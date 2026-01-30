Eran solicitantes de asilo y refugiados en Minnesota. ICE los detuvo y los trasladó a Texas para enfrentar la deportación

Por Ray Sánchez y Priscilla Álvarez, CNN

Dos días después de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas en Minnesota supuestamente derribaron a una cuidadora a domicilio procedente del África subsahariana al pavimento nevado y se la llevaron en una camioneta, una amiga cercana hizo el viaje de 2.200 km hasta un controvertido centro de detención de Texas donde se encuentra detenida.

“Se sorprendió muchísimo al verme”, dijo su amigo Justin, un cuidador a domicilio de 40 años que pidió no revelar su nombre completo por temor a represalias. “Nunca creyó que alguien supiera dónde estaba”.

Ella no está sola.

Decenas de solicitantes de asilo como ella, así como refugiados que pasaron un riguroso proceso de selección que duró años antes de ser admitidos en Estados Unidos, han sido arrestados en Minnesota en las últimas semanas, dicen abogados y defensores de inmigración.

Los inmigrantes son encadenados y trasladados en vuelos a centros de detención en Texas, donde se les obliga a relatar sus dolorosas solicitudes de asilo con poco o ningún contacto con familiares o abogados, según abogados y defensores. Algunos, tras días de entrevistas con agentes, han sido liberados en Texas sin dinero, identificación ni teléfono. Otros permanecen detenidos sin información sobre el motivo de su detención.

“Es realmente una campaña de terror. Está diseñada para asustar a la gente”, dijo Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales estadounidenses del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados. “Sé que ha habido muchas historias de desorganización. No estoy segura de que esta sea una de ellas”.

Tom Homan, el zar fronterizo del presidente Donald Trump, reconoció el jueves que el esfuerzo de control de inmigración en Minnesota necesitaba ser “arreglado” y dijo que su equipo estaba trabajando en un plan de reducción mientras agudizaba el enfoque de las operaciones en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Homan, enviado por la administración a Minneapolis para gestionar las operaciones de ICE tras el tiroteo fatal de Alex Pretti, dijo que no “todo lo que se ha hecho aquí ha sido perfecto” y que “se pueden y se deben hacer ciertas mejoras”.

Los refugiados provienen de países como Somalia, Etiopía, Afganistán, Siria, El Salvador, Venezuela y Rusia, afirmó Ball Cooper. Entraron a Estados Unidos legalmente, pero no pueden solicitar la permanencia hasta un año después de su admisión, como lo exige la ley estadounidense. Ball Cooper y otros defensores han estado en contacto con algunos de estos refugiados, quienes, según afirman, no han sido acusados ​​de delitos o infracciones migratorias que los expongan a un proceso de deportación.

“Conozco casos en los que la persona fue arrestada, detenida en Minnesota y subida a un avión (a Texas) en 90 minutos o menos”, dijo Ball Cooper a CNN, y agregó que los abogados y defensores en Minnesota y Texas se han visto obligados a luchar para conectarse con muchos de los refugiados.

El miércoles por la noche, un juez federal emitió una orden de restricción temporal que impide al gobierno de Trump arrestar o detener a refugiados reasentados en Minnesota mientras se tramita una demanda colectiva que impugna esta práctica. El juez también ordenó la liberación inmediata de todos los refugiados detenidos en Minnesota, así como la liberación de aquellos que fueron sacados del estado en un plazo de cinco días, y dio al gobierno 48 horas para proporcionar una lista de los refugiados detenidos.

Algunos refugiados en el caso están representados por el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados y otras organizaciones legales y de defensa. La demanda y los abogados de los demandantes acusan a los agentes federales de perseguir puerta a puerta a los refugiados reasentados y trasladarlos a instalaciones en Texas.

“Es una expedición de pesca”, dijo Ball Cooper sobre la persecución del gobierno contra los refugiados, incluyendo niños y ancianos. “El enfoque del gobierno aquí es primero arrestar, luego investigar”.

CNN contactó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, al Departamento de Seguridad Nacional y al ICE para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta.

“Huí de mi país natal porque me enfrentaba a la represión del gobierno”, declaró un demandante identificado como D. Doe, señalando que lo habían trasladado a Texas con grilletes y esposas tras ser arrestado en su casa a principios de este mes. “No puedo creer que esté sucediendo de nuevo aquí. Es escalofriante y tengo miedo”.

El demandante, quien, según la demanda, ha vivido en Estados Unidos con su esposa e hijo desde que fue admitido como refugiado en 2024, fue detenido abruptamente el 11 de enero. Su esposa, con su hijo de 3 años en brazos, salió corriendo con sus documentos mientras los agentes se lo llevaban, según la demanda. Una vez en Texas, lo mantuvieron encadenado durante 16 horas y lo interrogaron sobre su solicitud de refugio antes de ser liberado sin documentos de un centro de detención en Houston, según la demanda.

Jocelyn Wyatt, CEO de Alight, una organización humanitaria con sede en Minneapolis, afirmó que los defensores de los refugiados han tenido conocimiento de al menos 100 personas detenidas en Minnesota y trasladadas a Texas —incluyendo El Paso, Houston y San Antonio— para ser interrogadas y reprocesadas. En algunos casos, han sido liberadas sin documentación, prácticamente varadas en Texas, y algunas han logrado contactar con trabajadores de agencias de reasentamiento que las habían ayudado anteriormente, explicó Wyatt.

“Es difícil obtener un recuento preciso de esto”, dijo. “El ciclo completo está sucediendo muy rápido”.

El pánico se está extendiendo en las comunidades inmigrantes.

