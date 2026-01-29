Trump amenaza con imponer aranceles adicionales a países que vendan o entreguen petróleo a Cuba. México es el principal

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que impondrá aranceles adicionales a los productos de países que vendan o entreguen petróleo a Cuba, de acuerdo con un decreto del presidente Donald Trump dado a conocer por la Casa Blanca.

La medida representa un paso más en las presiones de Estados Unidos contra Cuba, una nación en la que Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que esperan ver un cambio político pronto.

“El decreto impone un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que directa o indirectamente provea de petróleo a Cuba”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Washington dice que la medida se debe a que Cuba apoya a “actores hostiles” para Estados Unidos, su seguridad nacional y su política exterior.

Argumenta que Cuba permite que estos “agentes malignos” tengan presencia militar y de inteligencia en su territorio y señala que Rusia es un ejemplo de ello. También señala que Cuba da refugio al grupo islamista libanés Hezbollah, que Estados Unidos considera terrorista, y “apoya a adversarios en el hemisferio occidental, socavando las sanciones de EE.UU. y la estabilidad regional”.

La Casa Blanca agrega que el Gobierno de Cuba “persigue y tortura a opositores políticos, niega la libertad de expresión y de prensa, obtiene ganancias de la miseria del pueblo cubano e incita al caos al diseminar la ideología comunista en la región”.

CNN contactó a la Cancillería de Cuba para pedir comentarios sobre esta orden ejecutiva y los señalamientos de Estados Unidos y está en espera de respuesta. Pero La Habana ha insistido en los últimos días en su “firme posición antiimperialista e inclaudicable” frente a Estados Unidos.

Cuba ha enfrentado crecientes presiones de Estados Unidos luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un operativo militar estadounidense efectuado el 3 de enero.

Maduro es acusado en EE.UU. de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que él rechaza, y desde que asumió el poder en 2013 hasta su derrocamiento este año fue un cercano aliado de Cuba, país al que apoyó con exportaciones de petróleo.

Otro proveedor de petróleo de Cuba en la región es México, que en 2025 dio a la isla alrededor del 44% del hidrocarburo que recibió desde el exterior, según estimaciones de especialistas, más que cualquier otro país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho esta semana que la decisión de enviar petróleo a Cuba es “una decisión soberana”. Afirma que México envía el hidrocarburo al país caribeño por dos vías: los contratos que establece la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y como ayuda humanitaria.

CNN contactó a la Presidencia de México y a Pemex para pedir comentarios tras conocerse el decreto de Trump este jueves y espera respuesta.

