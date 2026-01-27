Tras años de negaciones, un tribunal ruso admite accidentalmente que el buque insignia del mar Negro fue hundido por Ucrania

Por Ivana Kottasová y Anna Chernova, CNN

Rusia admitió por primera vez que un misil ucraniano hundió su preciado buque insignia del mar Negro. Sin embargo, luego borró la declaración y volvió a la versión oficial de que el crucero de misiles guiados Moskva se hundió debido a un extraño accidente.

El Moskva era uno de los buques de guerra más importantes de Rusia cuando se hundió en abril de 2022, apenas siete semanas después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala en Ucrania.

Kyiv se apresuró a afirmar que había atacado el buque con su misil de crucero antibuque Neptune, pero Rusia impulsó una narrativa diferente del incidente.

El Ministerio de Defensa ruso siempre insistió en que el Moskva se hundió tras un incendio que causó la explosión de las municiones a bordo. Las Fuerzas Armadas rusas declararon entonces que la tripulación del buque de guerra fue evacuada, aunque posteriormente admitió que algunos estaban desaparecidos.

Según el medio de comunicación ruso independiente Mediazona, un tribunal militar de Moscú corrigió inadvertidamente la semana pasada la versión oficial del Kremlin. El tribunal, según Mediazona, emitió un comunicado sobre la sentencia de un comandante de la Armada ucraniana que ordenó ataques contra el Moskva y otro buque, la fragata Almirante Essen. Según el tribunal, fue condenado a cadena perpetua en ausencia.

La declaración fue rápidamente borrada del sitio web del tribunal, pero no antes de que Mediazona lograra descargarla.

La pérdida del Moskva fue extremadamente vergonzosa para Rusia y marcó una de las victorias más significativas de Ucrania en la guerra hasta el momento.

CNN preguntó a las autoridades rusas sobre la aparente retractación. Irina Zhirnova, portavoz del Tribunal Militar del Segundo Distrito Occidental, quien habría emitido la declaración ahora eliminada, afirmó que no habría comentarios. Las Fuerzas Armadas rusas no respondieron a la solicitud de CNN.

Mediazona ha venido informando sobre las circunstancias del hundimiento del Moskva. También, el medio publicó testimonios de las familias de los marineros que murieron y cuyas muertes nunca fueron reconocidas oficialmente por las Fuerzas Armadas del Kremlin.

“El 13 de abril de 2022, un ataque con dos misiles impactó al crucero lanzamisiles Moskva de la Guardia, causando un incendio y humo que llenó el interior del barco”, indicó el tribunal en el comunicado, según Mediazona.

“La explosión, el fuego y el humo mataron a 20 tripulantes del crucero, 24 sufrieron heridas de diversa gravedad y ocho estaban desaparecidos, incluso durante la batalla de más de seis horas por la supervivencia del barco”, indicó el comunicado, según Mediazona, y agregó que el barco “no estaba involucrado” en la operación de Rusia en Ucrania.

Cuando CNN le pidió un comentario, Dmytro Pletenchuk, portavoz de las Fuerzas Navales de Ucrania, dijo que era difícil para Rusia negar los hechos del hundimiento, especialmente porque las familias de la tripulación del Moskva han estado hablando.

La retractación de la declaración del tribunal es simplemente el último fracaso propagandístico de las autoridades rusas.

En los primeros días de la invasión, la agencia estatal de noticias rusa, RIA Novosti, publicó, y rápidamente retiró, una editorial que celebraba prematuramente la victoria de Rusia en la guerra. Casi cuatro años después, las fuerzas rusas continúan avanzando en el frente, donde logran avances territoriales graduales a un coste extremadamente elevado, mientras que Ucrania ha logrado recuperar vastas zonas que Moscú había invadido inicialmente.

Las Fuerzas Armadas rusas y el Kremlin han ejercido un control extremadamente estricto sobre la narrativa en torno a la guerra de Rusia contra Ucrania, e incluso se han negado a llamar al conflicto una “guerra”. En cambio, se refieren a él como una “operación militar especial” de Rusia.

Numerosos periodistas que han informado sobre los hechos, incluyendo la divulgación de los documentos que evidencian las masacres cometidas por soldados rusos en Bucha y otros lugares, han sido encarcelados por difundir “información falsa” sobre el Ejército ruso.

El Comité para la Protección de los Periodistas declaró en diciembre que al menos 27 periodistas habían sido encarcelados por cargos penales relacionados con su labor periodística desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala. El comité indicó que cuatro fueron liberados, dos exiliados y uno asesinado. El resto sigue en prisión.

Con información de Daria Tarasova-Markina, de CNN