“Hay miles de personas que están prácticamente cautivas o viviendo como prisioneras en sus propias casas ahora mismo, sin poder salir por miedo a ser arrestadas y detenidas”, dijo Wyatt. “No van a las citas médicas… los niños no van a la escuela ahora mismo. Padres y adultos no trabajan. No pueden salir a comprar comida”

La tensión y el miedo en las calles de Minneapolis sólo han aumentado desde que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dispararon fatalmente a Pretti, el segundo asesinato de un ciudadano estadounidense por parte de agentes de inmigración este mes, después de Renee Good .

Durante la investigación del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, los refugiados deben demostrar que fueron perseguidos o enfrentan persecución en sus países de origen y, una vez en los EE.UU., deben solicitar tarjetas verdes un año después de la admisión.

“Hay un elemento único en que esto le suceda a un refugiado”, dijo Ball Cooper. “Se trata de una persona o familia que ya ha sufrido persecución”.

Los funcionarios de Trump han criticado y analizado minuciosamente durante mucho tiempo el programa de admisión de refugiados, que históricamente ha contado con apoyo bipartidista, y argumentaron que la administración anterior no investigó adecuadamente a las personas que ingresaban a Estados Unidos. Trump ha suspendido en gran medida la admisión de refugiados, con la estrecha excepción de los sudafricanos blancos. A finales del año pasado, la administración decidió volver a entrevistar a ciertos refugiados admitidos en Estados Unidos durante el mandato del expresidente Joe Biden como parte de una revisión exhaustiva.

El número de arrestos comenzó a aumentar en Minnesota a principios de este mes, cuando la administración inició una “amplia iniciativa ” para reexaminar a los refugiados en Minnesota, con un enfoque inicial de 5.600 personas, desatando bandas de agentes en las calles para golpear puertas, seguir autos y presentarse en lugares de trabajo y escuelas, enviando una ola de pánico entre los refugiados y otros inmigrantes en todo el estado, dijeron los defensores.

Amiin Harun, abogado de Minneapolis, afirmó conocer al menos siete casos de solicitantes de asilo o refugiados arrestados en Minneapolis-Saint Paul en las últimas semanas y trasladados rápidamente a Texas. Un caso que maneja su oficina involucra a un refugiado que fue detenido en una situación de tráfico por agentes de ICE poco después de salir de su hogar. El arresto ocurrió hace unas dos semanas a las 9:20 a. m., según Harun. A la 1 p. m., el hombre, casado y con dos hijos pequeños, ya estaba en un vuelo a Texas.

Al día siguiente, dijo Harun, recibió una llamada de un oficial de inmigración diciendo que querían interrogar a su cliente durante aproximadamente cuatro horas, a pesar de que no tenía solicitudes pendientes con el gobierno.

“No he tenido noticias de mi cliente desde entonces, pero le pedí que tuviera cuidado”, dijo Harun. “No tiene ninguna obligación legal de responder a sus preguntas. Así que, que guarde silencio”.

Ninguno de los refugiados detenidos representados en la demanda ha sido acusado de ningún delito ni violación de las leyes migratorias, según la demanda y sus defensores. Las “detenciones infundadas y las entrevistas coercitivas” tenían como objetivo “provocar la cancelación masiva de la condición de refugiado” y dejar a los refugiados vulnerables a la deportación, según la demanda.

Sara Nelson, directora de programas del Centro para Víctimas de Tortura, una organización sin fines de lucro que brinda atención de salud mental y servicios de trabajo social en Minnesota, informó que cinco clientes —solicitantes de asilo con permisos de trabajo— fueron detenidos por el ICE y enviados a Texas. Uno fue devuelto a Minnesota, pero aún se encuentra bajo custodia.

“Los clientes expresaron temor y dijeron que nadie parece poder ayudarlos”, dijo Nelson. “Una de ellas tiene una afección médica grave y requiere medicación diaria y una cirugía próxima. Informa que no le han dado su medicación, y hemos intentado presentar un certificado médico sobre sus necesidades médicas varias veces, sin respuesta… Es realmente aterrador ver cuántas personas se consumen en estas instalaciones, solas y asustadas”.

“El temor es que los casos simplemente se cancelen administrativamente y los deporten sin tener su día en la corte o sin el debido proceso”, agregó.

Si son deportados, los refugiados probablemente se convertirán en un blanco aún más difícil para quienes huyen en primer lugar, dijo Nelson.

“La gente va a morir, para ser totalmente franca”, dijo.

Justin, un ciudadano estadounidense naturalizado del África subsahariana, dijo que voló a Texas dos veces desde Minnesota en la semana después de que su amiga fuera detenida el 9 de enero y transferido al Campamento East Montana en El Paso, donde al menos tres detenidos murieron mientras estaban bajo custodia de ICE en las últimas semanas, incluido uno mientras recibía tratamiento en un hospital cercano.

Tras suplicar a los oficiales del centro de detención, Justin dijo que le permitieron ver a su amiga. Estuvieron separados por una mampara durante una reunión de una hora.

“No se veía bien”, dijo. “Estaba pálida. Dijo que no había dormido. Estaba agotada. Apenas hablaba. Tuve que acercarme a la pantalla para oírla. Lo único que pudo decirme fue: ‘Por favor, sácame de aquí’”.

Justin recordó el miedo que sentía cada vez que se acercaba a la entrada del centro de detención.

“Tenía miedo de mí mismo al ir allí. El corazón me latía con fuerza como si tuviera la presión alta”, dijo. “Porque me dijo que había ciudadanos estadounidenses dentro. Llevaba mi pasaporte estadounidense conmigo. Increíble. Era la primera vez que llevaba mi pasaporte en Estados Unidos”.

