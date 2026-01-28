Amazon despide a otros 16.000 empleados

Por Jordan Valinsky, CNN

Amazon despedirá a 16.000 empleados, la segunda ronda de recortes masivos de personal en tres meses, mientras lucha por mejorar su posición en la carrera por el dominio de la inteligencia artificial.

En una publicación de blog el miércoles, la compañía afirmó que necesitaba simplificar los procesos para agilizar la toma de decisiones.

“Hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo la burocracia, aumentando la responsabilidad y eliminando trámites innecesarios”, declaró Beth Galetti, vicepresidenta sénior de recursos humanos de Amazon.

A finales de octubre, Amazon anunció el despido de 14.000 empleados corporativos, siguiendo la visión del CEO Andy Jassy de operar como la startup más grande del mundo. Jassy busca que la empresa mantenga su agilidad para adaptarse rápidamente a los cambios que la inteligencia artificial está generando en el sector tecnológico.

Galetti afirmó en la publicación de blog que estas oleadas de despidos no se convertirán en una práctica habitual, a pesar de que Jassy predijo que Amazon continuaría reduciendo su plantilla debido a la inteligencia artificial. En cambio, Amazon está evaluando la “responsabilidad, la velocidad y la capacidad de innovación para los clientes, y realizando los ajustes necesarios”, explicó Galetti.

Sin embargo, añadió que Amazon contratará personal en áreas estratégicas y funciones que son fundamentales para su futuro.

Según una encuesta de 2024 presentada ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, Amazon cuenta con más de 350.000 empleados corporativos, por lo que la suma de ambos recortes representa aproximadamente el 9 % del personal administrativo de la empresa.

Los despidos comenzarán el miércoles en toda la compañía. La mayoría de los empleados tendrán 90 días para buscar nuevos puestos internamente, mientras que quienes no sean recontratados en Amazon recibirán una indemnización por despido y beneficios adicionales, según informó la empresa.

Según se informó, los despidos se anunciaron al personal el martes por la noche a través de un correo electrónico interno. Al parecer, ese correo electrónico se envió por error, ya que hacía referencia a una entrada de blog que no se publicó hasta el miércoles por la mañana.

Jassy se ha pronunciado abiertamente sobre el impacto de la IA en Amazon. El año pasado, escribió en una publicación de blog para los empleados que las mejoras de eficiencia derivadas de esta tecnología permitirían a la empresa reducir su plantilla.

“A medida que implementemos más IA generativa y agentes de IA, esto cambiará la forma en que trabajamos. Necesitaremos menos personas para algunos de los trabajos que se realizan actualmente y más personas para otro tipo de trabajos”, admitió sin rodeos.

Jassy afirmó que Amazon no era la única empresa en esta situación: previó que miles de millones de agentes de IA se pondrían en funcionamiento en todas las empresas y sectores.

“Muchos de estos agentes aún no se han desarrollado, pero no se equivoquen, están llegando, y lo harán rápidamente”, dijo Jassy.

A pesar de la preocupación de que la IA esté eliminando puestos de trabajo, el temor de que esto esté ocurriendo de forma generalizada es exagerado, según un informe de Vanguard.

De hecho, los empleos con alta exposición a la automatización mediante IA están creciendo más rápido que antes de la pandemia, incluso más rápido que el resto de las ocupaciones, según afirmó recientemente la firma de inversión.

Estos hallazgos no significan necesariamente que los trabajadores preocupados por la posible disrupción de sus carreras debido a la IA puedan estar tranquilos. Algunas empresas han informado recientemente que están eliminando algunos puestos de trabajo porque la IA puede automatizar las tareas de los trabajadores de nivel inicial o aumentar la eficiencia de los empleados actuales.

Sin embargo, no hay pruebas de que la tecnología esté causando daños generalizados, al menos no por ahora.

