Cierra el Gobierno federal de EE.UU., al menos por unos días. Esto es lo que podría verse afectado

Por Tami Luhby, CNN

El Gobierno federal de EE.UU. cerró parcialmente la mañana de este sábado porque el Congreso no llegó a un acuerdo sobre el financiamiento para varias agencias antes de la fecha límite de medianoche.

Pero es probable que este cierre sea menos doloroso que el impasse récord del otoño pasado por dos razones principales.

En primer lugar, solo ciertas agencias cerrarán, ya que otras ya han recibido la financiación completa para el resto del año fiscal.

En segundo lugar, se espera que la Cámara de Representantes examine la versión del paquete de gastos aprobada por el Senado, que cuenta con el respaldo de la Casa Blanca, cuando los representantes regresen la próxima semana.

“En general, el impacto será insignificante”, declaró a CNN Rachel Snyderman, directora general de política económica del Bipartisan Policy Center.

Varias agencias, incluidos los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos, Interior, Energía, Justicia y Comercio, permanecerán abiertas dado a que el Congreso aprobó previamente una legislación que les otorga fondos para el resto del año fiscal.

Esto significa que decenas de millones de personas no correrán el riesgo de perder sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) esta vez.

Durante el cierre más reciente, algunos beneficiarios de cupones de alimentos tuvieron que esperar días o incluso semanas para recibir sus pagos, lo que les obligó a buscar soluciones para alimentar a sus familias.

Aun así, incluso un cierre parcial del Gobierno podría causar mucho sufrimiento si se prolonga.

Los viajeros podrían enfrentar retrasos en los aeropuertos; muchos empleados federales podrían no recibir sus salarios, y las personas podrían no poder obtener ciertos préstamos federales para comprar viviendas o administrar pequeñas empresas.

La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca envió el viernes una guía a las agencias sobre cómo implementar el proceso de cierre, incluyendo informar a los empleados si serán suspendidos o tendrán que trabajar sin salario, informó una portavoz de la OMB a CNN.

El cierre se produce incluso cuando el Senado aprobó este viernes por la noche un proyecto de ley de gastos que financiaría a todas las agencias restantes, excepto al Departamento de Seguridad Nacional, durante el resto del año fiscal, que termina el 30 de septiembre.

El DHS recibiría fondos durante dos semanas para dar tiempo a los legisladores para negociar reformas en las operaciones de control de inmigración de la agencia. Esta es una demanda de los demócratas del Senado después de que agentes federales de inmigración dispararan fatalmente a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero.

La Cámara aprobó a principios de enero un paquete diferente para financiar completamente al resto del Gobierno. Ahora debe validar la versión del Senado.

El presidente Donald Trump no es ajeno a los cierres del Gobierno. También presidió uno en su primer mandato, que duró 35 días y había sido el más largo registrado hasta el año pasado.

Esto es lo que sabemos sobre el cierre del Gobierno:

El Congreso debe proporcionar fondos para muchos departamentos y funciones federales cada año fiscal, que comienza el 1 de octubre. Si los legisladores no aprueban un paquete de gastos para todo el año o no extienden el financiamiento por un período más corto, conocido como resolución continua, entonces muchas agencias y actividades deben cerrar hasta que el Congreso asigne más dinero.

Si ninguno de los 12 proyectos de ley de asignaciones que componen el presupuesto federal de gastos discrecionales pasa por ambas cámaras, el Gobierno cierra por completo.

Pero dado que el Congreso ha aprobado el financiamiento anual para ciertas agencias desde que terminó el último cierre, estas pueden seguir operando mientras otros departamentos federales quedan inactivos. Así que el actual estancamiento podría resultar en un cierre parcial.

El cierre parcial comenzó el 31 de enero a la medianoche.

Las agencias afectadas incluyen el DHS, Defensa, Educación, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte, Estado, Trabajo y Tesoro, entre otras. Estas representan más de tres cuartas partes del gasto discrecional federal, dijo Rachel Snyderman, directora general de política económica en el Bipartisan Policy Center.

Cada cierre del Gobierno difiere en cierta medida, pero normalmente las funciones que son clave para la protección de vidas y propiedades se consideran esenciales y permanecen abiertas.

Otras operaciones cierran hasta que el Congreso apruebe un paquete de financiamiento para el resto del año fiscal en curso.

Parte del impacto de un cierre se conoce de antemano. Las agencias presentan lo que se conocen como planes de contingencia que detallan qué operaciones continuarán y cuántos empleados permanecerán en el trabajo, muchos de ellos sin paga.

Sin embargo, en un movimiento inusual, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca no ha publicado los planes de contingencia de cierre de las agencias en su sitio web.

