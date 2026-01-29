Periodistas de política de The Washington Post instan a Jeff Bezos a detener los recortes masivos esperados en la redacción

Por Brian Stelter, CNN

Ante los despidos masivos que se esperan en The Washington Post en las próximas semanas, equipos de periodistas están enviando cartas apasionadas al propietario Jeff Bezos, instándolo a no reducir la redacción.

En una carta obtenida por CNN, los periodistas del periódico que cubren la Casa Blanca se unieron para defender algunas de las secciones que se enfrentan a recortes importantes.

“Si el plan, en la medida en que exista, es reorientarse hacia la política, queríamos enfatizar cuánto dependemos de la colaboración con las secciones de internacional, deportes, local, en realidad con todo el periódico. Y si otras secciones se reducen, todos nos vemos afectados”, escribió el jefe de la corresponsalía, Matt Viser, en uno de los canales internos de Slack del Post el jueves por la mañana.

La carta adjunta, firmada por Viser y los otros siete periodistas que cubren la Casa Blanca, defiende la necesidad de un “Washington Post diversificado”. Y trata de hablar el lenguaje de Bezos, apelando a él con datos y con la determinación de hacer crecer el Post.

“En un mes típico”, decía la carta, “algunos de nosotros hemos descubierto que más de la mitad de los nuevos suscriptores que trajimos al Post provenían de historias y exclusivas que dependían de secciones como Internacional y Local”.

Esas historias incluían recientes exclusivas sobre la acción militar estadounidense en Venezuela y la demolición del Ala Este por parte del presidente Donald Trump.

“El trabajo de nuestros colegas ayuda a impulsar el nuestro”, escribieron los periodistas.

Un portavoz del Post declinó hacer comentarios a CNN sobre los inminentes despidos.

Estas inusuales súplicas públicas a Bezos se producen después de varias señales privadas sobre recortes inminentes, incluido un memorando interno que indicaba que el Post ya no planeaba enviar periodistas a los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero.

Los periodistas temen que el Post se esté encaminando hacia la irrelevancia. Además se preguntan si a Bezos, que compró la publicación hace más de una década, todavía le importa.

Por lo tanto, los empleados están pasando por encima del editor del Post, Will Lewis, e intentando llamar la atención de Bezos directamente.

Los corresponsales internacionales, anticipando reducciones en sus filas, escribieron a Bezos el fin de semana pasado y dijeron que “una cobertura internacional sólida y potente es esencial para la marca del Washington Post y su éxito futuro, sea cual sea la forma que adopte el periódico en el futuro”.

Una segunda carta, de más de dos docenas de periodistas de la zona de Washington, enfatizó la importancia de la cobertura local. “Si permiten que la dirección del Post despida al personal local, que se ha reducido a la mitad en los últimos cinco años, el efecto en esta región y en sus habitantes será incalculable”, escribieron los periodistas.

La nueva carta de los corresponsales de la Casa Blanca es algo diferente, ya que no hay indicios de que sus puestos de trabajo estén en peligro.

En cambio, Lewis ha hablado en privado sobre la posibilidad de centrar la inversión del Post en política y algunas otras áreas clave, reduciendo la inversión en áreas como deportes y asuntos internacionales.

“Pero algunos de nuestros artículos más influyentes y leídos… se han basado en la colaboración con todos los departamentos de la redacción”, dijeron los corresponsales de la Casa Blanca a Bezos.

Tras varios años turbulentos y rondas previas de recortes de personal, los periodistas que han permanecido en el Post, incluso después de que se les ofrecieran indemnizaciones por despido voluntario, afirman que el personal está al límite.

“Ahora existe la fuerte sensación de que ni Jeff Bezos ni Will Lewis son gestores serios y de buena fe de The Washington Post”, dijo un corresponsal veterano.

Esta persona señaló que Bezos realizó cambios en la sección de Opinión que le costaron muy caro al Post. Bezos canceló un editorial previsto a favor de Kamala Harris a finales de 2024, lo que provocó cancelaciones masivas por parte de suscriptores preocupados, y luego anunció una línea editorial más afín a Trump para la sección de Opinión a principios de 2025, causando aún más revuelo.

Bezos y Lewis “nos llevaron a la ruina con sus decisiones, en particular con la reestructuración de la sección de Opinión, lo que nos costó cientos de miles de suscriptores”, dijo el corresponsal. “Ahora parece que el personal pagará las consecuencias”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.