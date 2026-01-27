Trump se reunió durante dos horas con Noem en medio de las tensiones por la situación en Minneapolis

Por Alayna Treene, CNN

El presidente Donald Trump se reunió durante casi dos horas con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y su asesor principal, Corey Lewandowski, en la Oficina Oval el lunes por la noche, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con la reunión, después de que Noem solicitara hablar con Trump en persona.

La reunión se produce en un momento en que el Gobierno de Trump ha mostrado sus primeros signos de retroceso en Minneapolis tras el tiroteo mortal de Alex Pretti el sábado, la segunda persona muerta por agentes federales en la ciudad este mes.

Trump no puso en cuestión la continuidad de Noem ni de Lewandowski en sus cargos, según las fuentes. En cambio, el grupo mantuvo una conversación franca sobre cómo continuar implementando la agenda de inmigración del presidente en Minnesota en medio de la reacción negativa a nivel nacional —incluidas las críticas de algunos republicanos— y de los disturbios en el estado.

Otros altos funcionarios de Trump, incluida la jefa de gabinete Susie Wiles, la secretaria general Karoline Leavitt y el director de comunicaciones Steven Cheung, también asistieron a la reunión, que fue reportada por primera vez por The New York Times.

La Casa Blanca se negó a hacer comentarios sobre la reunión, aunque un funcionario reiteró el apoyo del presidente a Noem.

Tras el tiroteo del sábado, los funcionarios de la administración compartieron una avalancha de afirmaciones que han sido contradichas por grabaciones de video o que carecen de respaldo por cualquier evidencia presentada hasta el momento. Durante el fin de semana, el comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien había estado liderando la campaña en Minneapolis, se enfrentó con legisladores y otras personas en línea, afirmando en publicaciones en las redes sociales que Pretti estaba agrediendo a agentes federales antes de ser asesinado.

Se espera que Bovino, cuyas cuentas de redes sociales fueron suspendidas por el DHS el lunes, abandone Minneapolis este martes después de que Trump anunciara que enviará al zar de la frontera, Tom Homan, para dirigir la operación.

Consultada sobre la reunión en la Oficina Oval en Fox News, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo este martes que Trump y Noem han tenido “discusiones extensas”.

“No puedo entrar en esos detalles, pero la secretaria Noem continuará supervisando, por supuesto, el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo McLaughlin. Añadió que Noem está “muy contenta” de que Homan esté al mando de las operaciones de inmigración en Minneapolis.

Investigaciones de Seguridad Nacional, la agencia de investigación del DHS, está liderando la investigación federal sobre el tiroteo del sábado, con el FBI actuando en un papel de apoyo, según los funcionarios. Pero días después de la muerte, persisten las dudas sobre el estado de las investigaciones. El Departamento de Justicia no ha abierto una investigación por violación de los derechos civiles, y se ha establecido un centro de coordinación de crisis en Minneapolis para investigar a los manifestantes.

Con información de Kaanita Iyer, Daniel Dale, Priscilla Alvarez, Michael Williams, Holmes Lybrand y Aaron Blake, de CNN.

