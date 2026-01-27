Los 5 datos y curiosidades que debes saber sobre el Super Bowl de la NFL

Por Edgar Aviles, CNN en Español

El Super Bowl LX ya conoce a sus dos finalistas. El domingo 8 de febrero, los Seahawks de Seattle se enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra en busca de la corona de la temporada 2025.

El Levi’s Stadium de Santa Clara, California, albergará la edición número 60 de la gran final del fútbol americano en Estados Unidos. Es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, y hay un sinfín de curiosidades que le dan vida y emoción.

El término “Super Bowl” fue idea de Lamar Hunt, entonces propietario de los Chiefs de Kansas City, quien se inspiró en un juguete de sus hijos llamado “Super Ball”. La palabra “Bowl” (o “Tazón” en español) la adoptó de los partidos por el campeonato de fútbol americano universitario.

Hunt combinó ambas palabras y le dio al juego por el campeonato de la NFL el nombre de Super Bowl, o Súper Tazón en español.

El propio Lamar Hunt fue quien propuso enumerar cada edición del Super Bowl con números romanos en lugar de números ordinarios, con el fin de evitar confusiones, ya que el juego se realiza a principios de cada año, pero en realidad corresponde a la temporada que comenzó el año anterior.

La edición del Super Bowl de 1971 fue la primera a la que se le adjudicaron números romanos. Aquel encuentro lo ganaron los Colts de Baltimore sobre los Cowboys de Dallas.

El espectáculo del medio tiempo nació en 1967, año en que se jugó la primera edición del Super Bowl. Sin embargo, las primeras ediciones de las décadas de los ’60, ‘70 y ‘80 ofrecieron shows con bandas locales y de bajo impacto mundial.

Recién a inicios de la década de los ’90, en 1993, el evento tuvo un giro radical cuando en el Super Bowl XXVII se presentó Michael Jackson, luego de que el espectáculo del año anterior presentara bajos números de audiencia.

Los espacios de publicidad durante la transmisión del Super Bowl han alcanzado precios exorbitantes. De hecho, en este evento se han registrado los precios más caros de la historia para cualquier evento deportivo en el mundo.

El trofeo que se le entrega al equipo campeón del Super Bowl lleva el nombre de Vince Lombardi, quien es uno de los entrenadores más importantes en la historia de la NFL.

Durante su carrera dirigió a los Packers y a los Redskins, pero fue con Green Bay con quien ganó cinco campeonatos de la NFL, incluyendo las dos primeras ediciones del Super Bowl.

Vincent Thomas Lombardi ingresó al Salón de la Fama en 1971, coincidiendo con el año en que se empezó a utilizar números romanos para el Super Bowl.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.