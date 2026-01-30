Está a punto de hacer tanto frío en Florida que en las playas de la costa del golfo de México se podrán ver copos de nieve

Por Mary Gilbert, meteoróloga de CNN

Una nueva oleada de aire ártico récord desciende hacia el sur sobre la mitad oriental de Estados Unidos el viernes, intensificando el frío extremo hasta el sur de Florida.

Será el período más frío para muchos en Florida en 15 años e incluso podría causar nevadas con efecto océano a lo largo de la costa del golfo de México.

Este nuevo avance polar se produce mientras millones de personas en la mitad oriental de Estados Unidos se encuentran en medio de un período de frío excepcional, uno de los más largos en décadas para algunos. Ningún estado al este de las Montañas Rocosas podrá escapar de él.

Más de 200 récords diarios de frío podrían romperse o igualarse hasta el lunes, ya que las temperaturas caen más de 30 grados Farenheit (-1,1 Celsius) por debajo de lo normal en algunas zonas, especialmente en el sur y el este.

Aproximadamente tres docenas de esos récords, tanto de temperatura mínima como de temperatura máxima más baja, están en peligro en el Estado del Sol el domingo y el lunes.

El viernes se activaron las alertas de frío extremo y congelación para gran parte del estado, anticipando la llegada del peor frío.

Se esperan temperaturas bajas o cercanas al punto de congelación para el domingo por la mañana en la mayor parte de Florida. Esto podría romper tuberías de agua sin protección, dañar cultivos vulnerables y será muy peligroso para quienes no tengan acceso a calefacción, especialmente si no están acostumbrados al frío. Además, causará que las iguanas se desplomen desde sus perchas.

Orlando podría registrar temperaturas mínimas inferiores a -1 °C por primera vez en ocho años. Se pronostica que alcanzará los -4 °C allí el domingo por la mañana, lo que rompería el récord del día. Se pronostica que la temperatura mínima en Miami el domingo por la mañana rondará el 1° C, lo que también rompería el récord del día, pero aún estaría muy lejos de su temperatura más baja histórica de -2 °C (28 grados Farenheit).

La sensación térmica (la sensación que el aire siente en el cuerpo) también alcanzará niveles peligrosamente bajos el domingo por la mañana. Es posible que se alcancen temperaturas de un solo dígito incluso en el sur del área de Orlando. Con estas sensaciones térmicas extremas, se podrían producir congelaciones en dos horas.

Pero el mayor indicador del frío anormal es la baja, aunque no nula, probabilidad de algunas nevadas.

Esta probabilidad llegará junto con el aire más frío que soplará sobre el Golfo y el oeste de Florida más tarde el sábado por la noche. El aire gélido que sopla sobre las cálidas aguas del Golfo podría generar algunas lluvias y nevadas con efecto Golfo, un proceso similar al de la nieve con efecto lago, pero de menor intensidad.

La mayor probabilidad, aunque aún muy baja, de ver copos de nieve en Florida se dará desde el condado de Orange hasta el área de Tampa, según el Servicio Meteorológico Nacional en la Bahía de Tampa.

