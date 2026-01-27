Los usuarios de TikTok se quejan de que no se suben videos contra ICE. La compañía atribuye la situación a problemas técnicos

Por Scottie Andrew, CNN

La comediante Megan Stalter, quien publica escenas absurdas de personajes para una audiencia de cientos de miles de personas en Instagram y TikTok, intentó compartir un video diferente el sábado por la noche. Impulsada por la muerte de Alex Pretti, el enfermero a quien un agente o agentes federales de inmigración dispararon ese día, se había grabado instando a sus compañeros cristianos a denunciar las redadas de ICE en Minneapolis.

“Tenemos que abolir el ICE”, dijo Stalter en el video. “De verdad creo que eso es exactamente lo que haría Jesús”.

En Instagram, el video fue republicado más de 12.000 veces. Pero su petición nunca llegó a TikTok. En una publicación posterior en Instagram, dijo que había intentado subir el video a TikTok varias veces sin éxito, y que luego se dio por vencida y borró su cuenta de TikTok por completo, creyendo que su contenido estaba siendo censurado por tratarse de ICE. (CNN contactó a Stalter para obtener comentarios).

Otros usuarios reportaron la misma combinación de eventos, estableciendo una conexión circunstancial entre sus esfuerzos por crear videos sobre ICE y las dificultades que tuvieron para publicarlos durante el fin de semana. La controversia llamó la atención del senador demócrata de Connecticut, Chris Murphy, quien afirmó que, entre las “amenazas a la democracia”, la supuesta censura en TikTok era “la principal”. (CNN contactó a la oficina de Murphy para obtener comentarios).

TikTok declaró en un comunicado que los fallos de la aplicación se debieron a un corte de energía en un centro de datos estadounidense. Como resultado, un portavoz de TikTok US Joint Venture declaró a CNN que la carga y recomendación de videos está tardando más. Los problemas técnicos persisten, afirmó TikTok, y no están relacionados con las noticias de la semana pasada.

La semana pasada, una empresa conjunta de propiedad mayoritaria estadounidense tomó el control de los activos de TikTok en Estados Unidos, en un acuerdo impulsado por la administración Trump al amparo de una ley de 2024 que exige que la aplicación se desprenda de su anterior propiedad china o se enfrente a una prohibición en Estados Unidos. Entre sus nuevos inversores se encuentra la empresa tecnológica Oracle, cuyo CEO, Larry Ellison, es un estrecho colaborador del presidente Donald Trump. Oracle almacenará los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok en un “entorno seguro en la nube estadounidense”, según TikTok , y la nueva empresa conjunta “tendrá autoridad para tomar decisiones sobre políticas de confianza y seguridad, así como moderación de contenido”.

Como plataforma privada, TikTok tiene la libertad de influir en lo que los usuarios pueden subir o ver. Aunque las acusaciones de censura de TikTok sean indemostrables, es comprensible que los usuarios estadounidenses sean cada vez más escépticos con respecto a la plataforma en este momento, afirmó Casey Fiesler, profesor asociado de ética tecnológica y derecho de internet en la Universidad de Colorado, Boulder.

“No hay mucha confianza en los líderes de las plataformas de redes sociales en general”, declaró Fiesler a CNN. “Y dada la conexión entre la nueva propiedad de TikTok y la administración Trump, tan involucrada en lo que está sucediendo con ICE en Minnesota, no sorprende que haya una gran falta de confianza”.

Fiesler dijo que no le “sorprendían” las preocupaciones sobre censura en TikTok, dado el momento.

Casi inmediatamente después de que cambiara la supervisión de las operaciones de TikTok en Estados Unidos, comenzó a difundirse información errónea sobre los cambios en los nuevos términos de servicio de la aplicación, incluidos los que se aplicaban al intercambio de ubicación y la recopilación de datos, dijo Fiesler.

“Muchos usuarios de TikTok están preocupados por las implicaciones de esta nueva propiedad, tanto en cuanto a quién tiene acceso a sus datos como a cómo podrían cambiar las recomendaciones de contenido”, afirmó Fiesler. “Creo que son preocupaciones válidas”.

