guerra comercial no es la vía”, insistió María Paz Jervis, representante del sector productivo ecuatoriano.

Aunque Ecuador parece no dar su brazo a torcer, el canciller subrogante de Ecuador, Alejandro Dávalos, dijo a Teleamazonas este miércoles que la posibilidad de diálogo no se ha cerrado.

“Estamos esperando que las dos partes puedan encontrarse en el momento oportuno y conveniente para ambos (…) Colombia es un socio importante es nuestro vecino. Sin embargo, las razones por motivos de seguridad por la que se impuso esta tasa del 30%tiene su fundamento. El gobierno ecuatoriano lucha por todos los medios posibles, de múltiples formas, en cooperación con otros países, con recursos propios, de forma firme contra estas organizaciones criminales que tanto daño hacen a nuestro país, pero no vemos lo mismo en algunos de nuestros socios y quisiéramos que el esfuerzo y el compromiso contra las organizaciones criminales se tome con la misma seriedad y firmeza”, aseguró Dávalos.

El gobierno ecuatoriano dice que se requiere un “compromiso firme y claro” de la parte colombiana con la seguridad en la zona fronteriza. El gobierno colombiano ha dicho que mantiene ese compromiso, pero Ecuador parece que no está convencido a pesar de que sus decisiones puedan venirse abajo si la CAN interviene en la guerra comercial.

“La medida tomada por Ecuador y la respuesta de Colombia violenta los acuerdos comerciales del marco de la Comunidad Andina de Naciones. El proceso de integración regional tiene reglas y la secretaría de la CAN puede intervenir en este tipo de disputas donde se incorporan gravámenes al comercio, en una zona que es precisamente una zona comercial sin aranceles y que se rige por el acuerdo de Cartagena”, advirtió María Paz Jervis.

Y mientras los gobiernos de los dos países encuentran más puntos de divergencia por el momento, la expectativa por la dinámica que se registre en la frontera colombo-ecuatoriana a partir de este domingo está creciendo, al igual que los problemas de seguridad que afectan en distintas proporciones a estas dos naciones.

