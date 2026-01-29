Ucrania da la bienvenida a la supuesta pausa de Trump en los ataques rusos, pero Moscú guarda silencio

Por Donald Judd, Kevin Liptak y Hira Humayun, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, accedió a una pausa de una semana en los ataques a las principales ciudades de Ucrania, incluida la capital, Kyiv, mientras el país enfrenta temperaturas invernales extremadamente bajas.

Trump hizo esta afirmación, que no ha sido confirmada por Rusia, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca este jueves.

“Personalmente le pedí al presidente Putin que no atacara Kyiv ni otras ciudades durante una semana, y él aceptó hacerlo”, dijo Trump durante la reunión, citando el “frío extremo” que enfrenta Ucrania.

Trump no precisó cuándo tuvo lugar la conversación con Putin, pero su comentario se produce mientras Rusia ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, dejando a grandes zonas del país con cortes y escasez de electricidad.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a Trump y dijo que una posible pausa temporal en los ataques durante el periodo invernal extremo podría ayudar a proteger la infraestructura energética crítica de Ucrania, calificando el suministro eléctrico como “la base de la vida”.

“Valoramos los esfuerzos de nuestros socios para ayudarnos a proteger vidas. Gracias, presidente Trump”, escribió Zelensky en X, agregando que Ucrania espera que el acuerdo se cumpla.

Zelensky confirmó que se discutió una posible pausa temporal en los ataques a la infraestructura energética durante reuniones trilaterales entre funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Abu Dhabi la semana pasada.

Una persona familiarizada con las discusiones dijo que funcionarios estadounidenses plantearon la idea de una pausa en los combates, aunque en ese momento no estaba claro si Moscú estaría de acuerdo.

Rusia no ha confirmado públicamente haber aceptado ninguna propuesta de pausa en los ataques. Consultado el jueves sobre un posible alto el fuego energético, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no ofreció aclaraciones: “No, no puedo comentar sobre eso todavía”. CNN ha solicitado comentarios adicionales al Kremlin.

Intentos previos de tregua temporal entre Rusia y Ucrania no han logrado mantenerse. Ucrania acusó a Rusia de violar un alto el fuego de tres días planeado en mayo del año pasado, que Moscú anunció por “consideraciones humanitarias”. Aunque medios estatales rusos dijeron que la tregua entró en vigor, el ejército ucraniano afirmó que los ataques continuaron durante ese periodo. El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que sus militares “cesaron todas las hostilidades” y acusó a Ucrania de seguir atacando. Rusia dijo que “reflejaría” las acciones de Ucrania.

Antes en la guerra, las autoridades ucranianas suspendieron planes para evacuar civiles de Mariúpol, citando violaciones rusas de una pausa acordada en marzo de 2022.

En su publicación agradeciendo a Trump, Zelensky afirmó que estos “pasos de desescalada contribuyen al progreso real hacia el fin de la guerra”. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, expresó optimismo similar, diciendo este jueves que el Gobierno estaba “logrando mucho progreso” en la negociación de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y que tras la reunión en Abu Dhabi, “el pueblo de Ucrania ahora tiene esperanza y expectativas de que pronto lograremos un acuerdo de paz”.

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la “reivindicación territorial sobre Donetsk” es el principal punto pendiente en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Aún existe una brecha, pero al menos hemos podido reducir el conjunto de temas a uno central, y probablemente será muy difícil, pero es en el que se está trabajando”, dijo a legisladores.

Sin embargo, este jueves, el asesor del Kremlin, Yury Ushakov, matizó la valoración de Rubio sobre el estado de las negociaciones.

“Creo que no”, dijo Ushakov al canal Rossiya-1 en respuesta a los comentarios de Rubio, según la agencia estatal rusa TASS. Anteriormente, Ushakov dijo a medios rusos que el tema territorial era el mayor de muchos asuntos aún en la agenda, de acuerdo con TASS.

La supuesta pausa en los ataques rusos llega en un momento crítico, cuando Ucrania enfrenta temperaturas bajo cero, agravadas por los repetidos ataques rusos a la infraestructura crítica.

Los ataques rusos a la infraestructura energética han causado importantes cortes de electricidad en Kyiv, según el ministro de Energía de Ucrania, y varias otras regiones, incluidas Odesa, Járkiv y Donetsk, también sufren apagones.

Sebastian Shukla, Daria Tarasova-Markina, Jennifer Hansler y Moriah Thomas, de CNN, contribuyeron a este informe.