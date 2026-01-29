El actor Paul Dano responde a las críticas de Quentin Tarantino hacia él

Por Lianne Kolirin, CNN

El actor Paul Dano ha roto su silencio sobre las duras críticas que Quentin Tarantino hizo sobre él.

El director de “Pulp Fiction” lanzó un feroz ataque contra Dano durante una entrevista en “The Bret Easton Ellis Podcast” en un episodio publicado el mes pasado.

Durante la conversación, Tarantino dijo que su quinta película favorita del siglo XXI era “There Will Be Blood”, pero añadió una salvedad.

Dijo que la película de 2007, dirigida por Paul Thomas Anderson, habría sido su primera o segunda favorita de no ser por “un gran y enorme defecto, y el defecto es Paul Dano”. Para empeorar las cosas, describió a Dano como “un tipo tan débil, débil y poco interesante”.

Dano, quien interpretó dos papeles en la película como los gemelos idénticos Eli y Paul Sunday, no respondió públicamente a los comentarios del director, aunque algunas de las mayores estrellas de Hollywood salieron en su defensa.

Ahora, un reportero de Variety le preguntó a Dano en una proyección por el 20º aniversario de “Little Miss Sunshine” en el Festival de Cine de Sundance sobre el arrebato de Tarantino.

Aunque Dano no respondió directamente a los comentarios de Tarantino, dijo sobre el apoyo recibido: “Eso fue realmente agradable. También estoy increíblemente agradecido de que el mundo hablara por mí, así no tuve que hacerlo yo”.

Dano ha recibido el apoyo de algunas de las figuras más importantes de Hollywood.

Toni Collette, quien actuó junto a Dano en la película ganadora del premio Oscar “Little Miss Sunshine”, dijo en el artículo publicado el miércoles: “¿En serio vamos a hablar de eso? Que se j**a ese tipo (Tarantino)”. Y añadió: “¿Quién hace eso?”

Mientras tanto, el actor y director Ben Stiller publicó el mes pasado en X: “Paul Dano es jo****mente brillante”. Y Reese Witherspoon dijo en Threads: “Paul Dano es un actor increíblemente talentoso y versátil. Más importante aún, es un caballero”.

Durante su discurso como mejor actor en los premios AARP a principios de este mes, George Clooney dijo: “No disfruto ver a la gente ser cruel con los actores”, y añadió que sería un “honor” trabajar con Dano.

Los directores de “Little Miss Sunshine” también defendieron a Dano esta semana.

Jonathan Dayton dijo a Variety que los comentarios de Tarantino eran una “vergüenza”, y añadió: “Solo puedo pensar que la crudeza de su actuación incomodó a Tarantino”.

Valerie Faris añadió: “Lo interesante fue la gente que salió a defender a Paul… es querido por muchos. Es muy inteligente”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Lisa Respers France, de CNN.