En cambio, los planes solo se alojan en el sitio de cada agencia, lo que dificulta evaluar cómo manejará el Gobierno de Trump el cierre y qué actividades considerará esenciales.

Por ejemplo, el Departamento de Educación dijo en su plan del otoño pasado que suspendería temporalmente a la mayoría de su personal en caso de cierre, aunque continuaría entregando becas Pell y préstamos estudiantiles federales y mantendría disponibles los fondos de subvenciones del Título I y la IDEA.

Además, el sistema judicial de Washington dijo durante el último cierre que no emitiría certificados de matrimonio ni realizaría ceremonias de bodas. Y el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones no podría emitir nuevas pólizas, lo que podría obstaculizar el cierre de ventas de viviendas.

Algunas funciones del Gobierno pueden continuar —al menos por un cierto períodompo— si se financian a través de tarifas u otros tipos de asignaciones.

Es probable que las actividades de inmigración, patrulla fronteriza y defensa financiadas a través del paquete de impuestos y gastos del Partido Republicano, que Trump convirtió en ley el pasado julio, continúen.

El Departamento de Defensa dijo en su plan de contingencia del otoño pasado que considera como sus máximas prioridades la seguridad de la frontera sur, las operaciones en Medio Oriente, el sistema de defensa antimisiles Domo Dorado, entre otras.

Con la temporada de impuestos en marcha, los casi 75,000 empleados del Servicio de Impuestos Internos (IRS) continuarán trabajando hasta el 7 de febrero, según informó la agencia en un plan de contingencia actualizado publicado el viernes. Recibirán financiación de otras fuentes, como la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.

Las agencias y administraciones tienen cierto grado de elección sobre qué servicios consideran esenciales, dijo Molly Reynolds, directora interina del programa de estudios de gobernanza en la Institución Brookings.

En el primer mandato de Trump, Reynolds señaló que el Gobierno tomó algunas medidas para hacer que el cierre fuera menos perjudicial, como permitir que el IRS procesara reembolsos de impuestos, lo que fue una desviación respecto a cierres anteriores.

Las muertes a tiros de Alex Pretti y Renee Good, ambos ciudadanos estadounidenses, a manos de agentes de inmigración del DHS durante las manifestaciones en Minneapolis en enero han provocado una protesta pública generalizada.

Los demócratas del Senado prometieron bloquear el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes a menos que se hicieran varias reformas al DHS o que la financiación del Departamento se dividiera por separado, cambios que requerirían otra votación en la Cámara de Representantes.

Entre las demandas de los demócratas se encuentran restringir las patrullas móviles, endurecer los parámetros en torno a las órdenes de registro y arresto, reforzar las políticas de uso de la fuerza y ​​exigir a los agentes de ICE que usen cámaras corporales y se quiten las máscaras.

Aun así, casi todo el personal del DHS continuará trabajando durante el cierre, según el plan de contingencia más reciente de la agencia.

La gran mayoría de los empleados de Aduanas y Patrulla Fronteriza y de ICE se mantendrán, al igual que aquellos que trabajan para la Administración de Seguridad del Transporte, el Servicio Secreto, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, publicó en X el otoño pasado que 70.000 agentes del orden público, incluidos los de CBP, ICE y otras divisiones, recibirían sus cheques de pago.

Los pagos del Seguro Social a personas mayores, personas con discapacidades y otros estadounidenses no se interrumpirán, según el plan de contingencia de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

“En caso de una interrupción en las asignaciones, la SSA seguirá el plan de contingencia para continuar las actividades, y los beneficiarios del Seguro Social seguirían recibiendo sus pagos de Seguro Social, Seguro de Incapacidad del Seguro Social y SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad)”, dijo la agencia a CNN el otoño pasado.

Además, los desempleados seguirán recibiendo sus beneficios por desempleo, siempre que las agencias estatales tengan fondos administrativos para procesarlos, según el Departamento de Trabajo.

Los pagos de Medicare y Medicaid también seguirán distribuyéndose, dijo HHS en su plan de contingencia del otoño pasado.

Sí, los más de 400 sitios de parques nacionales permanecerán abiertos, al igual que los museos Smithsonian y el Zoológico Nacional, ya que han sido totalmente financiados hasta el 30 de septiembre.

Los efectos de los cierres del Gobierno en los parques nacionales y museos son de los más tangibles para los estadounidenses y turistas. Los estancamientos han llevado al cierre de museos y zoológicos y han limitado o restringido el acceso a los parques. Algunos servicios para visitantes en los parques también han estado indisponibles durante los cierres en ciertos parques.

Los controladores de tráfico aéreo y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte suelen ser considerados esenciales y deben permanecer en sus puestos, aunque no reciban pago.

