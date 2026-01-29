“Productiva y cordial conversación”: Sheinbaum anuncia nueva llamada con Trump y dice que seguirán “trabajando conjuntamente”

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que mantuvo una nueva llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la que calificó de “productiva y cordial”.

“Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”, escribió la mandataria de México en X.

“Fue una llamada cordial, amable, duró como 40 minutos, hablamos de varios temas”, señaló Sheinbaum al inicio de su conferencia matutina este miércoles, la cual inició más tarde de la habitual.

En su breve mensaje en X, Sheinbaum agregó que en la llamada también saludó a la primera dama de EE.UU., Melania Trump, “a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”.

La llamada ocurre en medio de una escalada en la violencia en México, particularmente en el estado de Guanajuato, donde recientemente murieron más de 10 personas tras ataques de comandos armados.

El tema de la seguridad ha sido un punto crítico en las relaciones entre México y Estados Unidos. Trump ha insistido en ayudar a México a frenar la inseguridad e incluso ha dicho que podría atacar a los cárteles de la droga por tierra en territorio mexicano, algo que Sheinbaum ha rechazado.