Hace unos días, Fiesler publicó algunos videos para desmentir los rumores sobre los cambios en las condiciones de servicio, y se subieron sin problemas. Ha intentado subir dos videos desde el domingo por la tarde, uno de los cuales, según afirma, aún está “en revisión” por parte de TikTok y no se puede ver públicamente. Si bien ambos aluden en general a las acciones del ICE en Minneapolis, lo utilizó como marco para hablar sobre alfabetización mediática. Uno de los videos se subió correctamente el lunes, aunque los subtítulos y el contador de visualizaciones dejaron de funcionar durante varias horas, según explicó.

“Aunque no se trate de censura intencionada, ¿tiene importancia? Quizás en términos de percepción y confianza”, dijo Fiesler.

Jen Hamilton, enfermera y autora con más de 4,5 millones de seguidores en TikTok , dice que comenzó a sospechar de TikTok el 22 de enero, el día del anunciado cambio de control en Estados Unidos, cuando un video que hizo sobre Liam Conejo Ramos, de 5 años, siendo secuestrado por agentes federales no se subió.

“Fue muy irónico que el primer día de esta toma publicara algo sobre ICE y que el público no pudiera verlo”, dijo Hamilton a CNN, y agregó que sus seguidores aún no pueden ver el video.

Después de publicar una imagen sobre Pretti, no pudieron subir sus siguientes cuatro videos, dijo.

“Algo ha cambiado en la forma en que se publica el contenido en la plataforma, o en cómo se permite que esté en ella”, dijo, aunque señaló que no tenía pruebas de haber sido censurada personalmente. “Y me parece muy irónico que sea el mismo día en que se impone que la gente no pueda publicar su contenido”.

Sería increíblemente difícil demostrar que TikTok censura contenido sobre ICE debido a la opacidad de su proceso de recomendación de contenido, afirmó Jeffrey Blevins, profesor de la Universidad de Cincinnati que estudia derecho y ética de los medios de comunicación, entre otras materias. Además, si TikTok censurara intencionalmente contenido sobre ICE, estaría dentro de sus derechos legales.

“Son una plataforma privada. Tienen derecho a hacerlo amparados por la Primera Enmienda”, dijo. “Muchas veces nos resulta fácil pensar en las redes sociales como un espacio público, pero no lo son de una manera que tenga relevancia legal”.

Algunos usuarios, como Stalter, están eliminando sus cuentas y abandonando la aplicación por completo (aunque algunos también han tenido problemas para eliminarlas, señaló Fiesler). El promedio diario de desinstalaciones de TikTok ha aumentado casi un 150 % en los últimos cinco días en comparación con los últimos tres meses, según informó la firma de marketing SensorTower a CNBC el lunes.

Si la gente abandona TikTok ahora, sospecho que se debe a una combinación de factores, no solo a que algunos videos no se publicaron en un día. También se debe a la preocupación por lo que esto significa para el futuro.

Hamilton dijo que si bien está explorando opciones como Substack y Patreon, donde los seguidores pueden pagar para escuchar sus pensamientos sinceros, no abandonará por completo TikTok.

“Todo esto busca disuadir a la gente, especialmente a quienes comparten una narrativa que no se asemeja a la que el gobierno quiere que la gente escuche”, dijo que sospecha. “Creo que el propósito de que esas personas sientan que su contenido no es seguro en esta plataforma es que dejen de hablar, que la usen de forma diferente o que respeten las normas”.

Dijo que ya ha encontrado maneras de seguir hablando de ICE. En un video que logró subirse a TikTok, se describe a sí misma como una “influencer de moda” y habla en clave sobre sus dificultades para subir un video anterior sobre Liam.

“Llevo en la sangre ser influencer de moda”, dijo en el video, con una foto de Liam detrás. “Y ni siquiera una empresa con un mal servicio al cliente me impedirá hacer mi reseña de moda”.

