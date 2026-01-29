Barry Diller intentó comprar CNN a Warner Bros. Discovery, según fuentes

Por Brian Stelter, CNN

CNN no está a la venta, reiteró la compañía este miércoles después de un informe periodístico sobre el interés del magnate de los medios Barry Diller en comprar la cadena de cable de Warner Bros. Discovery.

Diller se acercó a Warner Bros. Discovery, WBD para abreviar, para hablar de un posible acuerdo el año pasado, informó el Wall Street Journal.

Dos personas a las que se les permitió hablar libremente bajo condición de anonimato para esta historia confirmaron que Diller hizo repetidos acercamientos a WBD y manifestó que sigue interesado en CNN.

Otros multimillonarios e inversores de medios también han explorado posibles caminos para adquirir CNN en los últimos años.

Sin embargo, hay varias razones por las que WBD no se ha separado de la cadena de noticias.

En primer lugar, CNN es una piedra angular de los lucrativos acuerdos de transmisión de la empresa matriz con distribuidores de cable y satélite, que también cubren canales como TNT y Food Network.

WBD está actualmente en proceso de dividirse en dos partes que cotizarán en bolsa: Warner Bros., que albergará el estudio de cine homónimo y HBO, y Discovery Global, que contendrá CNN y otros canales.

“CNN es una parte increíblemente importante del futuro de Discovery Global una vez que se separe de Warner Bros. CNN no estaba ni está a la venta”, declaró un portavoz de WBD en respuesta al informe del Journal.

Pero eso no ha impedido que los pretendientes sigan llamando. Como dijo una persona involucrada en el asunto: “No es ninguna novedad que haya gente interesada en la principal cadena mundial de noticias, pero no hay ninguna buena razón para vender CNN”.

Sin embargo, el interés de Diller puede ser relevante para el actual debate en Wall Street sobre la futura valoración de Discovery Global.

Una vez que la división de WBD entre en vigor este verano, Netflix ha acordado comprar Warner Bros. por US$ 27,75. Discovery Global cotizará por separado.

Pero Paramount ha ofrecido US$ 30 por acción por todo WBD, incluyendo CNN y los demás canales.

La junta directiva de WBD ha rechazado la oferta hostil de Paramount, argumentando que el acuerdo con Netflix es superior. Entre las razones: el acuerdo con Netflix permitirá a los accionistas “valorar las marcas icónicas y el alcance global de Discovery Global”.

Paramount ha argumentado que Discovery Global tendría poco o ningún valor patrimonial. WBD lo ha rechazado y argumentado que Discovery Global podría alcanzar hasta US$ 6,86 por acción en una adquisición.

Una presentación financiera reciente de WBD mostró que se espera que CNN genere US$ 1.800 millones en ingresos este año y registre US$ 600 millones en ganancias.

El Journal no especificó la oferta de Diller por la cadena de noticias. Pero el informe sobre su interés podría aumentar las conversaciones sobre la valoración general de Discovery Global.

Diller, de 83 años, es el presidente de IAC, un holding de medios de comunicación que controla People, The Daily Beast y docenas de otras marcas.

Su consulta sobre CNN no llegó al nivel de la junta directiva de WBD el año pasado, comentó una de las personas involucradas en el asunto.

La persona también señaló que cualquier venta de este tipo tendría consecuencias fiscales indeseables para WBD.

También puede haber consideraciones políticas prácticas. Diller es un crítico veterano del presidente Donald Trump y un destacado donante demócrata, precisamente el tipo de persona que el presidente no quiere que sea dueño de CNN.

El mandatario declaró en diciembre, poco después de que Netflix firmara el acuerdo con Warner Bros., que “creo que quienes han dirigido CNN durante tanto tiempo son una vergüenza. Creo que es imperativo vender CNN”.

En ese momento, sus comentarios implicaban que estaba a favor de la oferta de adquisición hostil de Paramount, aunque más tarde ese mismo mes también criticó a Paramount.

Un ejecutivo de medios opinó que un intento de adquisición de CNN liderado por Diller sería imposible porque “todo el mundo entiende que las fusiones y adquisiciones pasan por la Oficina Oval en estos momentos”.

Diller no respondió a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche. Un portavoz del IAC se negó a hacer declaraciones.

En una entrevista del año pasado coincidiendo con la publicación de sus memorias, “Who Knew”, Diller expresó su confianza en el futuro de CNN como negocio.

“¿Cuál es el futuro de la televisión?”, preguntó el presentador Fareed Zakaria. “¿Seguirá existiendo CNN?”

“A menos que unos idiotas realmente vengan a operarlo, por supuesto que existirá”, bromeó Diller en respuesta.

“Creo que es la única marca de noticias institucionales a nivel mundial que, en mi opinión, tiene futuro porque es video”, afirmó Diller. “Ahora solo necesita encontrar una huella digital para el video”.

A fines del año pasado, CNN lanzó una suscripción de streaming llamada All Access, dirigida a quienes cancelan su servicio de cable y a personas que consumen noticias principalmente en sus teléfonos.

CNN manifestó en un comunicado de prensa esta semana que superó “sus objetivos de suscripción para 2025 y tuvo un fuerte comienzo en 2026”.

