Trump tiene miedo de la política de ICE. Y se nota

Análisis de Aaron Blake, CNN

Incluso después de una conferencia de prensa la mañana de este jueves por parte del nuevo líder del Gobierno de Donald Trump en la ofensiva migratoria en Minneapolis, Tom Homan, todavía no está claro exactamente cuánto cambiará la misión tras la muerte de Alex Pretti.

Pero lo que sí es absolutamente claro es que el Gobierno teme el costo político del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de sus operaciones de control migratorio en este momento.

Una serie de nuevos acontecimientos —no solo en Minneapolis, sino también en Maine y Washington— lo demuestran.

Incluso cuando Homan da señales de que habrá un esfuerzo más suave, más enfocado y apegado a las normas, y menos agentes en Minneapolis, recibimos noticias de que Trump está retirando la operación en el otro estado donde ha iniciado un esfuerzo similar de control migratorio.

Mientras tanto, la Casa Blanca y los republicanos parecen estar preparándose para hacer concesiones legislativas significativas en materia de cumplimiento migratorio para evitar un cierre del Gobierno.

Aún queda mucho por desarrollarse. Pero desglosaremos dónde estamos.

La gran pregunta en este momento es qué sucede en el terreno en Minneapolis.

La conferencia de prensa de Homan de este jueves fue ligera en detalles, pero contundente en sugerencias de un nuevo rumbo.

Quizás la mayor noticia fue que Homan dijo que habría una “reducción”. No dijo cuán grande ni cuán pronto; en cambio, dijo que el plan aún se está elaborando. Pero sí dio a entender que sucedería al menos en cierta medida independientemente de las condiciones en el terreno.

“Sí, lo dije”, afirmó. “Reducir el número de personas aquí”.

“La reducción va a suceder, basándose en estos acuerdos”, añadió. “Pero la reducción puede ser aún mayor si la retórica de odio, los obstáculos y la interferencia cesan”.

Homan también enfatizó repetidamente que las operaciones serían “dirigidas” y se enfocarían en los riesgos para la seguridad y la seguridad nacional, lo cual sugiere que el Gobierno está menos interesado en redadas amplias y detener a personas al azar.

Por supuesto, el Gobierno ha insistido durante mucho tiempo en que sus acciones de cumplimiento están “dirigidas”. Pero Homan dijo que su enfoque sería diferente, señalando que el esfuerzo “se desvió” de ese enfoque dirigido “un poco”.

Homan hizo una serie de comentarios que parecían destinados a distanciarse de la actitud previa del Gobierno de no pedir disculpas y nunca dar marcha atrás.

“No quiero escuchar que todo lo que se ha hecho aquí ha sido perfecto”, dijo Homan en un momento. Añadió que los agentes que no actúen con profesionalismo “serán sancionados” y que la operación sería “más segura” y “en regla”.

Eso podría interpretarse como un reproche al destituido jefe de la operación en Minneapolis, Gregory Bovino, quien dijo la semana pasada que “todo lo que hacemos cada día es legal, ético, moral, bien fundamentado en la ley”. Incluso podría leerse como una corrección al asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien a principios de este mes afirmó que ICE tenía “un historial impecable de deportación de no ciudadanos”.

Por otro lado, Homan al menos trató de combatir la idea de que se trataba de una capitulación. Criticó repetidamente la retórica de los manifestantes —aunque reconociendo su derecho a protestar— y dijo que el Gobierno “no está renunciando” a su misión.

“Me quedaré hasta que el problema desaparezca”, dijo.

Habrá que ver cuánto cambia en las próximas horas y días. Pero es revelador que el Gobierno al menos sienta la necesidad de señalar este enfoque más suave.

Y dado que todas las cámaras están enfocadas en lo que hacen sus agentes, será bastante fácil notar si solo fueron palabras.

En una nota relacionada, la senadora republicana Susan Collins de Maine anunció este jueves por la mañana que ICE estaba poniendo fin de manera repentina a sus esfuerzos recientemente intensificados en su estado, que, al igual que Minnesota, tiene una considerable población somalí.

Collins había instado a ICE a hacer eso tanto en Maine como en Minnesota.

Siempre fue un movimiento extraño por parte del Gobierno elegir Maine, dado que Collins es sumamente importante para sus esfuerzos por mantener el control del Senado en las elecciones de medio término de este año. La presencia de ICE allí corría el riesgo de provocar una reacción negativa.

El nuevo anuncio sugiere que el Gobierno se ha dado cuenta de que esto no fue una gran idea, aunque sea de manera tardía.

La misión se anunció hace apenas ocho días.

Tal vez lo más llamativo han sido las maniobras en Washington, donde la Casa Blanca y los republicanos parecen inusualmente dispuestos a hacer concesiones a los demócratas.

Manu Raju y Jeff Zeleny de CNN informaron el miércoles por la noche que la Casa Blanca se estaba acercando a las demandas de los demócratas para eliminar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional del paquete de gastos actual más grande antes de un posible cierre del Gobierno esta semana. Eso permitiría que las negociaciones sobre la restricción de las tácticas de ICE continúen en las próximas semanas.

Los líderes republicanos a principios de esta semana habían descartado la idea de dividir el proyecto de ley de financiamiento, pero los demócratas —cuyos votos se requieren para superar obstrucciones en el Senado— han jugado duro. Incluso los centristas que cedieron al final del cierre a fines del año pasado han mantenido un frente unido con el liderazgo y rechazado los intentos de la Casa Blanca de negociar con ellos por separado.

Nada de esto significa que la Casa Blanca y los republicanos vayan a dar a los demócratas todos los cambios de políticas que quieren. (El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, presentó varias demandas el miércoles, incluyendo restringir patrullas itinerantes y la capacidad de los agentes para usar la fuerza, así como exigir cámaras corporales y prohibir las máscaras).

No obstante, hay una clara sensación de que los demócratas tienen actualmente gran parte de la influencia. Los republicanos ni siquiera están hablando de forma muy dura.

El senador demócrata Brian Schatz de Hawai dijo que los republicanos “parecen entender la gravedad de la situación socialmente, y estoy seguro de que podemos lograrlo”.

Esto es, en cierto modo, solo un reconocimiento de la realidad política para la Casa Blanca. Las encuestas claramente han mostrado una tendencia en su contra en las últimas semanas.

Las encuestas de CBS News-YouGov han mostrado que el porcentaje de estadounidenses que dicen que ICE es “demasiado duro” subió del 53 % en octubre al 56 % en noviembre y al 61 % después de que un agente de ICE disparara y matara a Renee Good a principios de este mes.

Una encuesta de Reuters-Ipsos del miércoles mostró que la aprobación de Trump en inmigración cayó a su nivel más bajo en cualquiera de sus dos mandatos, con un 39 %.

Y una encuesta de Fox News del jueves mostró que casi tantos estadounidenses estaban a favor de llegar tan lejos como para abolir ICE (36 %) como los que se oponían a ello (42 %). El apoyo a la abolición es el doble de lo que era cuando el movimiento de “abolir ICE” comenzó a finales de la década de 2010.

Sin embargo, también hemos visto cómo Trump suele seguir adelante incluso cuando sus políticas son impopulares en las encuestas. Es terco en ese sentido, especialmente si se trata de una política que le importa.

Por alguna razón, este tema parece diferente. Y Trump y su partido al menos están coqueteando con la capitulación.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.