Los modelos de pronóstico predicen una bomba ciclónica frente a la costa este el fin de semana. Estos son los escenarios

Por Andrew Freedman y Brandon Miller, CNN

Aumenta la probabilidad de que una poderosa tormenta invernal se formará frente a la costa este este fin de semana en medio de una ola de frío mortal, pero predecir su trayectoria, intensidad y dónde podría haber caída de nieve tomará tiempo para aclararse.

Hasta la mañana del martes, los modelos de pronóstico coinciden en que una tormenta se formará frente a la costa de las Carolinas temprano el sábado y luego se intensificará lo suficiente como para ser clasificada como una bomba ciclónica.

Sin embargo, los modelos divergen en la trayectoria exacta de esta tormenta durante el fin de semana, lo que determinará quién verá nieve y vientos fuertes. Incluso un cambio de solo 160 o 320 kilómetros en la trayectoria final de la tormenta podría ser la diferencia entre una nevada épica para las principales ciudades de la costa este o simplemente un fin de semana frío y ventoso.

Los detalles cambiarán y habrá certeza más adelante en la semana, debido a que la tormenta aún está lejos en el tiempo y la confianza en los impactos es baja.

Estos son los escenarios hasta el momento para los que hay que prepararse.

Este escenario es el más probable en este momento según las proyecciones recientes de los modelos computacionales.

La tormenta se mueve lo suficientemente cerca de la costa como para traer nieve y otros impactos a las áreas costeras, y luego se desplaza hacia el mar, salvando a las principales ciudades de la Costa Este.

La nieve intensa, los vientos fuertes y los impactos costeros como la erosión de playas se limitarían a las áreas justo a lo largo de la costa desde Cabo Hatteras, Carolina del Norte, hasta Cabo Cod, Massachusetts, a medida que la tormenta se convierte en una bomba ciclónica y se desplaza hacia el noreste durante el domingo y hasta el lunes.

El este de Carolina del Norte sería el más afectado en este escenario, con nieve intensa, vientos fuertes e impactos costeros, comenzando la mañana del sábado.

Esta trayectoria de la tormenta en gran parte salvaría a las grandes ciudades del corredor de la Interestatal 95 del noreste, desde Washington hasta Boston, aunque sería una situación ajustada.

Pero, un cambio en esta trayectoria de solo 160 a 320 kilómetros hacia el oeste podría convertir esto en otra tormenta de nieve significativa.

La mayoría de los modelos computacionales no favorecen este escenario, pero aún hay suficiente incertidumbre como para mantenerlo en consideración.

Esta trayectoria de la tormenta traería nieve intensa —potencialmente decenas de centímetros— y vientos fuertes desde el este de las Carolinas hasta el corredor de la I-95.

En este escenario, la tormenta se mantiene cerca de la costa, mucho más que en el primer escenario, mientras se intensifica rápidamente.

La nieve intensa y los vientos fuertes agravarían significativamente los impactos de la tormenta del fin de semana pasado. Muchas comunidades todavía están retirando hielo y nieve en medio de temperaturas récord de frío.

Algunas ejecuciones de modelos computacionales muestran que esto podría suceder, con aproximadamente la misma probabilidad que el segundo escenario.

En este escenario final, la tormenta se desplaza directamente hacia el mar después de formarse más lejos de la costa de las Carolinas.

Esto mantendría sus vientos más fuertes y toda la nieve en el mar, incluso salvando a las Carolinas de impactos significativos.

Esta próxima tormenta invernal será completamente diferente a la extensa que acaba de afectar la mayoría de las áreas al este de las Rocosas. Aunque sería una tormenta más intensa y ventosa, el clásico nor’easter tendrá un impacto mucho menor a lo largo de la costa este.

Una mezcla invernal de lluvia helada y aguanieve está prácticamente descartada para este evento, dadas la trayectoria de la tormenta y el aire frío que ya está presente. Esto es una buena noticia para quienes sufrieron daños por hielo en el evento anterior.

Pero las condiciones de ventisca por sus fuertes vientos están en juego, junto con olas y marejadas destructivas para gran parte de la costa este.

En resumen: si vives desde las Carolinas hasta el noreste, presta atención al pronóstico más reciente a medida que se acerque este evento, porque parece cada vez más probable una tormenta significativa.