El personal de apoyo sería suspendido y los programas de apoyo vitales serían suspendidos en un cierre, dijo la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo en un comunicado el otoño pasado. Eso dificultaría que los controladores de tráfico aéreo y otros trabajadores de seguridad de la aviación operen a plena capacidad.

“En un momento en que la seguridad de la aviación está bajo una mayor preocupación pública, un cierre del Gobierno aumentaría significativamente las distracciones que nuestros miembros deben manejar en el trabajo todos los días”, dijo Nick Daniels, presidente del sindicato.

Durante el cierre más reciente, la Administración Federal de Aviación ordenó reducciones de vuelos en 40 aeropuertos, lo que resultó en miles de retrasos de vuelos y cientos de cancelaciones a nivel nacional casi a diario.

El correo seguirá siendo entregado y las oficinas postales permanecerán abiertas durante el cierre.

“Debido a que somos una entidad independiente que generalmente se financia a través de la venta de nuestros productos y servicios, y no por dólares de impuestos, nuestros servicios no se verán afectados por un cierre del gobierno”, declaró el Servicio Postal de EE.UU. en un comunicado.

Los trabajadores federales soportan la peor parte de los cierres del Gobierno. Algunos son suspendidos, mientras que otros son considerados esenciales y deben seguir trabajando. Pero muchos no reciben pago hasta que termina el estancamiento.

Este cierre parcial afectará a aproximadamente el 45 % de los aproximadamente 2,2 millones de empleados civiles federales. Más de 500.000 trabajadores federales podrían estar trabajando sin paga, mientras que otros 480.000 o más podrían ser suspendidos, según Snyderman.

Pero si el impasse se resuelve rápidamente, deberían recibir sus cheques de pago completos en el próximo día de pago programado a mediados de febrero, señaló.

Dicho esto, planificar y ejecutar un cierre supone una carga importante para las agencias federales, lo que las aleja de sus tareas habituales, continuó Snyderman.

Incluso durante el último impasse, algunos trabajadores no dejaron de cobrar sus salarios.

La administración Trump encontró maneras de compensar a ciertos trabajadores. Además de que Noem pagara a los empleados del DHS, Trump afirmó durante el último cierre que la administración había identificado fondos para pagar a los militares.

El dinero se extrajo de partidas de investigación y desarrollo del Pentágono.

A los trabajadores federales se les garantiza recibir el pago retroactivo después de que se resuelva un estancamiento, gracias a una ley de 2019. Pero el Gobierno de Trump el otoño pasado propuso una interpretación diferente de la ley, cuestionando inicialmente si los trabajadores federales que habían sido suspendidos serían compensados por completo. Finalmente, se les pagó.

Además, los contratistas federales que puedan ser suspendidos o despedidos temporalmente por sus empleadores durante un cierre no tienen garantizado recibir pago retroactivo.

Los cierres pueden tener consecuencias reales para la economía, ya que el gasto federal se retrasa y muchos trabajadores federales reducen sus compras mientras no reciben sus cheques de pago.

El cierre de cinco semanas en 2018-2019 resultó en una pérdida de US$ 3.000 millones en crecimiento económico que no se recuperaría, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés). Señaló que algunas empresas del sector privado nunca recuperarían sus ingresos perdidos.

Además, debido a que el IRS redujo sus actividades de cumplimiento durante el cierre, la CBO estimó que los ingresos fiscales serían aproximadamente US$ 2.000 millones más bajos, gran parte de los cuales no se recuperarían.

Además, sería difícil determinar la salud de la economía —que actualmente está en constante cambio— durante un cierre.

La Oficina de Estadísticas Laborales no publicaría la mayoría de los informes económicos, incluido el muy observado informe mensual de empleo, durante un cierre del Gobierno, dijo el Departamento de Trabajo en un plan de cierre el otoño pasado.

El impacto se extiende más allá del Gobierno federal.

La Asociación de Viajes de EE.UU. envió una carta a los líderes del Congreso a finales de septiembre instándolos a evitar un cierre, que, según dijo, resultaría en retrasos de vuelos, filas más largas en la seguridad del aeropuerto y viajes cancelados.

“Un cierre es un golpe totalmente prevenible para la economía de viajes de Estados Unidos —costando US$ 1.000 millones cada semana— y afectando a millones de viajeros y negocios mientras pone una presión innecesaria sobre una fuerza laboral federal de viajes ya sobrecargada”, escribió Geoff Freeman, director ejecutivo de la asociación. “Las consecuencias de la inacción son inmediatas y graves”.

Manu Raju, Jeff Zeleny y Heta Flowers de CNN contribuyeron a este informe.