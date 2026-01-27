Los italianos están furiosos por el despliegue de agentes de ICE de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno en su país

Por Sana Noor Haq, Barbie Latza Nadeau y Antonia Mortensen, CNN

En Italia está creciendo la indignación por el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para apoyar las operaciones de seguridad estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo mes.

Legisladores, tanto actuales como anteriores, han instado a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a intervenir para evitar la presencia de los agentes tras dos tiroteos mortales durante una ofensiva antimigratoria en Minneapolis.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) confirmó los informes en un comunicado a CNN publicado este martes.

El ICE desempeñará “una función de seguridad” en los Juegos Olímpicos, declaró una portavoz del DHS. “Obviamente, no realizan operaciones de control de inmigración en un país extranjero”, añadió la portavoz.

La agencia está “apoyando” al servicio de seguridad diplomática estadounidense en los Juegos, añadió la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, más tarde este martes, al afirmar que “todas las operaciones de seguridad siguen bajo la autoridad italiana”.

“En los Juegos Olímpicos, las Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE se hacen en apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE.UU. y al país anfitrión para investigar y mitigar los riesgos de las organizaciones criminales transnacionales”, declaró McLaughlin a CNN en un comunicado.

Según Associated Press, que citó fuentes, agencias federales han apoyado la seguridad de diplomáticos estadounidenses en Juegos Olímpicos anteriores, entre ellas Investigaciones de Seguridad Nacional, que le corresponde a ICE.

Las agencias federales han apoyado la seguridad de los diplomáticos estadounidenses en Juegos Olímpicos anteriores, incluida la División de Investigaciones de Seguridad Nacional, que forma parte de ICE, dijo un portavoz del Departamento de Estado a CNN bajo condición de anonimato. El Departamento de Estado también especificó que su Servicio de Seguridad Diplomática está liderando el esfuerzo de seguridad en Milán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, intentó apaciguar las preocupaciones de sus colegas sobre el uso de ICE por parte del equipo de seguridad diplomática estadounidense, tras las tácticas cada vez más agresivas de la agencia en Estados Unidos.

“Seamos claros: no es que vengan a mantener el orden público en plena calle. Vienen a colaborar en la sala de operaciones”, declaró Tajani a la radio italiana RAI este martes.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, se reunirá con el embajador de EE.UU. en Italia este martes “para aclarar” el alcance y la escala de las operaciones de ICE allí”, añadió Tajani. “No es que sean ellos los que están en las calles de Minneapolis”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores. “No es que hayan venido las SS”, agregó, en referencia al escuadrón nazi.

“El problema no es que quienes llevan ametralladoras vengan con la cara cubierta. Vienen de una unidad específica. Vienen porque es la unidad responsable de la lucha contra el terrorismo”, añadió Tajani.

El ex primer ministro italiano Giuseppe Conte instó al Gobierno del país a “establecer nuestros propios límites” y “tomar decisiones claras”.

“Tras la violencia callejera y las muertes en Estados Unidos, ahora nos enteramos por su portavoz que agentes de ICE vendrán a Italia para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina”, publicó Conte en X este martes, al referirse a informes que citaban a ICE en medios italianos.

“No podemos permitir esto”, añadió. “Nuestro Gobierno intentó restarle importancia a la situación, pero estas últimas declaraciones demuestran claramente la determinación de ICE de venir y garantizar la seguridad también en Italia. Basta de reverencias”, añadió Conte.

Ese mismo día, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, declaró que las autoridades “no necesitan a ICE” para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos, y declaró a la radio local: “No son bienvenidos en Milán”.

“Esta es una milicia que mata”, declaró Sala este martes a la emisora ​​de radio italiana RTL 102.5. “¿Podríamos alguna vez decirle ‘no’ a Trump? No se trata de romper relaciones ni de crear un incidente diplomático, pero ¿podríamos decir no?”, cuestionó.

“Creo que no deberían venir a Italia porque no pueden garantizar que estén alineados con nuestros métodos democráticos de gestión de la seguridad”, añadió Sala.

Otro legislador italiano advirtió que los agentes de ICE “no deben poner un pie en Italia”. “Es una milicia violenta, no preparada y fuera de control”, declaró Carlo Calenda, político veterano, a RTL 102.5 el martes.

Durante el fin de semana, las noticias en los medios italianos sobre el despliegue de agentes de ICE en la ciudad de Milán, al norte del país, generaron críticas y provocaron la presentación de peticiones, en medio de un creciente escrutinio sobre la jurisdicción y el uso de la fuerza por parte de los agentes de inmigración en Estados Unidos.

En las últimas semanas, agentes federales de ICE mataron a dos ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Minneapolis, en un contexto de intensas protestas que exigen el cese de las redadas migratorias masivas impulsadas por la Casa Blanca.

Varios estadounidenses residentes en Milán reaccionaron con incredulidad ante la medida de las autoridades estadounidenses, expresando su preocupación por la reputación de su país en el ámbito internacional bajo la agenda de política nacional y exterior del presidente Donald Trump. Hablaron con CNN bajo condición de anonimato, por temor a represalias.

“Estoy muy confundido, ¿por qué iban a venir agentes de ICE a Italia? No tienen jurisdicción aquí”, dijo una persona este martes.

Con informació de Kit Maher y Sharon Braithwaite, de CNN.

